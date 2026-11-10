Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 45 et 46)

Deux ruptures de stock et une tension d'approvisionnement. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialités Hôpital Remise à disposition prévue FARMORUBICINE 10 mg poudre pour solution pour perfusion (épirubicine) Rupture persistante Indéterminée MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone) Rupture Mi-novembre 2026 PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g poudre pour solution injectable IM, IV (pipéracilline sodique) Tension Début décembre 2026

E ntre les 6 et le 10 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

FARMORUBICINE 10 mg injectable : pas de date de remise à disposition en vue

FARMORUBICINE 10 mg poudre pour solution pour perfusion (épirubicine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Pfizer aux pharmaciens hospitaliers (25 février 2025)

MITOXANTRONE ACCORD : bref épisode de rupture de stock

MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de mitoxantrone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition prévue : mi-novembre 2026

PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g : remise à disposition annoncée pour décembre 2026

PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g poudre pour solution injectable IM, IV (pipéracilline sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Pipertex 4g Polvere per soluzione iniettabile destinée initialement au marché italien (cf. notre article du 5 mars 2026)

Remise à disposition prévue : début décembre 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Panpharma destinée aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité italienne (4 mars 2026)