Chikungunya, dengue, Zika, virus West Nile : évoquer le diagnostic, même en métropole

Le moustique tigre, vecteur d'arboviroses, a colonisé 81 départements de métropole. AbelBrata / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La direction générale de la Santé (DGS) invite les professionnels de santé à renforcer leur vigilance
Identifier ces maladies pour éviter le risque de transmission
Selon les données de Santé publique France au 28 mai 2026 [2], aucun cas autochtone de chikungunya, dengue, Zika ou infection à virus West Nile n'a été identifié en France hexagonale cette année.
- la présence des moustiques vecteurs : le moustique tigre (Aedes albopictus, vecteur des virus du chikungunya, de la dengue et de Zika) a colonisé 81 départements de métropole (cf. Illustration). Le moustique Culex, vecteur du virus West Nile, est également présent en France, sur le bassin méditerranéen ;
- une augmentation du nombre
environ 500 cas confirmés de dengue et 50 cas confirmés de chikungunya importés ont été enregistrés en France hexagonale depuis le début de l’année 2026,
- 79 cas importés de dengue, 12 cas importés de chikungunya et 1 cas importé de Zika depuis le 1er mai (début de la surveillance renforcée en France hexagonale) [2] ;
-
- le sous-diagnostic et la sous-déclaration de ces maladies, qui compromettent ou retardent la mise en place de mesures pour prévenir la propagation de ces virus. « La survenue de cas autochtones est très souvent liée à une absence de diagnostic, une sous-déclaration ou à une déclaration tardive des cas », souligne la DGS.
Source : ministère de la Santé, 16 mai 2025
Reconnaître les symptômes évocateurs des arboviroses
Que ce soit en consultation médicale (médecins, sages-femmes), à l'occasion de soins ou d'une analyse de biologie médicale
- face à un tableau clinique évocateur : fièvre d’apparition brutale, syndrome algique (douleurs musculaires et articulaires). Les quatre infections sont cliniquement décrites dans le DGS-Urgent du 22 mai 2026 [1] ;
- en l’absence d’autre point d’appel infectieux, et sans autre diagnostic ;
- y compris en l’absence de voyage en zone à risque.
Examens biologiques et déclaration obligatoire
Dans ce contexte, la conduite à tenir est la suivante :
- pour les pharmaciens, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes et les infirmiers : orienter le patient vers le médecin ;
- pour les médecins :
- prescrire des
- en cas de résultat positif, faire une déclaration
- prescrire des
Pas d'aspirine ni d'AINS en cas d'arbovirose
Le traitement de ces arboviroses est avant tout symptomatique (antalgiques, antipyrétiques) ; l’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont contre-indiqués.
La surveillance est renforcée en France métropolitaine, entre le 1er mai et le 30 novembre 2026, qui correspond à la période d’activité des moustiques.
En conclusion : un bénéfice individuel et collectif
D'un point de vue collectif, l'identification, la prise en charge et la déclaration de ces infections permettent de réduire le risque de transmission autochtone. En cas de déclaration des arboviroses, les agences régionales de santé (ARS) mettent en œuvre les investigations et les mesures de lutte antivectorielle pour limiter le risque de propagation, et relaient les messages de prévention auprès des patients infectés.
La DGS recommande également aux professionnels de santé d'appliquer les mesures de lutte contre les gîtes larvaires au sein et aux abords des locaux recevant les patients.
D'un point de vue individuel, l'identification des arboviroses permet de prendre en charge les complications associées :
- chronicisation possible des douleurs articulaires avec le chikungunya ;
- forme sévère de dengue (dengue grave ou hémorragique) ;
- risque pour le fœtus en cas d'infection Zika pendant la grossesse ;
- formes neuro-invasives telles que des méningites, des encéphalites, des méningo-encéphalites, des paralysies flasques ou un syndrome de Guillain-Barré, avec le virus West Nile.
[1] DGS-Urgent – Surveillance renforcée des arboviroses en France métropolitaine : appel à une vigilance renforcée (DGS-Urgent n° 2026-05, 22 mai 2026)
[2] Bulletin de surveillance renforcée : Chikungunya, dengue, Zika et West Nile en France hexagonale (Santé publique France, 27 mai 2026)
[3] Dengue, chikungunya, Zika : de la prévention au signalement - Repères pour la pratique des professionnels de santé de France hexagonale et Corse (Santé publique France, mai 2024)
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