Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 17)

Deux tensions et trois remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 22 et 23 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

ETOPOPHOS : renforcement du contingentement qualitatif

ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif et qualitatif à l'hôpital

Renforcement du contingentement à partir du 23 avril 2023 (cf. notre article du 23 avril 2026) : réserver les stocks restants aux patients pour lesquels aucune alternative thérapeutique n’existe, en ciblant des indications prioritaires : les protocoles intensifs et/ou nécessitant une perfusion à forte concentration les patients présentant une hypersensibilité avérée au VP16, une voie d’abord altérée et/ou un risque accru d’extravasation Mise en place d’un formulaire de commande qui devra être systématiquement rempli par le médecin en accompagnement de toute prescription [2]

(cf. notre article du 23 avril 2026) : Date de remise à disposition prévue : 1er juillet 2026

ZYPADHERA : la distribution reste tendue pour le dosage à 300 mg

ZYPADHERA 300 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition indéterminée

Les autres dosages de la gamme sont à nouveau disponibles (cf. paragraphe ci-après)

Remises à disposition confirmées

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes :