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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 28)

    Les 8 et 9 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    De fortes tensions, des reports et une remise à disposition.

    De fortes tensions, des reports et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les 8 et 9 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Spécialités d'ambrisentan : quatre spécialités indisponibles, forte tension sur les autres

    Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    METHYLPREDNISOLONE HIKMA : remise à disposition en août 2026

    METHYLPREDNISOLONE HIKMA 500 mg poudre pour solution injectable (méthylprednisolone hémisuccinate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Methylprednisolone SodiumSuccinate - methylprednisolone sodium succinate injection, powder, for solution 500 mg en provenance des États-Unis
    • Date de remise à disposition prévue : mi-août 2026, au lieu de fin 2025 attendu initialement (cf. notre article du 4 novembre 2025)

    MIOCHOLE : nouveau report de remise à disposition normale

    MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (chlorure d'acétylcholine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remise à disposition normale

    Le laboratoire Leurquin Médiolanum a adressé un courrier [2] aux médecins (anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, pédiatres) et pharmaciens hospitaliers pour les informer de la remise à disposition d'OZALIN :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 juillet 2026)

    [2] Courrier du laboratoire Leurquin Mediolanum aux médecins anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, pédiatres et pharmaciens hospitaliers (8 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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