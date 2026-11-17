Cinq remises à disposition et une rupture de stock. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialités Hôpital Remise à disposition prévue ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval antithymocytes humains) Remis à disposition Depuis le 10 novembre 2026 MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone) Remis à disposition Depuis le 13 novembre 2026 PEDIAVEN AP-HP G15 solution pour perfusion (nutrition parentérale) Remis à disposition Depuis le 10 novembre 2026 PLERIXAFOR ACCORD 20 mg/mL solution injectable (plerixafor) Remis à disposition Depuis le 12 novembre 2026 TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole) Rupture Fin novembre 2026 ZYPADHERA 210 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine) Remis à disposition Depuis le 26 octobre 2026

E ntre les 11 et le 17 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition annoncée pour fin novembre 2026

TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : rupture

En ville : non concerné

Causes : augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin novembre 2026, après plusieurs reports (cf. notre article du 6 août 2026)

Remises à disposition normales

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes :