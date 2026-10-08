Tension d'approvisionnement en furosémide 20 mg et 40 mg : les premières mesures

Une distribution perturbée en ville et à l'hôpital. Vaselena / Libre de droits / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé En réponse aux fortes tensions en spécialités à base de furosémide 20 mg et 40 mg comprimé, l'ANSM demande aux laboratoires d'augmenter le volume de boîtes en circulation, en puisant dans les stocks de sécurité.

Le canal de distribution par les grossistes-répartiteurs doit être privilégié, plutôt que le canal de vente directe.

Les médecins doivent limiter les initiations de traitement par furosémide et envisager, quand c'est adapté, la prescription d'un autre diurétique, y compris chez des patients en cours de traitement par furosémide.

Le marché des spécialités à base de furosémide 20 mg et 40 mg comprimé fait l'objet de fortes tensions depuis plusieurs semaines. En réponse à cette situation, les premières mesures décidées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) s'adressent aux laboratoires détenant encore des stocks et aux prescripteurs [1, 2].

Des tensions en cascade

Au 28 septembre 2026, la distribution est perturbée sur les deux canaux, ville et hôpital :

situation en ville : tension ;

situation à l'hôpital : non impactée.

Deux laboratoires semblent particulièrement touchés par ces tensions :

Viatris qui commercialise les spécialités FUROSEMIDE VIATRIS 20 mg et VIATRIS 40 mg : sur le terrain, « les laboratoires commercialisant des médicaments à base de furosémide compensent depuis plusieurs mois le défaut d’approvisionnement des spécialités de furosémide Viatris », explique l'ANSM. La normalisation des approvisionnements n’est pas attendue avant avril 2027 ;

; Zentiva qui commercialise les spécialités FUROSEMIDE ZENTIVA 20 mg et 40 mg : des difficultés temporaires de production ont récemment été signalées, à la suite des tensions en furosémide Viatris. Aucune date de remise à disposition normale n'est annoncée.

Des mesures à destination des industriels

L'ANSM ne précise pas l'état de disponibilité des spécialités à base de furosémide comprimé commercialisées par les autres laboratoires :

LASILIX FAIBLE 20 mg et LASILIX 40 mg (laboratoire Sanofi Winthrop)

FUROSEMIDE 20 mg et 40 mg ARROW

FUROSEMIDE 20 mg et 40 mg BIOGARAN

FUROSEMIDE 20 mg et 40 mg EG

FUROSEMIDE 20 mg et 40 mg SANDOZ

FUROSEMIDE 20 mg et 40 mg TEVA

FUROSEMIDE 20 mg et 40 mg ZYDUS

En réponse à la situation, l'Agence demande :

« de mettre le maximum de boîtes en circulation en mettant à disposition des boîtes issues de leur stock de sécurité » ;

en mettant à disposition des boîtes issues de leur stock de sécurité » ; de privilégier le circuit des grossistes-répartiteurs et de limiter les ventes directes aux pharmacies afin d’assurer une répartition équitable des médicaments sur le territoire.

L'ANSM demande également à tous les laboratoires d'identifier des pistes d’importation de médicaments équivalents.

Des mesures à destination des professionnels de santé

Sur le terrain, il est demandé aux médecins de :

limiter les initiations de traitement par furosémide ;

par furosémide ; et de réévaluer la pertinence de poursuivre le traitement par furosémide lors du renouvellement de la prescription.

L'ANSM rappelle que d'autres diurétiques sont commercialisés en France. Le remplacement du furosémide par un autre diurétique doit être évalué au cas par cas.

Pour les patients sous amiloride et furosémide, la spécialité LOGIRENE comprimé sécable associe ces deux principes actifs dans un seul comprimé (5 mg d'amiloride, 40 mg de furosémide).

À ce jour, l'ANSM n'envisage pas de contingentement qualitatif (c'est-à-dire une prescription réservée à certains profils de patients), ni la mise à disposition de préparations magistrales à base de furosémide.