Registre des hybrides : l'ANSM crée 9 nouveaux groupes

Pour une substitution à l’officine, l’inscription au registre des hybrides est indispensable.Shidlovski / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Par décision du 23 juin 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé 9 nouveaux groupes au
Classe D07 : Corticostéroïdes, préparations dermatologiques :
- Groupe CLOBÉTASOL (PROPIONATE DE) 500 µg/g shampooing :
- référent
- CLOBEX est indiqué dans le traitement topique du psoriasis modéré du cuir chevelu chez l'adulte,
- la
- CLOBEX est également le référent d'un groupe générique [2].
- référent
Classe D10A : Préparations antiacnéiques :
- Groupes ADAPALENE 1 mg pour 1 g + PEROXYDE DE BENZOYLE HYDRATE équivalent à PEROXYDE DE BENZOYLE 25 mg pour 1 g et ADAPALENE 3 mg pour 1 g + PEROXYDE DE BENZOYLE HYDRATE équivalent à PEROXYDE DE BENZOYLE 25 mg pour 1 g gel :
- référents : EPIDUO 0,1 %/2,5 % et EPIDUO 0,3 %/2,5 % gel,
- EPIDUO est un traitement cutané de l'acné vulgaire en présence de comédons, papules et pustules,
- les spécialités hybrides ADAPALENE/PEROXYDE DE BENZOYLE BAILLEUL 0,1 %/2,5 % et ADAPALENE/PEROXYDE DE BENZOYLE BAILLEUL 0,3 %/2,5 % gel sont commercialisées
- la spécialité ADAPALENE/PEROXYDE DE BENZOYLE ZENTIVA 0,1 %/2,5 % gel également commercialisée en France n'est pas inscrite dans ces groupes hybrides au 2 juillet 2026.
Classe M02A : Produits topiques pour les douleurs articulaires et musculaires :
- Groupe DICLOFÉNAC (DE DIÉTHYLAMINE) équivalent à DICLOFENAC SODIQUE 1 g pour 100 g gel :
- référent
- VOLTARENE EMULGEL 1 % est indiqué pour le traitement des traumatismes bénins, des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire, et des poussées douloureuses d'arthrose,
- la
- VOLTARENE EMULGEL 1 % est également le référent d'un groupe générique [2].
- référent
Classe R01A : Préparations nasales :
- Groupe ACETONIDE DE TRIAMCINOLONE 55 µg par dose suspension pour pulvérisation nasale :
- référent : NASACORT 55 µg par dose suspension pour pulvérisation nasale,
- NASACORT est indiqué dans le traitement des symptômes de la rhinite allergique saisonnière et perannuelle,
- parmi les spécialités hybrides inscrites dans ce
- Groupe CHLORHYDRATE D'AZELASTINE 137 µg + PROPIONATE DE FLUTICASONE 50 µg suspension pour pulvérisation nasale :
- référent : DYMISTA 137 µg/50 µg suspension pour pulvérisation nasale,
- DYMISTA est indiqué dans le traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et perannuelle,
- les spécialités AZELASTINE CHLORHYDRATE / FLUTICASONE PROPIONATE 137 µg/50 µg suspension pour pulvérisation nasale des marques BIOGARAN et ZENTIVA inscrites dans ce
- les spécialités AZELASTINE CHLORHYDRATE / FLUTICASONE PROPIONATE 137 µg/50 µg suspension pour pulvérisation nasale des marques EG, VIATRIS et TEVA commercialisées en France ne sont pas inscrites dans ce répertoire au 2 juillet 2026 ;
- Groupe FLUTICASONE (FUROATE DE) 27,5 mg pour 1 pulvérisation suspension pour pulvérisation nasale :
- référent
- AVAMYS est indiqué dans le traitement des symptômes de la rhinite allergique,
- la
- référent
- Groupe TIXOCORTOL (PIVALATE DE) 1 g pour 100 g suspension nasale :
- référent
- PIVALONE est indiqué dans le traitement des manifestations inflammatoires et allergiques du rhino-pharynx (rhinites),
- la
- PIVALONE est également le référent d'un groupe générique [2].
- référent
Classe S02 : Médicaments otologiques :
- Groupe CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CIPROFLOXACINE 3 mg pour 1 mL + DEXAMETHASONE 1 mg pour 1 mL suspension pour instillation auriculaire :
- référent
- CILOXADEX est indiqué dans le traitement des otorrhées sur aérateurs trans-tympaniques et des otites aiguës externes,
- la
- référent
Pour rappel, différentes conditions sont nécessaires pour la substitution en officine (cf. Encadré).
|L'inscription d'une spécialité au registre des hybrides est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les hybrides, ainsi que les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée, sont précisées dans le registre des groupes hybrides.
[1] Décision du 13 janvier 2026 portant modification au registre des groupes hybrides mentionné à l’article L. 5121-10 du Code de la santé publique (ANSM, 26 juin 2026)
[2] Registre complet des groupes hybrides (ANSM, juin 2026)
[3] Répertoire des génériques - Liste complète (ANSM, juin 2026)
- ADAPALENE/PEROXYDE DE BENZOYLE BAILLEUL 0,1 %/2,5 % gel
- ADAPALENE/PEROXYDE DE BENZOYLE BAILLEUL 0,3 %/2,5 % gel
- AVAMYS 27,5 µg/pulverisation susp p pulv nasal
- AZELASTINE CHLORHYDRATE/FLUTICASONE PROPIONATE BIOGARAN 137 µg/50 µg susp p pulv nasal
- AZELASTINE CHLORHYDRATE/FLUTICASONE PROPIONATE ZENTIVA 137 µg/50 µg susp p pulv nasal
- CABESOL 500 µg/g shampooing
- CILOXADEX 3 mg/1 mg par ml susp p instil auriculaire
- CLOBEX 500 µg/g shampooing
- DICLOFENAC TEVA SANTE CONSEIL 1 % gel
- DYMISTA 137 µg/50 µg susp p pulv nasal
- EPIDUO 0,1 %/2,5 % gel
- EPIDUO 0,3 %/2,5 % gel
- FLUTICASONE FUROATE TEVA 27,5 µg/pulverisation susp p pulv nasal
- NASACORT 55 µg susp p pulv nasal
- PIVALONE 1 % susp nasal
- TRIAMCINOLONE ACETONIDE SUBSTIPHARM 55 µg/dose susp p pulv nasal
- VOLTARENE EMULGEL 1 % gel en tube
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