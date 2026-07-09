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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 28)

    Les 8 et 9 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    De fortes tensions, une rupture de stock et trois remises à disposition.

    De fortes tensions, une rupture de stock et trois remises à disposition.Madrolly / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les 8 et 9 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    ALEPSAL : remise à disposition reportée pour le dosage à 100 mg

    ALEPSAL 15 mg50 mg100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Disponibilité de chaque dosage :
      • dosage 100 mg : rupture jusque fin juillet 2026, au lieu de mi-juillet 2026 (cf. notre article du 2 juillet 2026)
      • dosage 50 mg : remis à disposition depuis fin mai 2026
      • dosages 15 mg et 150 mg : remis à disposition depuis fin juin 2026
    • Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles

    MICROPAKINE LP : tension persistante pour le dosage à 500 mg

    MICROPAKINE LP 500 mg granulés à libération prolongée en sachet-dose (valproate de sodium)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée
    • Les dosages 250 et 1 000 mg sont à nouveau disponibles normalement (cf. Remises à disposition)

    ORACILLINE : la suspension buvable 250 000 UI/5 mL en rupture

    ORACILLINE 250 000 UI/5 mL suspension buvable (phénoxyméthylpénicilline)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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