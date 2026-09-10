Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 37)

Des spécialités étrangères en dépannage.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les 9
FOLINATE DE CALCIUM : des unités britanniques en renfort
Spécialités de folinate de calcium 10 mg/mL solution injectable/pour perfusion des laboratoires Aguettant, Ethypharm, Hikma, Everpharma et Zentiva
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Après la mise à disposition des unités espagnoles et belges par les laboratoires Ethypharm et Everpharma (cf. notre article du 1er septembre 2026), mise à disposition exceptionnelle et transitoire par le laboratoire Hikma de la spécialité Calcium Folinate 10 mg/ml, solution for injection or infusion (100 mg et 300 mg) initialement destinées au marché anglais
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Hikma aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition des unités anglaises (13 août 2026) : le laboratoire fournit un comparatif entre la spécialité importée et la spécialité française Hikma habituellement distribuée, et alerte sur les éléments suivants :
- la spécialité importée ne fait pas l'objet d'un contre-étiquetage en français et les unités importées sont décommissionnées
- la spécialité importée doit être conservée entre 2 et 8 °C
- les CIP suivants doivent être utilisés : le code 3400930158548 pour le flacon de 10 mL, et le code 3400930158555 pour le flacon de 30 mL
INDOCOLLYRE en flacon : après la tension, la rupture de stock
INDOCOLLYRE 0,1 % collyre en solution en flacon (indométacine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture après une période de tension (cf. notre article du 20 août 2026)
- Date de remise à disposition prévue mi-septembre 2026
Vaccin M-M-RVAXPRO : sous tension pour une durée indéterminée
Vaccin M-M-RVAXPRO poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie (Vaccin rougeoleux, des oreillons, et rubéoleux)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
PREVYMIS 120 mg granulés : un contingentement quantitatif pour pallier la tension
PREVYMIS 120 mg granulés en sachet (létermovir)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital : cf. modalités ci-après
- Date de remise à disposition prévue : courant janvier 2027
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire MSD France aux professionnels de santé accompagnant le contingentement de PREVYMIS 120 mg granulés (9 septembre 2026) : le contingentement quantitatif de PREVYMIS 120 mg vise à préserver les unités disponibles pour un usage pédiatrique. Les modalités suivantes s'appliquent :
- une dispensation « boîte par boîte », pour les enfants pesant entre 7,5 kg et 30 kg conformément à la posologie de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
- pour les patients pesant plus de 30 kg, privilégier la forme comprimé de PREVYMIS (240 mg et 480 mg), ou la forme intraveineuse en cas d’impossibilité d’administration per os
Si la posologie le permet, l'autre présentation de PREVYMIS sous forme de granulés en sachets reste disponible (PREVYMIS 20 mg granulés).
Remises à disposition confirmées
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de :
- DEPAKOTE 250 mg comprimé gastrorésistant (valproate semisodique) depuis le 8 septembre 2026 tel qu'annoncé en juillet 2026 (cf. notre article du 30 juillet 2026). Le dosage DEPAKOTE 500 mg reste sous tension
- spécialité exclusivement hospitalière TADALAFIL QUIVER 20 mg comprimé pelliculé (tadalafil) depuis le 8 septembre 2026 après plusieurs semaines de rupture (cf. notre article du 8 septembre 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 septembre 2026)
- DEPAKOTE 250 mg cp gastrorésis
- FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg pdre p sol inj
- FOLINATE DE CALCIUM EBEWE 10 mg/ml sol inj/p perf
- FOLINATE DE CALCIUM HIKMA 10 mg/ml sol inj/p perf
- FOLINATE DE CALCIUM KALCEKS 10 mg/ml sol inj/p perf
- FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 100 mg lyoph p us parentér
- INDOCOLLYRE 0,1 % collyre sol
- M-M-RVAXPRO pdre/solv p susp inj en ser préremplie
- PREVYMIS 120 mg glé sach
- TADALAFIL QUIVER 20 mg cp pellic
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.