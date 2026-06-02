Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 22 et 23) 

Des contingentements et solutions de remplacement.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 28 mai et 2 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
Spécialités à base de propranolol 40 mg : nouvel épisode de tension
Spécialités à base de
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Rupture de stock des spécialités Accord et Teva
- Tension d’approvisionnement des spécialités Arrow, Biogaran et EG Labo
- Conduite à tenir : limiter les initiations et recourir à d’autres médicaments sauf dans certaines situations (cf. notre article complet du 2 juin 2026)
- Date de remise à disposition prévue : courant 2026
- Situation à l'hôpital : non impactée
ROVAMYCINE 1,5 MUI lyophilisat : remise à disposition reportée en juin
Rovamycine 1,5 MUI (million d'unités internationales)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : courant juin 2026, au lieu d'avril (cf. notre article du 29 janvier 2026)
TENORMINE injectable : précisions concernant les solutions de remplacement
TENORMINE
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée (envisagée pour décembre 2026)
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Centre spécialités pharmaceutiques à l’attention des professionnels de santé (29 mai 2026) : les solutions de remplacement
- l’esmolol ou le landiolol : principalement pour les situations nécessitant une durée d’action courte (ex. : tachycardies)
- le labétalol : de préférence pour les cas nécessitant une durée d’action plus longue (ex. : IDM, arythmies, HTA)
Il est recommandé de privilégier la voie per os et de réserver la voie intraveineuse aux situations d’urgence ou lorsque l’état clinique ne permet pas l’administration par voie orale.
Un stock de dépannage a été mis
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- les spécialités
- PARLODEL 2,5 mg comprimé sécable
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 2 juin 2026)
- EXTENCILLINE 1,2 MUI pdre/solv p susp inj IM
- EXTENCILLINE 2,4 MUI pdre/solv p susp inj IM
- PARLODEL 2,5 mg cp séc
- PROPRANOLOL ACCORD 40 mg cp pellic
- PROPRANOLOL ARROW 40 mg cp pellic séc
- PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg cp séc
- PROPRANOLOL EG 40 mg cp
- PROPRANOLOL TEVA 40 mg cp séc
- ROVAMYCINE 1,5 MUI lyoph p us parentér
- TENORMINE 5 mg/10 ml sol inj en ampoule IV
- Aménorrhée secondaire
- Angor stable
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Cirrhose
- Érysipèle et autres dermohypodermites bactériennes
- Fibrillation atriale
- HTA (hypertension artérielle)
- Hyperprolactinémie
- Hyperthyroïdie
- Infections génitales de la femme
- Migraine
- Parkinson (maladie de)
- Phobie sociale
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
- Post-infarctus
- Risque cardiovasculaire : évaluation et prévention
- Syndrome coronarien aigu ST+ (Infarctus du myocarde)
- VIH (infection par le)
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