Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 28 et 29)

De fortes tensions.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

E ntre les 10 et 16 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

Spécialités à base d'albendazole sous tension pour une durée indéterminée

ESKAZOLE 400 mg comprimé (albendazole)

ZENTEL 400 mg comprimé (albendazole)

ZENTEL 0,4 g/10 mL suspension buvable

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour ESKAZOLE

Situation à l'hôpital : tension (cf. notre article du 7 juillet 2026)

Non-ouverture du canal ville

Pendant la durée de la tension d'approvisionnement, la spécialité est disponible uniquement via la rétrocession hospitalière

Date de remise à disposition indéterminée

Pour ZENTEL

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire GSK à l’attention des médecins prescripteurs et des pharmaciens hospitaliers (8 juillet 2026) : rappel sur le bon usage et le circuit de distribution d’ESKAZOLE et de ZENTEL :

indications de chaque spécialité

circuit de distribution : ESKAZOLE : réservé à l’usage hospitalier, disponible pour le patient via rétrocession hospitalière. Il est important de se fournir, exclusivement, auprès de la pharmacie hospitalière la plus proche de son domicile afin de réserver le traitement ESKAZOLE aux populations nécessitant ces conditionnements en boîte de 60 comprimés ZENTEL : disponible uniquement en pharmacie de ville

mesures et conduite à tenir en période de tension : ESKAZOLE : le circuit hospitalier sera approvisionné de façon continue et des solutions d’importation sont en cours de mise en œuvre. Pendant la durée de la tension d’approvisionnement, ESKAZOLE et la spécialité importée en remplacement seront disponibles, pour les patients, uniquement via la rétrocession ZENTEL : réserver l’utilisation aux situations dans lesquelles aucune alternative thérapeutique appropriée n’est disponible, en fonction de l’indication et des recommandations en vigueur réserver l’utilisation de la suspension buvable aux enfants nécessitant des posologies inférieures à 400 mg et aux patients rencontrant des difficultés de déglutition (pour rappel les comprimés peuvent être mâchés ou écrasés et avalés avec un peu d’eau)

:

Le laboratoire demande de respecter les circuits de distribution en évitant les reports inappropriés entre les circuits ville et hôpital (ESKAZOLE pour les traitements longue durée, en rétrocession hospitalière, et ZENTEL pour les traitements de courte durée, en ville).

LARIAM : tension pour une durée indéterminée

LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Date de remise à disposition prévue indéterminée

MYNOCINE : des tensions annoncées jusqu'en août 2026

MYNOCINE 100 mg gélule (minocycline)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Date de remise à disposition prévue début août 2026.

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :