Groupes hybrides : le registre s'ouvre à 10 nouvelles classes de médicaments

Pour chaque groupe hybride créé, l’ANSM doit préciser les spécialités référentes et hybrides.ClaudioVentrella / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Dix nouvelles classes ATC
- A06AD : Médicaments contre la constipation :
- laxatifs à action osmotique.
- D03A : Préparations pour le traitement des plaies et des ulcères :
- cicatrisants.
- D04A : Antiprurigineux, y compris les antihistaminiques, les anesthésiques, etc. :
- antiprurigineux, y compris les antihistaminiques, les anesthésiques, etc.
- D06A : Antibiotiques et chimiothérapiques à usage dermatologique :
- antibiotiques à usage topique.
- D07 : Corticostéroïdes, préparations dermatologiques.
- D10A : Préparations antiacnéiques :
- préparations antiacnéiques à usage topique.
- G01A : Anti-infectieux et antiseptiques à usage gynécologique :
- anti-infectieux et antiseptiques, à l'exception des associations avec des corticoïdes.
- M02A : Produits topiques pour les douleurs articulaires et musculaires :
- produits topiques pour les douleurs articulaires et musculaires.
- R01A : Préparations nasales :
- décongestionnants et autres préparations nasales à usage topique.
- S02 : Médicaments otologiques : cette classe plus large remplace la classe S02 A (médicaments otologiques anti-infectieux) initialement inscrite (cf. notre article du 8 juillet 2025)
Pour l'ensemble de ces nouvelles classes, la substitution par le pharmacien est possible dans toute situation médicale, sans restrictions [4].
L'ANSM va pouvoir créer des groupes hybrides pour ces nouvelles classes
Conformément à la réglementation en vigueur (article
Pour chacune de ces nouvelles classes, il revient à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de créer de
L'inscription d'une spécialité dans un groupe hybride est une condition à
- si ces médicaments sont inscrits dans un même groupe
au sein du registre, et en respectant les éventuelles restrictions concernant la situation médicale ;
- si le prescripteur n'a pas exclu la substitution sur l'ordonnance.
[1] Arrêté du 10 avril 2026 modifiant l'arrêté du 12 avril 2022 fixant la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits au registre des groupes hybrides (Journal officiel du 14 avril 2026, texte 20)
[2] Arrêté du 10 avril 2026 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride (Journal officiel du 14 avril 2026, texte 21)
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