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    #Médicaments #Prescription - Délivrance

    Groupes hybrides : le registre s'ouvre à 10 nouvelles classes de médicaments

    L'arrêté du 12 avril 2026 ajoute 10 classes de médicaments (classification ATC) pour création de nouveaux groupes au registre des groupes hybrides. Pour ces nouvelles classes, la substitution à l'officine peut être réalisée sans restriction, dans toute situation médicale.

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    Pour chaque groupe hybride créé, l’ANSM doit préciser les spécialités référentes et hybrides.

    Pour chaque groupe hybride créé, l’ANSM doit préciser les spécialités référentes et hybrides.ClaudioVentrella / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Dix nouvelles classes ATC (classification anatomique, thérapeutique et chimique) de médicaments sont ajoutées à la liste de celles pouvant faire l’objet d’une inscription au registre des groupes hybrides [1, 2] : 

    • A06AD : Médicaments contre la constipation :
      • laxatifs à action osmotique.
    • D03A : Préparations pour le traitement des plaies et des ulcères :
      • cicatrisants.
    • D04A : Antiprurigineux, y compris les antihistaminiques, les anesthésiques, etc. :
      • antiprurigineux, y compris les antihistaminiques, les anesthésiques, etc.
    • D06A : Antibiotiques et chimiothérapiques à usage dermatologique :
      • antibiotiques à usage topique.
    • D07 : Corticostéroïdes, préparations dermatologiques.
    • D10A : Préparations antiacnéiques :
      • préparations antiacnéiques à usage topique.
    • G01A : Anti-infectieux et antiseptiques à usage gynécologique :
      • anti-infectieux et antiseptiques, à l'exception des associations avec des corticoïdes.
    • M02A : Produits topiques pour les douleurs articulaires et musculaires :
      • produits topiques pour les douleurs articulaires et musculaires.
    • R01A : Préparations nasales :
      • décongestionnants et autres préparations nasales à usage topique.
    • S02 : Médicaments otologiques : cette classe plus large remplace la classe S02 A (médicaments otologiques anti-infectieux) initialement inscrite (cf. notre article du 8 juillet 2025)

    Pour l'ensemble de ces nouvelles classes, la substitution par le pharmacien est possible dans toute situation médicale, sans restrictions [4]. 

    L'ANSM va pouvoir créer des groupes hybrides pour ces nouvelles classes

    Conformément à la réglementation en vigueur (article L5121-10 du Code de la santé publique), seules les spécialités hybrides faisant partie de ces classes ATC peuvent faire l’objet d’une inscription au registre des hybrides (cf. notre article du 26 novembre 2019, actualisé le 14 avril 2022).

    Pour chacune de ces nouvelles classes, il revient à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de créer de nouveaux groupes de médicaments hybrides, sous réserve de leur évaluation et de leur caractère substituable, après consultation des professionnels de santé et des associations de patients concernés. Pour chaque groupe, l'ANSM précise la spécialité référente et les spécialités hybrides. À ce jour (à la date du 7 mai 2026), l'ANSM n'a pas créé de groupes au sein de ces classes ATC nouvellement créées. 

    L'inscription d'une spécialité dans un groupe hybride est une condition à la substitution d'un médicament par sa version hybride lors de la délivrance à l'officine :

    • si ces médicaments sont inscrits dans un même groupe au sein du registre, et en respectant les éventuelles restrictions concernant la situation médicale ;
    • si le prescripteur n'a pas exclu la substitution sur l'ordonnance.
    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 10 avril 2026 modifiant l'arrêté du 12 avril 2022 fixant la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits au registre des groupes hybrides (Journal officiel du 14 avril 2026, texte 20)

    [2] Arrêté du 10 avril 2026 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride (Journal officiel du 14 avril 2026, texte 21)

     

    Sources

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