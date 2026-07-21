Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 29 et 30)

Deux tensions et une rupture de stock.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

E ntre les 16 et 21 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

PROSTINE E2 1 mg/3 g sous tension

PROSTINE E2 1 mg/3 g gel vagin (dinoprostone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : fin août 2026

RAPIBLOC en rupture de stock uniquement pour le dosage 20 mg/2 mL

Rapibloc 20 mg/2 mL, solution à diluer injectable (landiolol chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

La rupture ne concerne que la spécialité Rapibloc 20 mg/2 mL. Aucune difficulté n’est à signaler concernant la spécialité Rapibloc 300 mg

Date de remise à disposition prévue mi-août 2026

WILFACTIN : tension persistante

WILFACTIN 100 UI/mL poudre/solvant pour solution injectable (facteur Von Willebrand humain)

État de disponibilité selon l'ANSM