Registre des hybrides : l'ANSM crée 9 nouveaux groupes

Pour une substitution à l’officine, l’inscription au registre des hybrides est indispensable.Shidlovski / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Par décision du 23 juin 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé 9 nouveaux groupes au registre des hybrides [2], correspondant à des médicaments appartenant aux classes ATC mentionnées dans l'arrêté du 12 avril 2026 (cf. notre article du 7 mai 2026) :

Classe D07 : Corticostéroïdes, préparations dermatologiques :

Groupe CLOBÉTASOL (PROPIONATE DE) 500 µg/g shampooing : référent : CLOBEX 500 µg/g shampooing, CLOBEX est indiqué dans le traitement topique du psoriasis modéré du cuir chevelu chez l'adulte, la spécialité hybride CABESOL 500 µg/g shampooing inscrite dans ce groupe est commercialisée, CLOBEX est également le référent d'un groupe générique [2].



Classe D10A : Préparations antiacnéiques :

Classe M02A : Produits topiques pour les douleurs articulaires et musculaires :

Groupe DICLOFÉNAC (DE DIÉTHYLAMINE) équivalent à DICLOFENAC SODIQUE 1 g pour 100 g gel : référent : VOLTARENE EMULGEL 1 % gel, VOLTARENE EMULGEL 1 % est indiqué pour le traitement des traumatismes bénins, des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire, et des poussées douloureuses d'arthrose, la spécialité hybride DICLOFENAC TEVA SANTE 1 % gel inscrite dans ce groupe est commercialisée, VOLTARENE EMULGEL 1 % est également le référent d'un groupe générique [2].



Classe R01A : Préparations nasales :

Classe S02 : Médicaments otologiques :

Groupe CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CIPROFLOXACINE 3 mg pour 1 mL + DEXAMETHASONE 1 mg pour 1 mL suspension pour instillation auriculaire : référent : CILOXADEX 3 mg/1 mg par mL suspension pour instillation auriculaire, CILOXADEX est indiqué dans le traitement des otorrhées sur aérateurs trans-tympaniques et des otites aiguës externes, la spécialité hybride inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée au 2 juillet 2026.



Pour rappel, différentes conditions sont nécessaires pour la substitution en officine (cf. Encadré).