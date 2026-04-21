Un plan qui vise à anticiper et limiter les tensions de certains médicaments majeurs de l’hiver.Irinashamanaeva / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a clos le plan hivernal de surveillance des médicaments pour la saison 2025-2026 [1, 2].

Cette décision tient compte de la situation épidémique rapportée par Santé publique France pour les infections respiratoires aiguës (IRA) [3]. L'incidence de ces IRA a retrouvé un niveau normal début avril 2026.

Réactivé chaque année, le plan hivernal vise à sécuriser la disponibilité des médicaments majeurs de l'hiver, c'est-à-dire les principaux principes actifs dont la consommation suit l'évolution des épidémies hivernales :

antibiotiques : amoxicilline buvable et comprimé, amoxicilline/acide clavulanique buvable et comprimé, azithromycine buvable, clarithromycine buvable ;

médicaments contre la fièvre : paracétamol (formes buvables multidoses) ;

corticoïdes per os : prednisolone 5 mg et 20 mg ;

médicaments contre l'asthme : fluticasone 50 µg et salbutamol 100 µg.

Un bilan positif et des besoins couverts

À l’issue de ce plan, le premier bilan est positif puisque « la disponibilité des 14 molécules sentinelles surveillées a été pleinement assurée tout au long de la saison hivernale, à tous les niveaux de la chaîne du médicament : laboratoires, grossistes-répartiteurs, pharmacies d’officine », commente l'ANSM. Au cours de cette saison hivernale, l'approvisionnement a permis de couvrir correctement les besoins des patients sur l'ensemble du territoire.

L'ANSM maintient néanmoins une vigilance particulière sur le paracétamol buvable dont les stocks au niveau des laboratoires sont actuellement faibles. Cette situation est une conséquence du rappel de 27 lots de DOLIPRANE 2,4 % suspension buvable décidé en raison d'un risque d'effacement des graduations sur la pipette (cf. notre article du 25 février 2026). Aucune rupture de stock n'est signalée et l'ANSM indique que les stocks sont en cours de reconstitution.

Une consommation d'antibiotiques en hausse en population adulte

La surveillance des données d'approvisionnement des médicaments de l'hiver permet à l'ANSM d'analyser les mouvements de consommation. En particulier, ce suivi rapproché donne des informations sur l'évolution des ventes d'antibiotiques en pharmacie, marquée au cours de la saison hivernale 2025-2026 par :

une baisse des antibiotiques à visée pédiatrique, par rapport à l’année précédente. Cette tendance se confirme depuis plusieurs années ;

une augmentation du recours aux antibiotiques adultes, comme l’amoxicilline/acide clavulanique (dosage 1 000 mg/125 mg) : « leur consommation est nettement supérieure à celle d’avant la pandémie de Covid (période de référence 2018-2019) ».

En parallèle, la saison hivernale 2025-2026 n'apparaît pas exceptionnelle si l'on observe l'activité relative aux IRA. Cette activité a été [3] :

d’intensité faible à modérée en médecine de ville, avec un pic atteint en dernière semaine de l'année 2025 (semaine 53),

d’intensité modérée à élevée à l’hôpital, avec un pic de recours aux urgences en semaine 52 (2025) et d’hospitalisations en première semaine de 2026 (données du réseau Oscour).

D'une manière générale, cette activité a été portée par les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) en début de saison (novembre et décembre), puis par la grippe de décembre à mi-février.

L'ANSM rappelle que la réalisation de tests rapides d'orientation diagnostique (Trod) permet de guider la prescription et d'éviter le recours inutile aux antibiotiques en cas d'angine, de suspicion d'infection urinaire ou de grippe. Concernant la grippe plus particulièrement, des contrôles effectués par l'ANSM ont confirmé la sécurité et l'efficacité de Trod détectant les virus de la grippe A et B disponibles en France.