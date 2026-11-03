Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 44 et 45)

De fortes tensions à l'hôpital. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialités Hôpital État de disponibilité Remise à disposition prévue ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval antithymocytes humains) Tension Contingentement quantitatif Fin novembre 2026 CLINDAMYCINE 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) Tension Contingentement quantitatif Février 2027 FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil) Tension Fin 2026 GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), remplaçant CARDIORYTHMINE Tension Arrêt de commercialisation de CARDIORYTHMINE Début décembre 2026 ICATIBANT ZENTIVA 30 mg solution injectable en seringue préremplie (icatibant) Tension Courant novembre 2026

E ntre les 30 octobre et 3 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

ATGAM : remise à disposition reportée en novembre 2026

ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026, au lieu d'octobre 2026 (cf. notre article du 13 octobre 2026)

Spécialités de CLINDAMYCINE injectable : remise à disposition reportée à février 2027

Spécialités de clindamycine 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) - Laboratoires Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension : Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : février 2027, au lieu de novembre 2026 (cf. notre article du 29 octobre 2026)

FLUOROURACILE ACCORD : des unités polonaises pour dépanner le marché français

FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Fluorouracil Accord 50 mg/ml rozhwor do wstrzykiwan’ lub infuzji (5000 mg/100ml), initialement destinées au marché polonais à compter du 28 octobre 2026

Report possible sur le flacon de 20 mL

Date de remise à disposition prévue : fin 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Accord Healthcare France aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité polonaise (21 septembre 2026) : cette spécialité polonaise est strictement identique à la spécialité commercialisée en France.

GILURYTMAL (en remplacement de CARDIORYTHMINE) : après la tension, la rupture

GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), spécialité allemande remplaçant CARDIORYHTMINE en arrêt de commercialisation (cf. notre article du 5 mai 2026)

État de disponibilité selon l'ANSM

Arrêt de commercialisation de CARDIORYTHMINE

Rupture de la spécialité Gilurytmal 50 mg/10 ml, solution injectable jusqu'en début décembre 2026, après un bref épisode de tension (cf. notre article du 29 octobre 2026)

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Inresa aux professionnels de santé (2 novembre 2026) : il n’y a plus de stock résiduel de GILURYTMAL. Il est demandé de contacter les prescripteurs afin d’évaluer les alternatives en cas de tests déjà programmés pendant la période de rupture.

ICATIBANT ZENTIVA : tension et dépannage sur le marché allemand

ICATIBANT ZENTIVA 30 mg solution injectable en seringue préremplie – 1 seringue préremplie en verre de 3 mL avec 1 aiguille (icatibant)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Icatibant Zentiva 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze initialement destinée au marché allemand : Boîte de 1 seringue préremplie de 3 mL et 1 aiguille d'injection 25 G Boîte de 3 seringues préremplies de 3 mL et 3 aiguilles d’injection 25 G

Date de remise à disposition prévue : courant novembre 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Zentiva aux pharmaciens hospitaliers (1er octobre 2026) accompagnant la mise à disposition de la version allemande : les spécialités importées sont issues du même dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM), présentent les mêmes caractéristiques qualitatives et quantitatives en substances actives que les spécialités autorisées en France, sont fabriquées sur le même site de production et répondent aux exigences de qualité requises pour leur mise à disposition sur le territoire national.