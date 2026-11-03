Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 44 et 45)

De fortes tensions à l'hôpital. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
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|ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval antithymocytes humains)
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Tension
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|Fin novembre 2026
|CLINDAMYCINE 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate)
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Février 2027
|FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)
|Tension
|Fin 2026
|GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), remplaçant CARDIORYTHMINE
|Tension
|Arrêt de commercialisation de CARDIORYTHMINE
|Début décembre 2026
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ICATIBANT ZENTIVA 30 mg solution injectable en seringue préremplie (icatibant)
|Tension
|Courant novembre 2026
Entre les 30 octobre et 3 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.
ATGAM : remise à disposition reportée en novembre 2026
ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026, au lieu d'octobre 2026 (cf. notre article du 13 octobre 2026)
Spécialités de CLINDAMYCINE injectable : remise à disposition reportée à février 2027
Spécialités de clindamycine 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) - Laboratoires Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension : Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : février 2027, au lieu de novembre 2026 (cf. notre article du 29 octobre 2026)
FLUOROURACILE ACCORD : des unités polonaises pour dépanner le marché français
FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Fluorouracil Accord 50 mg/ml rozhwor do wstrzykiwan’ lub infuzji (5000 mg/100ml), initialement destinées au marché polonais à compter du 28 octobre 2026
- Report possible sur le flacon de 20 mL
- Date de remise à disposition prévue : fin 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Accord Healthcare France aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité polonaise (21 septembre 2026) : cette spécialité polonaise est strictement identique à la spécialité commercialisée en France.
GILURYTMAL (en remplacement de CARDIORYTHMINE) : après la tension, la rupture
GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), spécialité allemande remplaçant CARDIORYHTMINE en arrêt de commercialisation (cf. notre article du 5 mai 2026)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Arrêt de commercialisation de CARDIORYTHMINE
- Rupture de la spécialité Gilurytmal 50 mg/10 ml, solution injectable jusqu'en début décembre 2026, après un bref épisode de tension (cf. notre article du 29 octobre 2026)
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Inresa aux professionnels de santé (2 novembre 2026) : il n’y a plus de stock résiduel de GILURYTMAL. Il est demandé de contacter les prescripteurs afin d’évaluer les alternatives en cas de tests déjà programmés pendant la période de rupture.
ICATIBANT ZENTIVA : tension et dépannage sur le marché allemand
ICATIBANT ZENTIVA 30 mg solution injectable en seringue préremplie – 1 seringue préremplie en verre de 3 mL avec 1 aiguille (icatibant)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Icatibant Zentiva 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze initialement destinée au marché allemand :
- Boîte de 1 seringue préremplie de 3 mL et 1 aiguille d'injection 25 G
- Boîte de 3 seringues préremplies de 3 mL et 3 aiguilles d’injection 25 G
- Date de remise à disposition prévue : courant novembre 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Zentiva aux pharmaciens hospitaliers (1er octobre 2026) accompagnant la mise à disposition de la version allemande : les spécialités importées sont issues du même dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM), présentent les mêmes caractéristiques qualitatives et quantitatives en substances actives que les spécialités autorisées en France, sont fabriquées sur le même site de production et répondent aux exigences de qualité requises pour leur mise à disposition sur le territoire national.
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 3 novembre 2026)
- ATGAM 50 mg/ml sol diluer p perf
- CLINDAMYCINE KABI 600 mg/4 ml sol inj
- CLINDAMYCINE KALCEKS 600 mg/4 ml sol inj/p perf
- DALACINE 600 mg sol inj
- FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml sol diluer p perf
- GILURYTMAL 50 mg/10 ml sol inj (remplace CARDIORYTHMINE 50 mg/10 ml, solution injectable, en arrêt de distribution)
- ICATIBANT ZENTIVA 30 mg sol inj en seringue préremplie
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