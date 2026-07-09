Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 28)

De fortes tensions, des reports et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L es 8 et 9 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Spécialités d'ambrisentan : quatre spécialités indisponibles, forte tension sur les autres

Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)

État de disponibilité selon l'ANSM

METHYLPREDNISOLONE HIKMA : remise à disposition en août 2026

METHYLPREDNISOLONE HIKMA 500 mg poudre pour solution injectable (méthylprednisolone hémisuccinate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Methylprednisolone SodiumSuccinate - methylprednisolone sodium succinate injection, powder, for solution 500 mg en provenance des États-Unis

Date de remise à disposition prévue : mi-août 2026, au lieu de fin 2025 attendu initialement (cf. notre article du 4 novembre 2025)

MIOCHOLE : nouveau report de remise à disposition normale

MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (chlorure d'acétylcholine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Il existe une alternative en quantité suffisante pour pallier

Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026, au lieu de fin juin (cf. notre article du 19 mai 2026)

Remise à disposition normale

Le laboratoire Leurquin Médiolanum a adressé un courrier [2] aux médecins (anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, pédiatres) et pharmaciens hospitaliers pour les informer de la remise à disposition d'OZALIN :