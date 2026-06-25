Coupe du monde de football 2026 : vérifier le statut vaccinal avant le départ

Les grands rassemblements peuvent faciliter la transmission de certaines maladies infectieuses.gorodenkoff / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

À l'occasion de la coupe du monde de football masculin, la Fédération internationale de football (Fifa) a publié un ensemble de conseils sanitaires aux voyageurs adultes qui assistent à cette compétition internationale [1].

Cette édition 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet sur le continent américain : aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Mettre à jour le statut vaccinal si nécessaire

Comme avant tout séjour à l'étranger, il est recommandé de vérifier le statut vaccinal et de le mettre à jour si nécessaire [2].

En particulier, les vaccinations suivantes sont à vérifier chez l'adulte :

contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite (dTcaP) : les rappels sont programmés à l'âge de 25 ans, 45 ans, 65 ans. À partir de 65 ans, un rappel doit être réalisé tous les 10 ans. Deux vaccins sont disponibles en France pour les rappels dTcaP : BOOSTRIXTETRA et REPEVAX ;

: les rappels sont programmés à l'âge de 25 ans, 45 ans, 65 ans. À partir de 65 ans, un rappel doit être réalisé tous les 10 ans. Deux vaccins sont disponibles en France pour les rappels dTcaP : BOOSTRIXTETRA et REPEVAX ; contre les méningocoques ACWY et B chez le jeune adulte jusqu’à 24 ans révolus : méningocoques ACWY : un rappel est recommandé selon un schéma à 1 dose (NIMENRIX, MENQUADFI ou MENVEO), méningocoque B : le rappel peut être proposé (remboursable par l'Assurance maladie), selon un schéma à 2 doses avec BEXSERO et 2 ou 3 doses avec TRUMENBA ;

contre la rougeole (combinée avec les oreillons et la rubéole) : une épidémie de rougeole est actuellement observée aux États-Unis. Pour rappel, le schéma complet de vaccination pour les personnes nées après 1980 comporte : 2 doses si la première dose a été administrée à partir de l’âge de 12 mois, 3 doses si la première dose a été administrée avant l’âge de 12 mois ;

(combinée avec les oreillons et la rubéole) : une épidémie de rougeole est actuellement observée aux États-Unis. Pour rappel, le schéma complet de vaccination pour les personnes nées après 1980 comporte : contre les hépatites A et B [3] : vaccination contre l’hépatite B si la personne est à risque de rapports sexuels non protégés (ENGERIX B 20 µg) : le schéma sélectionné tient compte de l'historique vaccinal. Un schéma vaccinal accéléré est possible avec ENGERIX B 20 µg, pour les voyageurs à destination du Mexique, vaccination contre l’hépatite A : 1 dose au moins 15 jours avant le départ puis une deuxième dose à partir de 6 mois après la première dose (AVAXIM 160, HAVRIX 1440, VAQTA 50), le vaccin TWINRIX est un vaccin combiné hépatite A - hépatite B.

[3] :

Il n’y a pas d’obligation de vaccination contre la fièvre jaune au Mexique (ni aux États-Unis ni ou au Canada).

Le statut vaccinal des enfants et des adolescents doit également être vérifié avant un séjour à l'étranger, en tenant compte des récentes recommandations (rappel de vaccination contre les méningocoques, vaccination contre la rougeole).

Dans le cadre des recommandations vaccinales applicables en France [2], les vaccins dTcaP, ROR, hépatite B et méningococciques ACWY et B peuvent être prescrits et administrés chez l'adulte par le médecin, la sage-femme, le pharmacien et l'infirmier.

Les pharmaciens ne sont pas autorisés à prescrire les vaccins dans le cadre des recommandations aux voyageurs [3].

Risque d'arbovirose : conduite à tenir

La Fifa souligne le risque de dengue au Mexique, pays endémique de ce virus et d’autres arboviroses. Le sud des États-Unis est également considéré comme une zone à risque.

Le diagnostic de dengue doit être évoqué en cas de fièvre (début brutal, température élevée) et autres symptômes (arthralgies intenses - cf. notre article du 28 mai 2026) chez un sujet ayant séjourné en zone endémique.

Les mesures de prévention reposent principalement sur l'application d'un répulsif efficace :