JEZTIQ : nouveau contraceptif hormonal oral combiné

Les facteurs de risques pouvant évoluer avec le temps, ils doivent être réévalués régulièrement.nortonrsx / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La spécialité JEZTIQ 2 mg/0,02 mg comprimé à libération prolongée (LP) est un contraceptif hormonal oral combiné en prise continue pendant 28 jours.

Il est indiqué comme contraception hormonale orale et dans le traitement de l'hirsutisme chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK - cf. nos articles du 2 juin 2026 : Le SOPK devient le SMOP et du 26 juin 2025 : Le syndrome des ovaires polykystiques).

Une association connue, mais avec un nouveau dosage

JEZTIQ est un contraceptif estroprogestatif comportant :

éthinylestradiol 0,02 mg par comprimé ;

diénogest 2 mg par comprimé.

L'association éthinylestradiol/diénogest existe déjà sur le marché français, mais JEZTIQ se distingue par son dosage à 0,02 mg d'éthinylestradiol (contre 0,03 mg dans les autres spécialités).

JEZTIQ en pratique

Avant de prescrire

Avant de prescrire un contraceptif hormonal combiné, les facteurs de risque de la patiente doivent être pris en compte, notamment les facteurs de risque de thromboembolie veineuse (TEV). La patiente doit être informée de ces risques et de la conduite à tenir en présence de signes évocateurs d'une TEV (cf. Encadré). Le prescripteur peut s'aider du document d'aide à la prescription des contraceptifs hormonaux combinés élaboré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [1].

JEZTIQ est contre-indiqué si une femme présente des facteurs de risque qui l'exposent à un risque élevé de thrombose veineuse.

Il est aussi contre-indiqué en cas d'utilisation concomitante avec les médicaments contenant du glécaprévir/pibrentasvir (MARIVET), du sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir (VOSEVI et EPCLUSA [sofosbuvir/velpatasvir] et SOVALDI [sofosbuvir]), du dasabuvir (aucune spécialité en France au 9 juillet 2026), et de l'ombitasvir/paritaprévir/ritonavir (association non commercialisée en France au 9 juillet 2026). Ces médicaments sont indiqués dans le traitement de l’hépatite C chronique.

Encadré - Signes évoquant une thrombose veineuse profonde [2] Gonflement d'une jambe ou le long d'une veine de la jambe ou du pied, en particulier lorsqu'il est accompagné de : douleur ou sensibilité dans la jambe qui peut être ressentie uniquement en se levant ou en marchant, augmentation de la chaleur dans la jambe affectée, changement de couleur de la peau de la jambe (pâleur, rouge ou bleu).



Contraception sans interruption

JEZTIQ se présente en plaquette de 28 comprimés pour assurer une prise continue pendant 28 jours, sans interruption.

Chaque plaquette contient :

24 comprimés blancs actifs, contenant 0,02 mg d’éthinylestradiol et 2 mg de diénogest ;

4 comprimés verts placebo.

En contraception et en traitement de l'hirsutisme, la posologie est de 1 comprimé par jour (à la même heure chaque jour) en commençant la plaquette par les comprimés blancs. Le traitement de l'hirsutisme doit être évalué tous les 6 à 12 mois, afin de réexaminer la nécessité de le poursuivre, ou de l'interrompre si aucune amélioration n'est observée.

Pour aider les patientes, une flèche dessinée sur la plaquette indique le sens de prise des comprimés jour après jour. Des autocollants correspondant aux jours de la semaine sont également fournis, pour noter le jour où la plaquette est commencée [2].

Identité administrative

Liste I

Boîte de 1 plaquette (24 comprimés blancs et 4 comprimés verts), CIP 3400930296141

Boîte de 3 plaquettes (72 comprimés blancs et 12 comprimés verts), CIP 3400930296158

Non remboursable

Non agréé aux collectivités

Laboratoire Exeltis Santé