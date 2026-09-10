Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 37)

Des spécialités étrangères en dépannage.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les 9 et 10 septembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

FOLINATE DE CALCIUM : des unités britanniques en renfort

Spécialités de folinate de calcium 10 mg/mL solution injectable/pour perfusion des laboratoires Aguettant, Ethypharm, Hikma, Everpharma et Zentiva

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Après la mise à disposition des unités espagnoles et belges par les laboratoires Ethypharm et Everpharma (cf. notre article du 1 er septembre 2026), mise à disposition exceptionnelle et transitoire par le laboratoire Hikma de la spécialité Calcium Folinate 10 mg/ml, solution for injection or infusion (100 mg et 300 mg) initialement destinées au marché anglais

septembre 2026), mise à disposition exceptionnelle et transitoire par le laboratoire Hikma de la spécialité Calcium Folinate 10 mg/ml, solution for injection or infusion (100 mg et 300 mg) initialement destinées au marché anglais Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Hikma aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition des unités anglaises (13 août 2026) : le laboratoire fournit un comparatif entre la spécialité importée et la spécialité française Hikma habituellement distribuée, et alerte sur les éléments suivants :

la spécialité importée ne fait pas l'objet d'un contre-étiquetage en français et les unités importées sont décommissionnées

la spécialité importée doit être conservée entre 2 et 8 °C

les CIP suivants doivent être utilisés : le code 3400930158548 pour le flacon de 10 mL, et le code 3400930158555 pour le flacon de 30 mL

INDOCOLLYRE en flacon : après la tension, la rupture de stock

INDOCOLLYRE 0,1 % collyre en solution en flacon (indométacine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture après une période de tension (cf. notre article du 20 août 2026)

Date de remise à disposition prévue mi-septembre 2026

Vaccin M-M-RVAXPRO : sous tension pour une durée indéterminée

Vaccin M-M-RVAXPRO poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie (Vaccin rougeoleux, des oreillons, et rubéoleux)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

PREVYMIS 120 mg granulés : un contingentement quantitatif pour pallier la tension

PREVYMIS 120 mg granulés en sachet (létermovir)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital : cf. modalités ci-après

Date de remise à disposition prévue : courant janvier 2027

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire MSD France aux professionnels de santé accompagnant le contingentement de PREVYMIS 120 mg granulés (9 septembre 2026) : le contingentement quantitatif de PREVYMIS 120 mg vise à préserver les unités disponibles pour un usage pédiatrique. Les modalités suivantes s'appliquent :

une dispensation « boîte par boîte », pour les enfants pesant entre 7,5 kg et 30 kg conformément à la posologie de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)

pour les patients pesant plus de 30 kg, privilégier la forme comprimé de PREVYMIS (240 mg et 480 mg), ou la forme intraveineuse en cas d’impossibilité d’administration per os

Si la posologie le permet, l'autre présentation de PREVYMIS sous forme de granulés en sachets reste disponible (PREVYMIS 20 mg granulés).

Remises à disposition confirmées

L'ANSM a confirmé la remise à disposition de :