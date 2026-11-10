Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 45 et 46)

Deux ruptures de stock et une tension d'approvisionnement. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
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Spécialités
|Hôpital
|Remise à disposition prévue
|FARMORUBICINE 10 mg poudre pour solution pour perfusion (épirubicine)
|Rupture persistante
|Indéterminée
|MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone)
|Rupture
|Mi-novembre 2026
|PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g poudre pour solution injectable IM, IV (pipéracilline sodique)
|Tension
|Début décembre 2026
Entre les 6 et le 10 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.
FARMORUBICINE 10 mg injectable : pas de date de remise à disposition en vue
FARMORUBICINE 10 mg poudre pour solution pour perfusion (épirubicine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture persistante (cf. notre article du 12 février 2026)
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Pfizer aux pharmaciens hospitaliers (25 février 2025)
MITOXANTRONE ACCORD : bref épisode de rupture de stock
MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue : mi-novembre 2026
PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g : remise à disposition annoncée pour décembre 2026
PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g poudre pour solution injectable IM, IV (pipéracilline sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Pipertex 4g Polvere per soluzione iniettabile destinée initialement au marché italien (cf. notre article du 5 mars 2026)
- Remise à disposition prévue : début décembre 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Panpharma destinée aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité italienne (4 mars 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 novembre 2026)
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