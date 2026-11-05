Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 45)

Cinq tensions et deux remises à disposition. Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialité (DCI) Ville Hôpital État de disponibilité Remise à disposition prévue COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg comprimé (sulfaméthoxazole et triméthoprime) Tension Non impacté Contingentement quantitatif en ville Janvier 2027 DIAZEPAM TEVA 5 mg comprimé (diazépam) Tension Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Fin novembre 2026 EDEX 10 µg/1 mL et 20 µg/1 mL poudre et solvant pour solution injectable en cartouche bicompartiment (alprostadil) Tension Contingentement quantitatif en ville Indéterminée FUROSÉMIDE 20 mg et 40 mg voie orale, tous laboratoires dont LASILIX (furosémide) Tension persistante Non impacté Indéterminée KYTRIL 3 mg/3 mL solution injectable, boîte de 1 ampoule (granisétron) Remis à disposition Remis à disposition Depuis le 4 novembre 2026 LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en flacon (lipegfilgrastim) Remis à disposition Remis à disposition Depuis le 3 novembre 2026 MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon, usage professionnel (tropicamide) Tension Non impacté Contingentement quantitatif en ville Fin décembre 2026

Entre les 4 et 5 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

COTRIMOXAZOLE TEVA : un épisode de tension annoncé jusqu'en janvier 2027

COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg comprimé (sulfaméthoxazole et triméthoprime)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : janvier 2027

DIAZEPAM TEVA 5 mg : tension jusqu'à fin novembre 2026

DIAZEPAM 5 mg comprimé (diazépam)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Disponibilité du Diazépam 10 mg, comprimé sécable

Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026

N.B. : DIAZEPAM 5 mg est la seule spécialité de diazépam disponible à ce dosage en France.

EDEX : une tension pour une durée indéterminée

EDEX 10 µg/1 mL et 20 µg/1 mL poudre et solvant pour solution injectable en cartouche bicompartiment (alprostadil)

État de disponibilité selon le laboratoire (CSP Movianto)

Tension d'approvisionnement en raison de difficultés industrielles

En ville : contingentement quantitatif via des dotations aux grossistes

Pas de dépannage direct aux pharmacies d'officine

Date de remise à disposition : indéterminée

Spécialités de furosémide 20 mg et 40 mg : situation au 5 novembre 2026

Tous les laboratoires commercialisant des spécialités orales de furosémide 20 mg et 40 mg (dont LASILIX)

État de disponibilité selon le laboratoire

MYDRIATICUM 0,5 % : remise à disposition reportée en décembre 2026

MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon (usage professionnel)

État de disponibilité selon le laboratoire

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition : prévue fin décembre 2026

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :