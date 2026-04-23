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    #Médicaments #Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 17)

    Entre les 22 et 23 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux tensions et trois remises à disposition.

    Deux tensions et trois remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 22 et 23 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    ETOPOPHOS : renforcement du contingentement qualitatif

    ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif et qualitatif à l'hôpital
    • Renforcement du contingentement à partir du 23 avril 2023 (cf. notre article du 23 avril 2026) :
      • réserver les stocks restants aux patients pour lesquels aucune alternative thérapeutique n’existe, en ciblant des indications prioritaires :
        • les protocoles intensifs et/ou nécessitant une perfusion à forte concentration
        • les patients présentant une hypersensibilité avérée au VP16, une voie d’abord altérée et/ou un risque accru d’extravasation
      • Mise en place d’un formulaire de commande qui devra être systématiquement rempli par le médecin en accompagnement de toute prescription [2]
    • Date de remise à disposition prévue : 1er juillet 2026

    ZYPADHERA : la distribution reste tendue pour le dosage à 300 mg 

    ZYPADHERA 300 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Date de remise à disposition indéterminée
    • Les autres dosages de la gamme sont à nouveau disponibles (cf. paragraphe ci-après)

    Remises à disposition confirmées

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes : 

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 23 avril 2026)

    [2] Tensions d'approvisionnement en ETOPOPHOS 100 mg : contingentement qualitatif strict à partir du 23 avril 2026 (ANSM, 23 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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