Ce troisième rapport ne remet pas en question le rapport bénéfice/risque des aGLP-1.Bawan Ari Purnawan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- L'ANSM a publié le troisième rapport de pharmacovigilance sur les analogues du GLP-1. L'analyse porte sur les données françaises recueillies entre février 2025 et janvier 2026.
- Les effets indésirables digestifs sont les plus fréquents. Certains effets secondaires peuvent être graves.
- Par rapport aux deux précédents rapports, les auteurs notent une persistance du mésusage des aGLP-1, principalement dans le cadre de la perte de poids. Ces cas de mésusage sont observés chez des patients jeunes (29 ans en moyenne), principalement de sexe féminin.
- Sur la période étudiée, 36 effets indésirables sont associés à un mésusage, dont 17 cas graves.
- Le rapport met en évidence le risque d'interaction entre les aGLP-1 et des médicaments, dont les anticoagulants, la metformine, les médicaments à marge thérapeutique étroite et les contraceptifs hormonaux.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en ligne le troisième rapport de pharmacovigilance sur les effets indésirables associés aux analogues du glucagon-like peptide 1 (aGLP-1) [1, 2].
Piloté par le centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de Montpellier, ce rapport analyse les signalements rapportés
- traitement du diabète de type 2 :
- TRULICITY
- OZEMPIC (sémaglutide) ;
- VICTOZA, LIRAGLUTIDE SUN (liraglutide) et
- MOUNJARO (tirzépatide) ;
- TRULICITY
- contrôle du poids et traitement du surpoids et de l'obésité
L'enquête de pharmacovigilance sur les aGLP-1 a été ouverte en France en 2023 (cf. notre article du 8 janvier 2026).
Des effets indésirables attendus, mais potentiellement graves
Sur 840 000 patients exposés en France entre février 2025 et janvier 2026 (soit une période de 12 mois), 2 801 cas d'effets indésirables ont été retenus dans le rapport dont
- 515 cas graves ;
- 13 décès :
- imputabilité au aGLP-1 jugée possible dans 2 cas de pancréatite aiguë et 1 cas de cancer pancréas,
- et imputabilité jugée indirecte dans 2 cas d’acidose lactique à la metformine favorisée par une déshydratation ;
- 36 cas signalés dans le
Répartition en fonction de l'indication thérapeutique
En détail, un tiers des signalements sont rapportés
Profil des patients
L'âge moyen des patients ayant fait l'objet d'un signalement d'effet indésirable sous aGLP-1 est 53 ans ; les
La moyenne d'âge tend à diminuer et la
- pour les cas d'effets indésirables associés à l'indication
- dans les situations associées à un mésusage : âge médian 29 ans, 83 % de femmes.
Les troubles digestifs en première ligne
Les principaux effets indésirables analysés dans ce troisième rapport sont
Les troubles digestifs (troubles gastro-intestinaux) sont les effets indésirables les plus fréquemment observés, et peuvent nécessiter une hospitalisation :
- nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales.
Parmi les effets indésirables graves, le rapport souligne le risque de
- des atteintes ophtalmologiques, comme des aggravations de rétinopathie diabétique ou des atteintes du nerf optique ;
- des infections ou inflammations de la vésicule biliaire, des atteintes du foie dont les cytolyses hépatiques ;
- des atteintes cérébrovasculaires, par exemple des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou accidents ischémiques transitoires (AIT) ;
- des troubles de l’érection.
« Ces effets indésirables font l’objet d’une surveillance renforcée et d’une évaluation au niveau national et européen, afin de déterminer s’ils sont associés ou non aux traitements par aGLP-1 », indique l'ANSM.
Des effets indésirables mettant en cause une interaction médicamenteuse sont également décrits (cf. paragraphe suivant).
Enfin, des cas de carences nutritionnelles et de malnutrition (non graves) ont été rapportés sur cette période. Ces effets indésirables faisaient déjà l'objet d'un signal potentiel dans le deuxième rapport (cf. notre article du 8 janvier 2026). L'ANSM rappelle que des recommandations concernant la prise en charge des patients souffrant de ces carences ont été établies par
Un mésusage persistant dans le domaine de la perte de poids
Dans ce troisième rapport, les auteurs relèvent
- âge médian : 29 ans ;
- prédominance féminine : 83 %.
Dans 2 cas sur 3, le médicament administré était obtenu en dehors des circuits officiels (cf. nos articles des 11 septembre 2025, 20 novembre 2025 et 23 juillet 2026) :
- sur internet, via
- via des plateformes de vente entre particuliers (Le Bon coin) ;
- via les
Outre la qualité du produit ou le circuit d'approvisionnement, le mésusage de ces médicaments se traduit aussi par un non-respect des recommandations posologiques. Dans
Le nombre de cas d'effets indésirables associés à un mésusage rapporté sur 12 mois est le même que celui rapporté depuis la commercialisation de ces médicaments jusqu’au 31 janvier 2025. « Avec autant de cas sur la dernière année, on note donc une augmentation du signalement (et/ou de l’identification) du mésusage sur cette dernière période de suivi », alertent les auteurs du rapport.
Un risque d'interaction à prendre en compte
Le rapport relève 10 cas d'effets indésirables en lien avec une interaction médicamenteuse :
- avec la metformine : majoration du risque d'acidose lactique à la metformine, notamment en cas de déshydratation liée à des vomissements ;
- avec des médicaments à marge thérapeutique étroite (surexposition au lithium) ;
- avec des
- avec une contraception orale hormonale, y compris la pilule du lendemain (inefficacité contraceptive,
- avec le tacrolimus : insuffisance rénale aiguë et
Des médicaments sûrs à condition de bien les utiliser, sous contrôle médical
Au final, ce troisième rapport ne remet pas en question le
En réponse aux constats posés par cette analyse de pharmacovigilance, les auteurs du rapport et l'ANSM recommandent :
- concernant le risque d'effets indésirables graves : être attentif au repérage précoce des signes évocateurs d'un effet indésirable grave afin de mettre
- concernant le risque d'interaction médicamenteuse :
- renforcer la surveillance des patients pour lesquels il existe un risque d'interaction médicamenteuse,
- être attentif au risque de grossesse non désiré chez des femmes sous contraception
- concernant le risque de mésusage : renforcer les actions d'encadrement des circuits d'obtention et poursuivre les actions de communication et de prévention.
Afin de limiter le mésusage de ces médicaments, un dispositif sécurisé est mis en place en France
[1] Trois rapports de pharmacovigilance sur l'aGLP-1 : persistance of mesusage associé à des complications graves et mise en évidence du risque d'interactions médicamenteuses (ANSM, 7 octobre 2026)
[2] Enquête nationale sur les effets indésirables associés aux aGLP-1 – Rapport n° 3 portant sur la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 (CRPV de Montpellier, 30 avril 2026)
- LIRAGLUTIDE SUN 6 mg/ml sol inj stylo prérempli
- MOUNJARO KWIKPEN 10 mg/dose sol inj stylo prérempli
- MOUNJARO KWIKPEN 12,5 mg/dose sol inj stylo prérempli
- MOUNJARO KWIKPEN 15 mg/dose sol inj stylo prérempli
- MOUNJARO KWIKPEN 2,5 mg/dose sol inj stylo prérempli
- MOUNJARO KWIKPEN 5 mg/dose sol inj stylo prérempli
- MOUNJARO KWIKPEN 7,5 mg/dose sol inj stylo prérempli
- OZEMPIC 0,25 mg sol inj en stylo prérempli
- OZEMPIC 0,5 mg/0,37 ml (1,34 mg/ml) sol inj en stylo prérempli 1.5ml
- OZEMPIC 0,5 mg/0,74 ml (0,68 mg/ml) sol inj en stylo prérempli 3ml
- OZEMPIC 1 mg sol inj en stylo prérempli
- SAXENDA 6 mg/ml sol inj en stylo prérempli
- TRULICITY 0,75 mg sol inj en stylo prérempli
- TRULICITY 1,5 mg sol inj en stylo prérempli
- TRULICITY 3 mg sol inj en stylo prérempli
- TRULICITY 4,5 mg sol inj en stylo prérempli
- VICTOZA 6 mg/ml sol inj en stylo prérempli
- WEGOVY 0,25 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 0,5 mg/0,375 ml (1,34 mg/ml) sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 0,5 mg/0,75 ml (0,68 mg/ml) sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 1 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 1,7 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 2,4 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- XULTOPHY 100 U/ml + 3,6 mg/ml sol inj
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