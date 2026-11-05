Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 45)

Cinq tensions et deux remises à disposition. Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialité (DCI)
|Ville
|Hôpital
|État de disponibilité
|Remise à disposition prévue
|COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg comprimé (sulfaméthoxazole et triméthoprime)
|Tension
|Non impacté
|Contingentement quantitatif en ville
|Janvier 2027
|DIAZEPAM TEVA 5 mg comprimé (diazépam)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Fin novembre 2026
|EDEX 10 µg/1 mL et 20 µg/1 mL poudre et solvant pour solution injectable en cartouche bicompartiment (alprostadil)
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville
|Indéterminée
|FUROSÉMIDE 20 mg et 40 mg voie orale, tous laboratoires dont LASILIX (furosémide)
|Tension persistante
|Non impacté
|Indéterminée
|KYTRIL 3 mg/3 mL solution injectable, boîte de 1 ampoule (granisétron)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 4 novembre 2026
|LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en flacon (lipegfilgrastim)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 3 novembre 2026
|MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon, usage professionnel (tropicamide)
|Tension
|Non impacté
|Contingentement quantitatif en ville
|Fin décembre 2026
Entre les 4 et 5 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
COTRIMOXAZOLE TEVA : un épisode de tension annoncé jusqu'en janvier 2027
COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg comprimé (sulfaméthoxazole et triméthoprime)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : janvier 2027
DIAZEPAM TEVA 5 mg : tension jusqu'à fin novembre 2026
DIAZEPAM 5 mg comprimé (diazépam)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Disponibilité du Diazépam 10 mg, comprimé sécable
- Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026
N.B. : DIAZEPAM 5 mg est la seule spécialité de diazépam disponible à ce dosage en France.
EDEX : une tension pour une durée indéterminée
EDEX 10 µg/1 mL et 20 µg/1 mL poudre et solvant pour solution injectable en cartouche bicompartiment (alprostadil)
État de disponibilité selon le laboratoire (CSP Movianto)
- Tension d'approvisionnement en raison de difficultés industrielles
- En ville : contingentement quantitatif via des dotations aux grossistes
- Pas de dépannage direct aux pharmacies d'officine
- Date de remise à disposition : indéterminée
Spécialités de furosémide 20 mg et 40 mg : situation au 5 novembre 2026
Tous les laboratoires commercialisant des spécialités orales de furosémide 20 mg et 40 mg (dont LASILIX)
État de disponibilité selon le laboratoire
- Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 8 octobre 2026 sur les mesures mises en place) ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Les DROM-COM doivent être approvisionnés comme habituellement ;
- Date de remise à disposition : indéterminée.
MYDRIATICUM 0,5 % : remise à disposition reportée en décembre 2026
MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon (usage professionnel)
État de disponibilité selon le laboratoire
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition : prévue fin décembre 2026
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- KYTRIL 3 mg/3 mL solution injectable (granisétron) en boîte de 1 ampoule de 3 mL, depuis le 4 novembre 2026, après plusieurs semaines de tension en ville (cf. notre article du 17 septembre 2026)
- LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en flacon (lipegfilgrastim), depuis le 3 novembre 2026, après plusieurs mois de rupture (cf. notre article du 19 mai 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 novembre 2026)
- COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg cp
- DIAZEPAM TEVA 5 mg cp
- EDEX 10 µg/1 ml pdre/solv p sol inj en cartouche bicompartiment
- EDEX 20 µg/1 ml pdre/solv p sol inj en cartouche bicompartiment
- FUROSEMIDE ARROW 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE ARROW 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE BIOGARAN 20 mg cp
- FUROSEMIDE BIOGARAN 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE EG 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE EG 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE EVOLUGEN 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE SANDOZ 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE TEVA 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE VIATRIS 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE VIATRIS 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE ZENTIVA 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE ZENTIVA 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE ZYDUS 20 mg cp
- FUROSEMIDE ZYDUS 40 mg cp séc
- KYTRIL 3 mg/3 ml sol inj
- LASILIX 40 mg cp séc
- LASILIX FAIBLE 20 mg cp
- LONQUEX 6 mg/0,6 ml sol inj
- MYDRIATICUM 0,5 % collyre
- Agitation
- Alcool : mésusage et prise en charge du sevrage
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Cancers : complications des chimiothérapies
- Cirrhose
- Cystite aiguë de la femme
- Dysfonction érectile
- HTA (hypertension artérielle)
- Infections urinaires masculines
- Insuffisance cardiaque aiguë
- Insuffisance cardiaque chronique
- Parasitoses
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Soins palliatifs et accompagnement
- Trouble anxieux généralisé
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