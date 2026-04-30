Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 17 et 18)

Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 24 et 30 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

MITOMYCINE ACCORD 10 mg/mL : rutpure de stock

MITOMYCINE ACCORD 10 mg poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture après une période de tension (cf. notre article du 3 juillet 2025)

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition reportée de 4 mois

TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture due à des problématiques industrielles.

TIBERAL 500 mg solution injectable pour perfusion reste disponible pendant la durée de rupture du TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion

Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Serb aux professionnels de santé (13 novembre 2025) :

mise en garde contre le risque potentiel de sous-dosage et d'erreurs dans la concentration de la solution à administrer

tenir compte des différences entre les spécialités TIBERAL 1 g et 500 mg, en termes de dosages unitaires/présentations et des modes de préparation de la solution pour l'administration (cf. Tableau dans le courrier).

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes :