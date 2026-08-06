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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 31 et 32)

    Entre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux spécialités sous tension.

    Deux spécialités sous tension.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    AMIKACINE VIATRIS 50 mg/1 mL en tension jusqu'à fin août 2026

    AMIKACINE VIATRIS 50 mg/1 mL solution injectable (sulfate d'amikacine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension, après une période de rupture de stock (cf. notre article du 6 février 2024)
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue : fin août 2026

    TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition reportée

    TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Tibéral 500 mg, solution injectable pour perfusion reste disponible pendant la durée de rupture du Tibéral 1 g, solution injectable pour perfusion
    • Date de remise à disposition prévue : début octobre 2026, au lieu de juillet 2026 (cf. notre article du 30 avril 2026)

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :

     

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 6 août 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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