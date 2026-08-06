Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 31 et 32)

E ntre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

AMIKACINE VIATRIS 50 mg/1 mL en tension jusqu'à fin août 2026

AMIKACINE VIATRIS 50 mg/1 mL solution injectable (sulfate d'amikacine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension, après une période de rupture de stock (cf. notre article du 6 février 2024)

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : fin août 2026

TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition reportée

TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Tibéral 500 mg, solution injectable pour perfusion reste disponible pendant la durée de rupture du Tibéral 1 g, solution injectable pour perfusion

Date de remise à disposition prévue : début octobre 2026, au lieu de juillet 2026 (cf. notre article du 30 avril 2026)

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :