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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 44 et 45)

    Entre les 30 octobre et 3 novembre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    De fortes tensions à l'hôpital.

    De fortes tensions à l'hôpital. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Tableau de synthèse
    Spécialités

    Hôpital

    État de disponibilité

    Remise à disposition prévue
    ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval antithymocytes humains)

    Tension

    Contingentement quantitatif
    		Fin novembre 2026
    CLINDAMYCINE 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) Tension Contingentement quantitatif Février 2027
    FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil) Tension   Fin 2026
    GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), remplaçant CARDIORYTHMINE Tension Arrêt de commercialisation de CARDIORYTHMINE Début décembre 2026

    ICATIBANT ZENTIVA 30 mg solution injectable en seringue préremplie (icatibant)

    		 Tension   Courant novembre 2026

    Entre les 30 octobre et 3 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    ATGAM : remise à disposition reportée en novembre 2026

    ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Spécialités de CLINDAMYCINE injectable : remise à disposition reportée à février 2027

    Spécialités de clindamycine 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) - Laboratoires Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France

    État de disponibilité selon l'ANSM

    FLUOROURACILE ACCORD : des unités polonaises pour dépanner le marché français

    FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Fluorouracil Accord 50 mg/ml rozhwor do wstrzykiwan’ lub infuzji (5000 mg/100ml), initialement destinées au marché polonais à compter du 28 octobre 2026
    • Report possible sur le flacon de 20 mL
    • Date de remise à disposition prévue : fin 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Accord Healthcare France aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité polonaise (21 septembre 2026) : cette spécialité polonaise est strictement identique à la spécialité commercialisée en France.

    GILURYTMAL (en remplacement de CARDIORYTHMINE) : après la tension, la rupture

    GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), spécialité allemande remplaçant CARDIORYHTMINE en arrêt de commercialisation (cf. notre article du 5 mai 2026)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Inresa aux professionnels de santé (2 novembre 2026) : il n’y a plus de stock résiduel de GILURYTMAL. Il est demandé de contacter les prescripteurs afin d’évaluer les alternatives en cas de tests déjà programmés pendant la période de rupture.

    ICATIBANT ZENTIVA : tension et dépannage sur le marché allemand

    ICATIBANT ZENTIVA 30 mg solution injectable en seringue préremplie – 1 seringue préremplie en verre de 3 mL avec 1 aiguille (icatibant)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Zentiva aux pharmaciens hospitaliers (1er  octobre 2026) accompagnant la mise à disposition de la version allemande : les spécialités importées sont issues du même dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM), présentent les mêmes caractéristiques qualitatives et quantitatives en substances actives que les spécialités autorisées en France, sont fabriquées sur le même site de production et répondent aux exigences de qualité requises pour leur mise à disposition sur le territoire national.

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 3 novembre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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