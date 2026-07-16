Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 28 et 29)

De fortes tensions.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 10 et 16 juillet
Spécialités à base d'albendazole sous tension
pour une durée indéterminée
ESKAZOLE 400 mg comprimé
ZENTEL
ZENTEL 0,4 g/10 mL
État de disponibilité selon l'ANSM
Pour ESKAZOLE
- Situation à l'hôpital : tension (cf. notre article du 7 juillet 2026)
- Non-ouverture du canal ville
- Pendant la durée de la tension d'approvisionnement, la spécialité est disponible uniquement via la rétrocession hospitalière
- Date de remise à disposition indéterminée
Pour ZENTEL
- Situation en ville : tension
- Date de remise à disposition indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire GSK à l’attention des médecins prescripteurs et des pharmaciens hospitaliers (8 juillet 2026) : rappel sur le bon usage et le circuit de distribution d’ESKAZOLE et de ZENTEL
- indications de chaque spécialité
- circuit de distribution :
- ESKAZOLE :
réservé à l’usage hospitalier, disponible pour le patient via rétrocession hospitalière. Il est important de se fournir, exclusivement, auprès de la pharmacie hospitalière la plus proche de son domicile afin de réserver le traitement ESKAZOLE aux populations nécessitant ces conditionnements en boîte de 60 comprimés
- ZENTEL : disponible uniquement en pharmacie de ville
- ESKAZOLE :
- mesures et conduite à tenir en période de tension
:
- ESKAZOLE : le circuit hospitalier sera approvisionné de façon continue et des solutions d’importation sont en cours de mise en œuvre.
Pendant la durée de la tension d’approvisionnement, ESKAZOLE et la spécialité importée en remplacement seront disponibles, pour les patients, uniquement via la rétrocession
- ZENTEL : réserver l’utilisation aux situations dans lesquelles aucune alternative thérapeutique appropriée n’est disponible, en fonction de l’indication et des recommandations en vigueur
- réserver l’utilisation de la suspension buvable aux enfants nécessitant des posologies inférieures à 400 mg et aux patients rencontrant des difficultés de déglutition (pour rappel les comprimés peuvent être mâchés ou écrasés et avalés avec un peu d’eau)
- ESKAZOLE : le circuit hospitalier sera approvisionné de façon continue et des solutions d’importation sont en cours de mise en œuvre.
Le laboratoire demande de respecter les circuits de distribution en évitant les reports inappropriés entre les circuits ville et hôpital (ESKAZOLE
LARIAM : tension pour une durée indéterminée
LARIAM
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
MYNOCINE : des tensions annoncées jusqu'en août 2026
MYNOCINE 100 mg gélule (minocycline)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition prévue début août 2026.
Remise
à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités
- IMBRUVICA
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 16 juillet 2026)
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