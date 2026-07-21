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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 29 et 30)

    Entre les 16 et 21 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux tensions et une rupture de stock.

    Deux tensions et une rupture de stock.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 16 et 21 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    PROSTINE E2 1 mg/3 g sous tension

    PROSTINE E2 1 mg/3 g gel vagin (dinoprostone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue : fin août 2026

    RAPIBLOC en rupture de stock uniquement pour le dosage 20 mg/2 mL

    Rapibloc 20 mg/2 mL, solution à diluer injectable (landiolol chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture
    • La rupture ne concerne que la spécialité Rapibloc 20 mg/2 mL. Aucune difficulté n’est à signaler concernant la spécialité Rapibloc 300 mg
    • Date de remise à disposition prévue mi-août 2026

    WILFACTIN : tension persistante

    WILFACTIN 100 UI/mL poudre/solvant pour solution injectable (facteur Von Willebrand humain)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 17 mars 2026)
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue fin d'année 2026
    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 21 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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