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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 45 et 46)

    Entre les 6 et 10 novembre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux ruptures de stock et une tension d'approvisionnement.

    Deux ruptures de stock et une tension d'approvisionnement. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Tableau de synthèse

    Spécialités

    		 Hôpital Remise à disposition prévue
    FARMORUBICINE 10 mg poudre pour solution pour perfusion (épirubicine) Rupture persistante Indéterminée
    MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone) Rupture Mi-novembre 2026
    PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g poudre pour solution injectable IM, IV (pipéracilline sodique) Tension Début décembre 2026

    Entre les 6 et le 10 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    FARMORUBICINE 10 mg injectable : pas de date de remise à disposition en vue

    FARMORUBICINE 10 mg poudre pour solution pour perfusion (épirubicine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Pfizer aux pharmaciens hospitaliers (25 février 2025)

    MITOXANTRONE ACCORD : bref épisode de rupture de stock

    MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g : remise à disposition annoncée pour décembre 2026

    PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g poudre pour solution injectable IM, IV (pipéracilline sodique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Panpharma destinée aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité italienne (4 mars 2026)

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 novembre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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