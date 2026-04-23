Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 17)

Deux tensions et trois remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 22
ETOPOPHOS : renforcement du contingentement qualitatif
ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif et qualitatif à l'hôpital
- Renforcement du contingentement à partir du 23 avril 2023 (cf. notre article du 23 avril 2026) :
- réserver les stocks restants aux patients pour lesquels aucune alternative thérapeutique n’existe, en ciblant des indications prioritaires :
- les protocoles intensifs et/ou nécessitant une perfusion à forte concentration
- les patients présentant une hypersensibilité avérée au VP16, une voie d’abord altérée et/ou un risque accru d’extravasation
- Mise en place d’un formulaire de commande qui devra être systématiquement rempli par le médecin en accompagnement de toute prescription [2]
- réserver les stocks restants aux patients pour lesquels aucune alternative thérapeutique n’existe, en ciblant des indications prioritaires :
- Date de remise à disposition prévue : 1er juillet 2026
ZYPADHERA : la distribution reste tendue pour le dosage à 300 mg
ZYPADHERA 300 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition indéterminée
- Les autres dosages de la gamme sont à nouveau disponibles (cf. paragraphe ci-après)
Remises à disposition confirmées
L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes :
- PROTEXEL 50 UI/mL poudre et solvant pour solution injectable (protéine C humaine) depuis le 22 avril 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 7 août 2025)
- spécialités hospitalières ZYPADHERA 210 mg et 405 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine) depuis le 21 avril 2026 pour les deux dosages après plusieurs mois de tension
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 23 avril 2026)
[2] Tensions d'approvisionnement en ETOPOPHOS 100 mg : contingentement qualitatif strict à partir du 23 avril 2026 (ANSM, 23 avril 2026)
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