Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 27 et 28)

Quatre tensions et trois remises à disposition.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 4
ESKAZOLE : tension persistante
ESKAZOLE 400 mg comprimé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension persistante
- Le canal ville n'est pas ouvert au 7 juillet 2026, malgré une récente inscription sur la liste des spécialités remboursables en vue d'un passage en ville
- Pendant la durée de la tension d'approvisionnement, la spécialité est disponible uniquement via la rétrocession hospitalière
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
METOPROLOL SANDOZ : le dosage à 50
mg sous tension
METOPROLOL SANDOZ 50 mg comprimé (métoprolol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue fin septembre 2026
NEOSYNEPHRINE 2,5
% FAURE : les deux présentations sous tension
NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE
État de disponibilité selon l'ANSM
- Boîte de 1 :
- Boîte de 20 :
- Fermeture du canal ville
- Distribution auprès des cabinets d'ophtalmologie
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Importation en cours
- Date de remise à disposition indéterminée
VERKAZIA : reprise de la distribution sous contingentement
VERKAZIA 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension, après une période de tension (cf. notre article du 16 juin 2026)
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition suivante
- LAMALINE suppositoire
- MEGACE 160 mg comprimé
- XARELTO 1 mg/mL granulés pour suspension buvable en flacon
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 7 juillet 2026)
[2] Arrêté du 17 juin 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ESKAZOLE (Journal officiel du 23 juin 2026, texte 9)
- Angor stable
- Douleur de l'adulte
- Embolie pulmonaire
- Fibrillation atriale
- Gonarthrose, coxarthrose
- HTA (hypertension artérielle)
- Lombalgie chronique
- Lombalgie et lomboradiculalgie aiguës communes
- Parasitoses
- Post-infarctus
- Risque cardiovasculaire : évaluation et prévention
- Sinusite aiguë de l'adulte
- Spondylarthrite ankylosante
- Syndrome coronarien aigu ST-
- Syndrome coronarien aigu ST+ (Infarctus du myocarde)
- Thrombose veineuse profonde : traitement
- Zona
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