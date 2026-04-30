La version 2026 du calendrier vaccinal est disponible

Élargissement du rattrapage pour différents vaccins.Vagengeym_Elena / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La version 2026 du calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales est en ligne sur le site du ministère de la Santé. Comme en 2025, ce document de référence décrit la stratégie vaccinale recommandée pour 25 infections, en fonction des populations ciblées. Cette version 2026 intègre : les évolutions relatives à la stratégie de rattrapage vaccinal contre les infections à papillomavirus humains (HPV) et à méningocoques ACWY et B ;

les nouveaux vaccins commercialisés en 2025 (grippe, pneumocoque), ainsi que les évolutions de leur périmètre d'utilisation. En fin de document, une série de tableaux synoptiques est proposée pour guider les professionnels de santé afin de récapituler : les vaccinations recommandées selon l'âge, le profil des patients (immunodépression, femmes enceintes, personnes âgées de 65 ans et plus, milieu professionnel, migrants) ou le territoire (métropole ou outre-mer) ;

les modalités de rattrapage selon le statut vaccinal ;

les contre-indications à la vaccination ;

l'adaptation de la stratégie en cas de tension d'approvisionnement ;

les correspondances entre les valences vaccinales et les vaccins commercialisés en France. Des mises à jour régulières de ce calendrier vaccinal seront proposées au cours de l'année 2026 pour tenir compte des nouvelles recommandations émises par la Haute Autorité de santé (HAS), de l'évolution de la situation épidémique ou du marché des vaccins.

À l'occasion de la semaine européenne de la vaccination (cf. Encadré), le ministère de la Santé a mis en ligne la version 2026 du calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales [1].

Chaque année, ce document de référence est mis à jour pour intégrer les recommandations d'évolution de la stratégie vaccinale, les nouveaux vaccins disponibles en France, ou des recommandations spécifiques à certaines populations.

Comme en 2025, ces recommandations vaccinales applicables en France concernent 25 infections :

Coqueluche ;

Covid-19 ;

Dengue ;

Diphtérie, tétanos, poliomyélite ;

Fièvre jaune ;

Grippe saisonnière ;

Hépatites A et B ;

Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;

Infections invasives à méningocoques ;

Infections à papillomavirus humains (HPV) ;

Infections à pneumocoque ;

Infection à virus respiratoire syncytial (VRS) ;

Leptospirose ;

Rage ;

Rotavirus ;

Rougeole, oreillons, rubéole ;

Tuberculose ;

Varicelle ;

Variole B (Mpox) ;

Zona.

Aucune nouvelle vaccination (obligatoire ou recommandée) n'est ajoutée dans cette version 2026 ; les recommandations vaccinales contre le chikungunya ne sont pas intégrées au calendrier vaccinal (cf. notre article du 14 avril 2026).

Encadré - Couverture vaccinale : un bilan positif, mais des efforts à maintenir pour éliminer certaines maladies En parallèle de la publication du calendrier vaccinal 2026, Santé publique France présente les données de couverture vaccinale au niveau national à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination du 27 avril au 3 mai 2026 [2]. Le bilan apparaît globalement positif, marqué par : une bonne adhésion de la population française à la vaccination en général : selon le baromètre de Santé publique France 2024, 8 adultes (de 18 à 79 ans) sur 10 se déclarent favorables à la vaccination . Cette adhésion reste élevée mais perd 4 points par rapport à 2021 (84 %) ;

(de 18 à 79 ans) . Cette adhésion reste élevée mais perd 4 points par rapport à 2021 (84 %) ; une augmentation constante de couverture vaccinale contre les infections à HPV : le nombre de jeunes filles et de jeunes garçons de 15 ans ayant reçu une première dose de vaccin contre les HPV en 2025 gagne respectivement : 3 points pour les filles , passant de 58,4 % en 2024 à 61,6 % en 2025, presque 10 points pour les garçons , passant de 36,9 % en 2024 à 46 % en 2025 ;

: le nombre de jeunes filles et de jeunes garçons de 15 ans ayant reçu une première dose de vaccin contre les HPV en 2025 gagne respectivement une progression continue de la couverture vaccinale contre les méningocoques chez les nourrissons : 88,2 % des nourrissons ont reçu une première dose de vaccin contre les méningocoques ACWY à 8 mois , 96,8 % des nourrissons ont reçu une première dose de vaccin contre le méningocoque B ;

une évolution positive de la couverture vaccinale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole . À l'âge de 24 mois : 95,5 % des nourrissons ont reçu une première dose, 92,7 % une deuxième dose.

de la couverture vaccinale contre . À l'âge de 24 mois : Santé publique France relève cependant des éléments négatifs et des objectifs non encore atteints pour éliminer les maladies concernées : en termes d'adhésion vaccinale, des disparités persistent en fonction des tranches d'âge, et du statut socio-économique. L'adhésion vaccinale augmente avec le niveau d'éducation et la situation financière ;

vaccination contre les HPV : l'objectif de couverture vaccinale est fixé à 80 % à l'horizon 2030, pour éliminer les cancers liés aux infections à HPV ;

: de couverture vaccinale est fixé à à l'horizon 2030, pour éliminer les cancers liés aux infections à HPV vaccination contre les méningocoques ACWY : la couverture vaccinale reste faible en population adolescente alors que la vaccination est recommandée. En 2025, la couverture vaccinale est estimée à : 17,1 % chez les 11-14 ans, 10 % chez les adolescents de 15 ans, 7,9 % chez les 15-24 ans ;

: la couverture vaccinale reste faible en alors que la vaccination est recommandée. En 2025, la couverture vaccinale est estimée à rougeole : les couvertures vaccinales (2 doses) restent inférieures à l'objectif fixé de 95 %, pour éliminer cette maladie. Ce bilan doit inciter à adapter les politiques de santé publique ou à poursuivre les stratégies déployées au cours des dernières années, en particulier les campagnes de vaccination contre les HPV et depuis 2025 contre les méningocoques ACWY en collège auprès des élèves de 5e.

HPV, grippe, pneumocoques : des évolutions

Le calendrier vaccinal 2026 reprend la plupart des éléments de la version 2025 mis à jour en janvier 2026 (cf. notre article du 6 janvier 2026) :

rattrapage vaccinal contre les infections à papillomavirus humains (HPV) : rattrapage avec le vaccin GARDASIL 9 élargi aux jeunes hommes et jeunes femmes non vaccinés à l’adolescence, jusqu’à l’âge de 26 ans révolus ;

non vaccinés à l’adolescence, ; place des vaccins contre la grippe EFLUELDA (vaccin hautement dosé) et FLUAD (vaccin avec adjuvant) : les personnes de 65 ans et plus doivent être vaccinées préférentiellement avec ces vaccins. Les vaccins à dose standard peuvent également être utilisés chez cette population ;

avec ces vaccins. Les vaccins à dose standard peuvent également être utilisés chez cette population ; intégration de FLUCELVAX dans la stratégie de vaccination antigrippale actuelle : possible chez les enfants d'au moins 6 à 23 mois présentant des facteurs de risque d'une grippe sévère [3] ;

élargissement de la vaccination contre les infections à pneumocoques à l'ensemble des personnes de 65 ans et plus : le nouveau vaccin pneumococcique 21-valent CAPVAXIVE solution injectable en seringue préremplie (cf. notre article du 11 décembre 2025) peut être utilisé au même titre que PREVENAR-20 (VPC-20) pour la vaccination des 65 ans et plus, selon un schéma à dose unique, et pour les adultes à risque de 18 ans et plus.

Obligation et rattrapage de vaccination contre les méningocoques ACWY et B : clarification des recommandations

Cette version 2026 clarifie les recommandations relatives à l'obligation vaccinale contre les infections à méningocoques ACWY et B, et la population pédiatrique (moins de 5 ans) ciblée par le rattrapage transitoire :

vaccination contre les méningocoques ACWY et B obligatoire pour tous les enfants nés après le 1 er janvier 2023 ;

; rattrapage vaccinal contre les méningocoques ACWY et B : de façon transitoire , pour les jeunes enfants de 2 à 4 ans révolus (5 e anniversaire), y compris ceux ayant déjà été vaccinés contre le méningocoque C, obligatoire pour les enfants nés à compter du 1 er janvier 2023, et n’ayant pas été vaccinés conformément au calendrier vaccinal avant l’âge de 2 ans.



La vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandée chez tous les adolescents de 11 à 14 ans avec un rattrapage préconisé chez les 15 à 24 ans.

La vaccination contre le méningocoques B peut être proposée aux personnes de 15 à 24 ans révolus.

Vaccination contre la Covid-19 : place du vaccin NUVAXOVID

Selon la version 2026 du calendrier vaccinal, le vaccin à protéine recombinante NUVAXOVID peut être utilisé, au même titre que les vaccins à ARNm, dès lors qu’il présente le même niveau d’adaptation aux souches circulantes les plus récentes, afin de prévenir la Covid-19 causée par le virus SARS-CoV-2 chez les 12 ans et plus, à risque de forme grave, quel que soit leur statut vaccinal.

Dans l’attente de données complémentaires, il est recommandé d’utiliser les vaccins à ARNm pour la vaccination des femmes enceintes.

En France, les campagnes de renouvellement de vaccination contre la Covid-19 reposent actuellement uniquement sur le vaccin ARNm COMIRNATY (cf. notre article du 21 avril 2026 sur la campagne de renouvellement vaccinal en cours). Seul ce vaccin est disponible sur le portail de commande de Santé publique France.

Vaccination pour les personnes vivant avec le VIH

Le calendrier vaccinal 2026 intègre les recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé (HAS) en juillet 2025 (cf. notre article du 24 juillet 2025) relatives aux personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) : femmes enceintes, nourrissons, adultes.

Des tableaux récapitulatifs utiles en pratique

Des tableaux synoptiques sont présentés à partir de la page 56, pour guider les professionnels de santé dans l'application des recommandations vaccinales en vigueur. Ils récapitulent :

les vaccinations recommandées ou obligatoires et les schémas applicables selon l'âge (enfants et adolescents, adultes), le profil des patients (immunodépression, milieu professionnel, migrants) ou le territoire (métropole ou outre-mer) ;

professionnel, migrants) ou le territoire (métropole ou outre-mer) ; les vaccinations et les schémas applicables chez les femmes enceintes, et chez les 65 ans et plus (avec ou sans risque) ;

les modalités de rattrapage selon le statut vaccinal ;

les contre-indications à la vaccination ;

l'adaptation de la stratégie en cas de tension d'approvisionnement ;

les correspondances entre les valences vaccinales et les vaccins commercialisés en France.

Obligation vaccinale des professionnels : des précisions en attente

Les nouvelles dispositions prévues par la loi de financement pour la Sécurité sociale (LFSS) 2026, concernant une obligation d’immunisation (infection ou vaccination) contre la rougeole pour certains professionnels sont évoquées dans cette version 2026 du calendrier vaccinal :

professionnels et étudiants des secteurs sanitaires et médico-sociaux ;

professionnels de la petite enfance à leur entrée en formation ou en fonction.

Cette obligation d'immunisation n'est pas applicable à ce jour (avril 2026). La liste des professionnels concernés ainsi que les modalités de mises en œuvre seront précisées courant 2026 par voie réglementaire.

Des mises à jour régulières de ce calendrier vaccinal seront proposées au cours de l'année 2026 pour tenir compte des nouvelles recommandations émises par la HAS, de l'évolution de la situation épidémique ou du marché des vaccins.