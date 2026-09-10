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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 37)

    Les 9 et 10 septembre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

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    Des spécialités étrangères en dépannage.

    Des spécialités étrangères en dépannage.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les 9 et 10 septembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

    FOLINATE DE CALCIUM : des unités britanniques en renfort

    Spécialités de folinate de calcium 10 mg/mL solution injectable/pour perfusion des laboratoires Aguettant, Ethypharm, Hikma, Everpharma et Zentiva

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
    • Après la mise à disposition des unités espagnoles et belges par les laboratoires Ethypharm et Everpharma (cf. notre article du 1er septembre 2026), mise à disposition exceptionnelle et transitoire par le laboratoire Hikma de la spécialité Calcium Folinate 10 mg/ml, solution for injection or infusion (100 mg et 300 mg) initialement destinées au marché anglais
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Hikma aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition des unités anglaises (13 août 2026) : le laboratoire fournit un comparatif entre la spécialité importée et la spécialité française Hikma habituellement distribuée, et alerte sur les éléments suivants : 

    • la spécialité importée ne fait pas l'objet d'un contre-étiquetage en français et les unités importées sont décommissionnées
    • la spécialité importée doit être conservée entre 2 et 8 °C
    • les CIP suivants doivent être utilisés : le code 3400930158548 pour le flacon de 10 mL, et le code 3400930158555 pour le flacon de 30 mL

    INDOCOLLYRE en flacon : après la tension, la rupture de stock

    INDOCOLLYRE 0,1 % collyre en solution en flacon (indométacine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Vaccin M-M-RVAXPRO : sous tension pour une durée indéterminée

    Vaccin M-M-RVAXPRO poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie (Vaccin rougeoleux, des oreillons, et rubéoleux)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    PREVYMIS 120 mg granulés : un contingentement quantitatif pour pallier la tension

    PREVYMIS 120 mg granulés en sachet (létermovir)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital : cf. modalités ci-après
    • Date de remise à disposition prévue : courant janvier 2027

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire MSD France aux professionnels de santé accompagnant le contingentement de PREVYMIS 120 mg granulés (9 septembre 2026) : le contingentement quantitatif de PREVYMIS 120 mg vise à préserver les unités disponibles pour un usage pédiatrique. Les modalités suivantes s'appliquent :

    • une dispensation « boîte par boîte », pour les enfants pesant entre 7,5 kg et 30 kg conformément à la posologie de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
    • pour les patients pesant plus de 30 kg, privilégier la forme comprimé de PREVYMIS (240 mg et 480 mg), ou la forme intraveineuse en cas d’impossibilité d’administration per os

    Si la posologie le permet, l'autre présentation de PREVYMIS sous forme de granulés en sachets reste disponible (PREVYMIS 20 mg granulés).

    Remises à disposition confirmées

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition de : 

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 septembre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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