Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 28)

De fortes tensions, des reports et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les
Spécialités d'ambrisentan : quatre spécialités indisponibles, forte tension sur les autres
Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Rupture de stock :
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg comprimé pelliculé : remise à disposition courant juillet 2026
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé
- VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé : stock limité de dépannage d'urgence. Remise à disposition normale prévue fin décembre 2026
- Très forte tension d'approvisionnement
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg avec mise en place d'un stock limité de dépannage d'urgence
- Disponibilité de stock en quantité très limitée pour :
- VOLIBRIS 2,5 mg et 10 mg comprimé pelliculé
- Importations bientôt disponibles (cf. notre article du 23 juin 2026)
- Conduite à tenir dans le cadre des tensions d'approvisionnement (cf. notre article du 23 juin 2026)
- Dates de remises à disposition indéterminée pour AMBRISENTAN VIATRIS et AMBRISENTAN ACCORD
METHYLPREDNISOLONE HIKMA : remise à disposition en août 2026
METHYLPREDNISOLONE HIKMA 500 mg poudre pour solution injectable (méthylprednisolone hémisuccinate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Methylprednisolone SodiumSuccinate - methylprednisolone sodium succinate injection, powder, for solution 500 mg en provenance des États-Unis
- Date de remise à disposition prévue : mi-août 2026, au lieu de fin 2025 attendu initialement (cf. notre article du 4 novembre 2025)
MIOCHOLE : nouveau report de remise à disposition normale
MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (chlorure d'acétylcholine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Il existe une alternative en quantité suffisante pour pallier
- Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026, au lieu de fin juin (cf. notre article du 19 mai 2026)
Remise à disposition normale
Le laboratoire Leurquin Médiolanum a adressé un courrier [2] aux médecins (anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, pédiatres) et pharmaciens hospitaliers pour les informer de la remise à disposition d'OZALIN :
- OZALIN 2 mg/mL solution buvable en récipient unidose (midazolam) depuis le 8 juillet 2026 après plusieurs mois de rupture (cf. notre article du 25 juillet 2024). L'ANSM n'a pas confirmé cette remise à disposition au 9 juillet 2026. À noter également que depuis le 8 juillet 2025, le laboratoire Leurquin Mediolanum est devenu exploitant de cette spécialité. Les commandes doivent être adressées à Movianto.
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 juillet 2026)
[2] Courrier du laboratoire Leurquin Mediolanum aux médecins anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, pédiatres et pharmaciens hospitaliers (8 juillet 2026)
- AMBRISENTAN ACCORD 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg cp pellic
- METHYLPREDNISOLONE HIKMA 500 mg pdre p sol inj
- MIOCHOLE 20 mg pdre/solv p sol IO
- OZALIN 2 mg/ml sol buv en récipient unidose
- VOLIBRIS 10 mg cp pellic
- VOLIBRIS 2,5 mg cp pellic
- VOLIBRIS 5 mg cp pellic
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