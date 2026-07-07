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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 27 et 28)

    Entre les 4 et 7 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Quatre tensions et trois remises à disposition.

    Quatre tensions et trois remises à disposition.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 4 et 7 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    ESKAZOLE : tension persistante

    ESKAZOLE 400 mg comprimé (albendazole)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 28 mai 2026)
    • Le canal ville n'est pas ouvert au 7 juillet 2026, malgré une récente inscription sur la liste des spécialités remboursables en vue d'un passage en ville [2]
    • Pendant la durée de la tension d'approvisionnement, la spécialité est disponible uniquement via la rétrocession hospitalière
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    METOPROLOL SANDOZ : le dosage à 50 mg sous tension

    METOPROLOL SANDOZ 50 mg comprimé (métoprolol)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue fin septembre 2026

    NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE : les deux présentations sous tension

    NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE collyre en solution en récipient unidose (phényléphrine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Boîte de 1 :
    • Boîte de 20 :
      • Fermeture du canal ville
      • Distribution auprès des cabinets d'ophtalmologie
      • Contingentement quantitatif à l'hôpital
      • Importation en cours
    • Date de remise à disposition indéterminée

    VERKAZIA : reprise de la distribution sous contingentement

    VERKAZIA 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition suivante :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 7 juillet 2026)

    [2] Arrêté du 17 juin 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ESKAZOLE (Journal officiel du 23 juin 2026, texte 9)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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