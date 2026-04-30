Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 17 et 18)

Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 24
MITOMYCINE ACCORD 10 mg/mL : rutpure de stock
MITOMYCINE ACCORD 10 mg poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture après une période de tension (cf. notre article du 3 juillet 2025)
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
TIBERAL 1 g injectable : remise à disposition reportée de 4 mois
TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion (ornidazole)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture due à des problématiques industrielles.
- TIBERAL 500 mg solution injectable pour perfusion reste disponible pendant la durée de rupture du TIBERAL 1 g solution injectable pour perfusion
- Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du laboratoire Serb aux professionnels de santé (13 novembre 2025) :
- mise en garde contre le risque potentiel de sous-dosage et d'erreurs dans la concentration de la solution à administrer
- tenir compte des différences entre les spécialités TIBERAL 1 g et 500 mg, en termes de dosages unitaires/présentations et des modes de préparation de la solution pour l'administration (cf. Tableau dans le courrier).
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes
- BENDAMUSTINE HIKMA 2,5 mg/mL poudre pour solution à diluer pour perfusion (bendamustine) depuis le 23 avril 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 20 janvier 2026)
- DOPAMINE VIATRIS 40 mg/mL solution pour perfusion (dopamine chlorhydrate) depuis le 27 avril 2026 comme prévu, après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 18 novembre 2025)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 30 avril 2026)
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