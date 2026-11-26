Cinq tensions, deux ruptures de stock et une remise à disposition. peterspiro / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialités Hôpital État de disponibilité Remise à disposition prévue AMBRISENTAN ACCORD comprimé pelliculé (ambrisentan) Tension Contingentement quantitatif Avril 2027 AMBRISENTAN TEVA 10 mg comprimé (ambrisentan) Tension Contingentement quantitatif Indéterminée AMBRISENTAN VIATRIS comprimé pelliculé (ambrisentan) Tension Contingentement quantitatif Juin 2027 ENDOXAN 500 mg et 1 000 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate) Tension Contingentement quantitatif Indéterminée FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion, flacon de 100 mL (fluorouracil) Rupture Indéterminée MAPAKNA LP 20 mg comprimé à libération prolongée (nifédipine) Rupture Indéterminée VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion, flacon de 1 mL (vinorelbine) Remis à disposition Depuis le 30 octobre 2026 VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé (ambrisentan) Tension Contingentement quantitatif Courant décembre 2026

Entre les 19 et 26 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Spécialités à base d'ambrisentan : point sur la disponibilité (26 novembre 2026)

Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé, Teva, Accord, GSK (VOLIBRIS)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Cause : augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif à l'hôpital Stock de dépannage d'urgence à l'hôpital Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités importées en juillet : Ambrisentan Mylan 10 mg film-coated tablet destinées au marché allemand depuis le 13 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026), Ambrisentan Viatris 5 mg, film-coated tablet et Ambrisentan Viatris 10 mg, film-coated tablet destinées au marché australien depuis le 23 juillet 2026 (cf. notre article du 30 juillet 2026) en août : Ambrisentan Accord 5 mg Filmomhulde tabletten/ comprimés pelliculés / Filmtabletten et Ambrisentan Accord 10 mg Filmomhulde tabletten/ comprimés pelliculés / Filmtabletten destinées au marché belge depuis le 7 août 2026 (cf. notre article du 20 août 2026) en septembre : Ambrisentan Viatris 5 mg film-coated tablet et Ambrisentan Viatris 10 mg film-coated tablet initialement destinées au marché néo-zélandais depuis le 25 septembre 2026 (cf. notre article du 1 er octobre 2026) en octobre : Ambrisentan tablets 10 mg initialement destinées au marché américain depuis le 5 octobre 2026 Volibris 5 MG, comprimidos recubiertos con pelicula initialement destinées au marché espagnol depuis le 26 octobre 2026 (cf. notre article du 29 octobre 2026)

Remises à disposition : AMBRISENTAN TEVA 10 mg, comprimé : indéterminé VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé : courant décembre 2026 AMBRISENTAN VIATRIS : juin 2027 AMBRISENTAN ACCORD : avril 2027



ENDOXAN : importation de spécialités américaines et allemandes

ENDOXAN 500 mg poudre pour solution injectable et ENDOXAN 1000 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : non concerné

Causes : capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif Importation exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Endoxan 1 000 mg, poudre pour solution injectable, initialement destinées au marché des États-Unis Importation exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Endoxan 1 000 mg, poudre pour solution injectable, initialement destinées au marché Allemagne depuis le 16 novembre 2026

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Baxter aux professionnels de santé, accompagnant la mise à disposition des spécialités américaines et allemandes (16 novembre 2026)

FLUOROURACILE PFIZER : une spécialité allemande en renfort

FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion en flacon de 100 mL (fluorouracil)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : rupture

En ville : non concerné

Causes : augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs Importation exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Fluorouracil Hikma 50 mg/ml Injektionslosung, initialement destinées au marché Allemand depuis le 20 novembre 2026 Report sur le flacon de 20 mL

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre du laboratoire Pfizer aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité allemande (9 octobre 2026) : la spécialité allemande est similaire à la spécialité française en termes de concentration en fluorouracile (5 000 mg/100 mL) et de voie d’administration (IV)

MAPAKNA : rupture de stock pour une durée indéterminée

MAPAKNA LP 20 mg comprimé à libération prolongée (nifédipine)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : rupture

En ville : non concerné

Causes : problème lors de la fabrication

Mesures mises en place : Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition de :