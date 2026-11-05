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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 45)

    Entre les 4 et 5 novembre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Cinq tensions et deux remises à disposition.

    Cinq tensions et deux remises à disposition. Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Tableau de synthèse
    Spécialité (DCI) Ville Hôpital État de disponibilité Remise à disposition prévue
    COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg comprimé (sulfaméthoxazole et triméthoprime) Tension Non impacté Contingentement quantitatif en ville Janvier 2027
    DIAZEPAM TEVA 5 mg comprimé (diazépam) Tension Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Fin novembre 2026
    EDEX 10 µg/1 mL et 20 µg/1 mL poudre et solvant pour solution injectable en cartouche bicompartiment (alprostadil) Tension   Contingentement quantitatif en ville Indéterminée
    FUROSÉMIDE 20 mg et 40 mg voie orale, tous laboratoires dont LASILIX (furosémide) Tension persistante Non impacté   Indéterminée
    KYTRIL 3 mg/3 mL solution injectable, boîte de 1 ampoule (granisétron) Remis à disposition Remis à disposition   Depuis le 4 novembre 2026
    LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en flacon (lipegfilgrastim) Remis à disposition Remis à disposition   Depuis le 3 novembre 2026
    MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon, usage professionnel (tropicamide) Tension Non impacté Contingentement quantitatif en ville Fin décembre 2026

    Entre les 4 et 5 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    COTRIMOXAZOLE TEVA : un épisode de tension annoncé jusqu'en janvier 2027

    COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg comprimé (sulfaméthoxazole et triméthoprime)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : janvier 2027

    DIAZEPAM TEVA 5 mg : tension jusqu'à fin novembre 2026

    DIAZEPAM 5 mg comprimé (diazépam)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
    • Disponibilité du Diazépam 10 mg, comprimé sécable
    • Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026

    N.B. : DIAZEPAM 5 mg est la seule spécialité de diazépam disponible à ce dosage en France. 

    EDEX : une tension pour une durée indéterminée

    EDEX 10 µg/1 mL et 20 µg/1 mL poudre et solvant pour solution injectable en cartouche bicompartiment (alprostadil)

    État de disponibilité selon le laboratoire (CSP Movianto)

    • Tension d'approvisionnement en raison de difficultés industrielles
    • En ville : contingentement quantitatif via des dotations aux grossistes
    • Pas de dépannage direct aux pharmacies d'officine
    • Date de remise à disposition : indéterminée

    Spécialités de furosémide 20 mg et 40 mg : situation au 5 novembre 2026

    Tous les laboratoires commercialisant des spécialités orales de furosémide 20 mg et 40 mg (dont LASILIX)

    État de disponibilité selon le laboratoire

    MYDRIATICUM 0,5 % : remise à disposition reportée en décembre 2026

    MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon (usage professionnel)

    État de disponibilité selon le laboratoire

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition : prévue fin décembre 2026

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 novembre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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