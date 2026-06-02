Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 22 et 23) 

Des contingentements et solutions de remplacement.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 28 mai et 2 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

Spécialités à base de propranolol 40 mg : nouvel épisode de tension

Spécialités à base de propranolol 40 mg en comprimé Accord, Arrow, Biogaran, EG Labo et Teva

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension Rupture de stock des spécialités Accord et Teva Tension d’approvisionnement des spécialités Arrow, Biogaran et EG Labo

Conduite à tenir : limiter les initiations et recourir à d’autres médicaments sauf dans certaines situations (cf. notre article complet du 2 juin 2026)

Date de remise à disposition prévue : courant 2026

Situation à l'hôpital : non impactée

ROVAMYCINE 1,5 MUI lyophilisat : remise à disposition reportée en juin

Rovamycine 1,5 MUI (million d'unités internationales) lyophilisat pour usage parentéral (spiramycine adipate - spécialité hospitalière)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : courant juin 2026, au lieu d'avril (cf. notre article du 29 janvier 2026)

TENORMINE injectable : précisions concernant les solutions de remplacement

TENORMINE 5 mg/10 mL solution injectable IV (aténolol - spécialité hospitalière)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : indéterminée (envisagée pour décembre 2026)

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Centre spécialités pharmaceutiques à l’attention des professionnels de santé (29 mai 2026) : les solutions de remplacement suivantes peuvent être envisagées lorsque la situation clinique le permet en fonction de leur disponibilité :

l’esmolol ou le landiolol : principalement pour les situations nécessitant une durée d’action courte (ex. : tachycardies)

le labétalol : de préférence pour les cas nécessitant une durée d’action plus longue (ex. : IDM, arythmies, HTA)

Il est recommandé de privilégier la voie per os et de réserver la voie intraveineuse aux situations d’urgence ou lorsque l’état clinique ne permet pas l’administration par voie orale.

Un stock de dépannage a été mis en place ; il est dédié aux commandes à caractère d’urgence. Les pharmaciens hospitaliers doivent préciser le contexte clinique lors de toute commande.

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :