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    #Médicaments #Santé publique #Campagnes #Disponibilité

    Vaccination contre la Covid-19 : démarrage de la campagne 2026

    Une nouvelle campagne de renouvellement vaccinal contre la Covid-19 est organisée entre le 20 avril et le 30 juin, à destination des personnes à risque de forme grave. Les commandes en vaccin COMIRNATY L.P.8.1 sont ouvertes chaque semaine. 

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    Pour une protection pendant l’été, période pendant laquelle le virus de la Covid-19 circule aussi.

    Pour une protection pendant l’été, période pendant laquelle le virus de la Covid-19 circule aussi.Xurzon / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    En complément de la campagne de vaccination automnale contre la grippe et la Covid-19, la campagne de renouvellement vaccinal contre la Covid-19 a démarré en France, pour protéger les personnes les plus à risque de formes graves [1, 2] :

    • personnes âgées de 80 ans et plus ;
    • personnes immunodéprimées, quel que soit l’âge ;
    • résident des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et en unités de soins de longue durée, quel que soit l’âge ;
    • toute personne identifiée comme étant à très haut risque, selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale partagée avec les équipes soignantes.

    Cette campagne est programmée depuis le 20 avril jusqu'au 30 juin 2026.

    COMIRNATY L.P.8.1, seul vaccin à utiliser

    Lors de cette campagne, seul le vaccin COMIRNATY L.P.1.8 est utilisé :

    Le schéma de renouvellement vaccinal comporte une dose [3], à réaliser :

    • après un délai de 6 mois minimum suivant la dernière injection ou infection Covid ;
    • ou après un délai de 3 mois pour les personnes les plus à risque de formes graves, dans le cadre d’une décision médicale partagée avec les équipes soignantes.

    Logistique : rien de changé

    D'un point de vue logistique, il n'y a pas de changement par rapport aux sessions précédentes :

    • commande des doses sur le portail de Santé publique France ;
    • sessions de commande ouvertes chaque semaine les lundi et mardi, depuis le 3 avril jusqu'au 23 juin 2026 inclus ;
    • livraison des doses à J+10 après la commande, les jeudi et vendredi.

    La distribution des dispositifs médicaux associés aux vaccins (seringues, aiguilles) n’est plus assurée par Santé publique France. La direction générale de la Santé (DGS) recommande aux professionnels de santé de constituer les stocks nécessaires.

    Une session de commande exceptionnelle en août 2026

    « Les doses livrées lors des dernières sessions des campagnes de vaccination constitueront un stock de sécurité pour des vaccinations urgentes et exceptionnelles en ville », souligne la DGS.

    Une session de commande exceptionnelle est programmée les lundi 17 et mardi 18 août « pour permettre à certains patients immunodéprimés d’accéder aux vaccins en ville ».

    Pour en savoir plus

    [1] Message d’information de Santé publique – Covid-19 : campagne de renouvellement vaccinal Covid-19 des plus fragiles au printemps 2026 (DGS, 3 avril 2026)

    [2] Protection contre la Covid-19 : la campagne de renouvellement vaccinal pour les personnes les plus fragiles débutera le 20 avril 2026 (Ministère de la Santé, 16 avril 2026)

    [3] Recommandations vaccinales et calendrier des vaccinations 2025 (Ministère de la Santé, 2025)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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