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    #Médicaments #Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 17 et 18)

    Entre les 24 et 30 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.

    Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 24 et 30 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    MITOMYCINE ACCORD 10 mg/mL : rutpure de stock

    MITOMYCINE ACCORD 10 mg poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition reportée de 4 mois

    TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture due à des problématiques industrielles.
    • TIBERAL 500 mg solution injectable pour perfusion reste disponible pendant la durée de rupture du TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion
    • Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026 

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d'information du laboratoire Serb aux professionnels de santé (13 novembre 2025) :

    • mise en garde contre le risque potentiel de sous-dosage et d'erreurs dans la concentration de la solution à administrer
    • tenir compte des différences entre les spécialités TIBERAL 1 g et 500 mg, en termes de dosages unitaires/présentations et des modes de préparation de la solution pour l'administration (cf. Tableau dans le courrier). 

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes : 

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 30 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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