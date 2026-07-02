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    Prescription - Délivrance

    Registre des hybrides : l'ANSM crée 9 nouveaux groupes

    L'ANSM a créé 9 groupes hybrides supplémentaires dans le registre des groupes hybrides. Ils incluent des médicaments indiqués en dermatologie, allergologie, ORL, et rhumatologie. Certaines spécialités hybrides inscrites dans ces groupes sont déjà commercialisées.

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    Pour une substitution à l’officine, l’inscription au registre des hybrides est indispensable.

    Pour une substitution à l’officine, l’inscription au registre des hybrides est indispensable.Shidlovski / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Par décision du 23 juin 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé 9 nouveaux groupes au registre des hybrides [2], correspondant à des médicaments appartenant aux classes ATC mentionnées dans l'arrêté du 12 avril 2026 (cf. notre article du 7 mai 2026) :

    Classe D07 : Corticostéroïdes, préparations dermatologiques :

    • Groupe CLOBÉTASOL (PROPIONATE DE) 500 µg/g shampooing :
      • référent CLOBEX 500 µg/g shampooing,
      • CLOBEX est indiqué dans le traitement topique du psoriasis modéré du cuir chevelu chez l'adulte,
      • la spécialité hybride CABESOL 500 µg/g shampooing inscrite dans ce groupe est commercialisée,
      • CLOBEX est également le référent d'un groupe générique [2].

    Classe D10A : Préparations antiacnéiques :

    Classe M02A : Produits topiques pour les douleurs articulaires et musculaires :

    • Groupe DICLOFÉNAC (DE DIÉTHYLAMINE) équivalent à DICLOFENAC SODIQUE 1 g pour 100 g gel :
      • référent : VOLTARENE EMULGEL 1 % gel,
      • VOLTARENE EMULGEL 1 % est indiqué pour le traitement des traumatismes bénins, des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire, et des poussées douloureuses d'arthrose,
      • la spécialité hybride DICLOFENAC TEVA SANTE 1 % gel inscrite dans ce groupe est commercialisée, 
      • VOLTARENE EMULGEL 1 % est également le référent d'un groupe générique [2].

    Classe R01A : Préparations nasales :

    Classe S02 : Médicaments otologiques :

    • Groupe CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CIPROFLOXACINE 3 mg pour 1 mL + DEXAMETHASONE 1 mg pour 1 mL suspension pour instillation auriculaire :

    Pour rappel, différentes conditions sont nécessaires pour la substitution en officine (cf. Encadré).

    Encadré - Conditions requises pour la substitution au sein d'un groupe hybride
    L'inscription d'une spécialité au registre des hybrides est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les hybrides, ainsi que les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée, sont précisées dans le registre des groupes hybrides.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Décision du 13 janvier 2026 portant modification au registre des groupes hybrides mentionné à l’article L. 5121-10 du Code de la santé publique (ANSM, 26 juin 2026)

    [2] Registre complet des groupes hybrides (ANSM, juin 2026)

    [3] Répertoire des génériques - Liste complète (ANSM, juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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