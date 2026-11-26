Cinq tensions, deux ruptures de stock et une remise à disposition. peterspiro / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
|Hôpital
|État de disponibilité
|Remise à disposition prévue
|AMBRISENTAN ACCORD comprimé pelliculé (ambrisentan)
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Avril 2027
|AMBRISENTAN TEVA 10 mg comprimé (ambrisentan)
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Indéterminée
|AMBRISENTAN VIATRIS comprimé pelliculé (ambrisentan)
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Juin 2027
|ENDOXAN 500 mg et 1 000 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Indéterminée
|FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion, flacon de 100 mL (fluorouracil)
|Rupture
|Indéterminée
|MAPAKNA LP 20 mg comprimé à libération prolongée (nifédipine)
|Rupture
|Indéterminée
|VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion, flacon de 1 mL (vinorelbine)
|Remis à disposition
|Depuis le 30 octobre 2026
|VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé (ambrisentan)
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Courant décembre 2026
Entre les 19
Spécialités à base d'ambrisentan : point sur la disponibilité (26 novembre 2026)
Spécialités à base d'ambrisentan
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Cause : augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Stock de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités importées
- en juillet : Ambrisentan Mylan 10 mg film-coated tablet destinées au marché allemand depuis le 13 juillet 2026
- en août :
- en septembre :
- en octobre :
- Ambrisentan tablets 10 mg initialement destinées au marché américain depuis le 5 octobre 2026
- Volibris 5 MG, comprimidos recubiertos con pelicula initialement destinées au marché espagnol depuis le 26 octobre 2026 (cf. notre article du 29 octobre 2026)
- en juillet : Ambrisentan Mylan 10 mg film-coated tablet destinées au marché allemand depuis le 13 juillet 2026
- Remises à disposition :
- AMBRISENTAN TEVA 10 mg, comprimé : indéterminé
- VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé : courant décembre 2026
- AMBRISENTAN VIATRIS : juin 2027
- AMBRISENTAN ACCORD : avril 2027
ENDOXAN : importation de spécialités américaines et allemandes
ENDOXAN 500 mg poudre pour solution injectable et ENDOXAN 1000 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : non concerné
- Causes : capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place :
- Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif
- Importation exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Endoxan 1 000 mg, poudre pour solution injectable, initialement destinées au marché des États-Unis
- Importation exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Endoxan 1 000 mg, poudre pour solution injectable, initialement destinées au marché Allemagne depuis le 16 novembre 2026
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Courrier du laboratoire Baxter aux professionnels de santé, accompagnant la mise à disposition des spécialités américaines et allemandes (16 novembre 2026)
FLUOROURACILE PFIZER : une spécialité allemande en renfort
FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion en flacon de 100 mL (fluorouracil)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : rupture
- En ville : non concerné
- Causes : augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- Importation exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Fluorouracil Hikma 50 mg/ml Injektionslosung, initialement destinées au marché Allemand depuis le 20 novembre 2026
- Report sur le flacon de 20 mL
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre du laboratoire Pfizer aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité allemande (9 octobre 2026) : la spécialité allemande est similaire à la spécialité française en termes de concentration en fluorouracile (5 000 mg/100 mL) et de voie d’administration (IV)
MAPAKNA : rupture de stock pour une durée indéterminée
MAPAKNA LP 20 mg comprimé à libération prolongée (nifédipine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : rupture
- En ville : non concerné
- Causes : problème lors de la fabrication
- Mesures mises en place :
- Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
Remise
à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de :
- VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion en flacon de 1 mL (vinorelbine), depuis le 30 octobre 2026. Pour rappel, le flacon de 5 mL est remis à disposition depuis fin septembre 2026 (cf. notre article du 1er septembre 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 26 novembre 2026)
- AMBRISENTAN ACCORD 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg cp pellic
- ENDOXAN 1000 mg pdre p sol inj
- ENDOXAN 500 mg pdre p sol inj
- FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/ml sol diluer p perf
- MAPAKNA LP 20 mg cp LP
- VINORELBINE ARROW 10 mg/ml sol diluer p perf
- VOLIBRIS 10 mg cp pellic
- VOLIBRIS 2,5 mg cp pellic
- VOLIBRIS 5 mg cp pellic
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