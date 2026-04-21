Pour une protection pendant l’été, période pendant laquelle le virus de la Covid-19 circule aussi.Xurzon / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
En complément de la campagne de vaccination automnale contre la grippe et la Covid-19, la campagne de renouvellement vaccinal contre la
- personnes âgées de 80 ans et plus ;
- personnes immunodéprimées, quel que soit l’âge ;
- résident des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et en unités de soins de longue durée, quel que soit l’âge ;
- toute personne identifiée comme étant à très haut risque, selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale partagée avec les équipes soignantes.
Cette campagne est programmée depuis le 20 avril jusqu'au 30 juin 2026.
COMIRNATY L.P.8.1, seul vaccin à utiliser
Lors de cette campagne, seul le vaccin COMIRNATY L.P.1.8 est utilisé
- COMIRNATY L.P.8.1
- COMIRNATY L.P.8.1
- COMIRNATY L.P.8.1
Le
- après un
- ou après un délai de 3 mois pour les personnes les plus à risque de formes graves, dans le cadre d’une décision médicale partagée avec les équipes soignantes.
Logistique : rien de changé
D'un point de vue logistique, il n'y a pas de changement par rapport aux sessions précédentes
- commande des doses sur le portail de Santé publique France ;
- sessions de commande ouvertes chaque semaine les lundi et mardi, depuis le 3 avril jusqu'au 23 juin 2026 inclus ;
- livraison des doses à J+10 après la commande, les jeudi et vendredi.
La distribution des dispositifs médicaux associés aux vaccins (seringues, aiguilles) n’est plus assurée par Santé publique France. La direction générale de la Santé (DGS) recommande aux professionnels de santé de constituer les stocks nécessaires.
Une session de commande exceptionnelle en août 2026
« Les doses livrées lors des dernières sessions des campagnes de vaccination constitueront un stock de sécurité pour des vaccinations urgentes et exceptionnelles en ville
Une session de commande exceptionnelle est programmée les lundi 17 et mardi 18 août «
[1] Message d’information de Santé publique – Covid-19
[2] Protection contre la Covid-19
[3] Recommandations vaccinales et calendrier des vaccinations 2025 (Ministère de la Santé, 2025)
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