Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 29 et 30)

Deux tensions et une rupture de stock.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les
PROSTINE E2 1 mg/3 g sous tension
PROSTINE E2 1 mg/3 g gel vagin (dinoprostone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : fin août 2026
RAPIBLOC en rupture de stock uniquement pour le dosage 20 mg/2 mL
Rapibloc 20 mg/2 mL, solution à diluer injectable (landiolol chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- La rupture ne concerne que la spécialité Rapibloc 20 mg/2 mL. Aucune difficulté n’est à signaler concernant la spécialité Rapibloc 300 mg
- Date de remise à disposition prévue mi-août 2026
WILFACTIN : tension persistante
WILFACTIN 100 UI/mL poudre/solvant pour solution injectable (facteur Von Willebrand humain)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 17 mars 2026)
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue fin d'année 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 21 juillet 2026)
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