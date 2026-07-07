Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 27 et 28)

Pour en savoir plus

[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 7 juillet 2026)

[2] Arrêté du 17 juin 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ESKAZOLE (Journal officiel du 23 juin 2026, texte 9)