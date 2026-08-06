Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 31 et 32)

Deux spécialités sous tension.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.
AMIKACINE VIATRIS 50 mg/1 mL en tension jusqu'à fin août 2026
AMIKACINE VIATRIS 50 mg/1 mL solution injectable (sulfate d'amikacine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension, après une période de rupture de stock (cf. notre article du 6 février 2024)
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : fin août 2026
TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition reportée
TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Tibéral 500 mg, solution injectable pour perfusion reste disponible pendant la durée de rupture du Tibéral 1 g, solution injectable pour perfusion
- Date de remise à disposition prévue : début octobre 2026, au lieu de juillet 2026 (cf. notre article du 30 avril 2026)
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :
- Rapibloc 20 mg/2 mL, solution à diluer injectable (landiolol chlorhydrate), depuis le 5 août 2026, après une période de rupture de stock (cf. notre article du 21 juillet 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 6 août 2026)
- Angor stable
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Dyslipidémies
- Endocardite infectieuse : traitement
- Fibrillation atriale
- Infections des voies biliaires
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Infections urinaires masculines
- Méningite aiguë de l'adulte
- Méningite de l'enfant
- Parasitoses
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Pyélonéphrite aiguë du nourrisson et de l'enfant
- Tuberculose pulmonaire
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