Cinq remises à disposition et une rupture de stock. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
|Hôpital
|Remise à disposition prévue
|ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval antithymocytes humains)
|Remis à disposition
|Depuis le 10 novembre 2026
|MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone)
|Remis à disposition
|Depuis le 13 novembre 2026
|PEDIAVEN AP-HP G15 solution pour perfusion (nutrition parentérale)
|Remis à disposition
|Depuis le 10 novembre 2026
|PLERIXAFOR ACCORD 20 mg/mL solution injectable (plerixafor)
|Remis à disposition
|Depuis le 12 novembre 2026
|TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)
|Rupture
|Fin novembre 2026
|ZYPADHERA 210 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine)
|Remis à disposition
|Depuis le 26 octobre 2026
Entre les 11
TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition annoncée pour fin novembre 2026
TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : rupture
- En ville : non concerné
- Causes : augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place : interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin novembre 2026, après plusieurs reports (cf. notre article du 6 août 2026)
Remises à disposition normales
L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes :
- ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains), depuis le 10 novembre 2026, après plusieurs semaines de perturbations (cf. notre article du 3 novembre 2026)
- MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone), depuis le 13 novembre 2026 comme prévu (cf. notre article du 10 novembre 2026)
- PEDIAVEN AP-HP G15 solution pour perfusion (nutrition parentérale), depuis le 10 novembre 2026 comme prévu (cf. notre article du 29 octobre 2026)
- PLERIXAFOR ACCORD 20 mg/mL solution injectable (plerixafor), depuis le 12 novembre 2026
- ZYPADHERA 210 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine), depuis le 26 octobre 2026, après plusieurs semaines de tension (cf. notre article du 1er septembre 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 17 novembre 2026)
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