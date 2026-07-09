JEZTIQ : nouveau contraceptif hormonal oral combiné

Les facteurs de risques pouvant évoluer avec le temps, ils doivent être réévalués régulièrement.nortonrsx / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La spécialité JEZTIQ 2 mg/0,02 mg comprimé à libération prolongée (LP) est un contraceptif hormonal oral combiné en prise continue pendant 28 jours.
Il est indiqué comme contraception hormonale orale et dans le traitement de l'hirsutisme chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK - cf. nos articles du 2 juin 2026 : Le SOPK devient le SMOP et du 26 juin 2025 : Le syndrome des ovaires polykystiques).
Une association connue, mais avec un nouveau dosage
JEZTIQ est un contraceptif estroprogestatif comportant :
- éthinylestradiol 0,02 mg par comprimé ;
- diénogest 2 mg par comprimé.
L'association éthinylestradiol/diénogest existe déjà sur le marché français, mais JEZTIQ se distingue par son dosage à 0,02 mg d'éthinylestradiol (contre 0,03 mg dans les autres spécialités).
JEZTIQ en pratique
Avant de prescrire
Avant de prescrire un contraceptif hormonal combiné, les facteurs de risque de la patiente doivent être pris en compte, notamment les facteurs de risque de thromboembolie veineuse (TEV). La patiente doit être informée de ces risques et de la conduite à tenir en présence de signes évocateurs d'une TEV (cf. Encadré). Le prescripteur peut s'aider du document d'aide à la prescription des contraceptifs hormonaux combinés élaboré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [1].
JEZTIQ est contre-indiqué si une femme présente des facteurs de risque qui l'exposent à un risque élevé de thrombose veineuse.
Il est aussi contre-indiqué en cas d'utilisation concomitante avec les médicaments contenant du glécaprévir/pibrentasvir (MARIVET), du sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir (VOSEVI et EPCLUSA [sofosbuvir/velpatasvir] et SOVALDI [sofosbuvir]), du dasabuvir (aucune spécialité en France au 9 juillet 2026), et de l'ombitasvir/paritaprévir/ritonavir (association non commercialisée en France au 9 juillet 2026). Ces médicaments sont indiqués dans le traitement de l’hépatite C chronique.
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Contraception sans interruption
JEZTIQ se présente en plaquette de 28 comprimés pour assurer une prise continue pendant 28 jours, sans interruption.
Chaque plaquette contient :
- 24 comprimés blancs actifs, contenant 0,02 mg d’éthinylestradiol et 2 mg de diénogest ;
- 4 comprimés verts placebo.
En contraception et en traitement de l'hirsutisme, la posologie est de 1 comprimé par jour (à la même heure chaque jour) en commençant la plaquette par les comprimés blancs. Le traitement de l'hirsutisme doit être évalué tous les 6 à 12 mois, afin de réexaminer la nécessité de le poursuivre, ou de l'interrompre si aucune amélioration n'est observée.
Pour aider les patientes, une flèche dessinée sur la plaquette indique le sens de prise des comprimés jour après jour. Des autocollants correspondant aux jours de la semaine sont également fournis, pour noter le jour où la plaquette est commencée [2].
Identité administrative
Liste I
Boîte de 1 plaquette (24 comprimés blancs et 4 comprimés verts), CIP 3400930296141
Boîte de 3 plaquettes (72 comprimés blancs et 12 comprimés verts), CIP 3400930296158
Non remboursable
Non agréé aux collectivités
Laboratoire Exeltis Santé
[1] Dossier thématique - Pilule contraceptive (ANSM, 5 janvier 2026)
[2] Notice de JEZTIQ (ANSM, 13 mars 2026)
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