Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 28)

De fortes tensions, une rupture de stock et trois remises à disposition.Madrolly / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les 8 et 9 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

ALEPSAL : remise à disposition reportée pour le dosage à 100 mg

ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Disponibilité de chaque dosage : dosage 100 mg : rupture jusque fin juillet 2026 , au lieu de mi-juillet 2026 (cf. notre article du 2 juillet 2026) dosage 50 mg : remis à disposition depuis fin mai 2026 dosages 15 mg et 150 mg : remis à disposition depuis fin juin 2026

Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles

MICROPAKINE LP : tension persistante pour le dosage à 500 mg

MICROPAKINE LP 500 mg granulés à libération prolongée en sachet-dose (valproate de sodium)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Les dosages 250 et 1 000 mg sont à nouveau disponibles normalement (cf. Remises à disposition)

ORACILLINE : la suspension buvable 250 000 UI/5 mL en rupture

ORACILLINE 250 000 UI/5 mL suspension buvable (phénoxyméthylpénicilline)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :