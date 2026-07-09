Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 28)

De fortes tensions, une rupture de stock et trois remises à disposition.Madrolly / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les 8 et 9 juillet
ALEPSAL : remise à disposition reportée pour le dosage à 100 mg
ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Disponibilité de chaque dosage :
- dosage 100 mg : rupture jusque fin juillet 2026, au lieu de mi-juillet 2026 (cf. notre article du 2 juillet 2026)
- dosage 50 mg : remis à disposition depuis fin mai 2026
- dosages 15 mg et 150 mg : remis à disposition depuis fin juin 2026
- Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles
MICROPAKINE LP : tension persistante pour le dosage à 500 mg
MICROPAKINE LP 500 mg granulés à libération prolongée en sachet-dose (valproate de sodium)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
- Les dosages 250 et 1 000 mg sont à nouveau disponibles normalement (cf. Remises à disposition)
ORACILLINE : la suspension buvable 250 000 UI/5 mL en rupture
ORACILLINE 250 000 UI/5 mL suspension buvable (phénoxyméthylpénicilline)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités
- MICROPAKINE LP 250 mg et 1 000 mg granulés à libération prolongée en sachet (valproate de sodium) depuis le 7 juillet 2026
- RIFATER comprimé enrobé (isoniazide, pyrazinamide, rifampicine) depuis le 30 juin 2026 comme annoncé en mai (cf. notre article du 21 mai 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 juillet 2026)
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