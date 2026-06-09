Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 23 et 24)

Des unités autrichiennes en renfort et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 5 et 9 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

EMBLAVEO : des unités autrichiennes en renfort, soumises au formulaire spécifique de commande

EMBLAVEO 1,5 g/0,5 g poudre pour solution à diluer pour perfusion (aztréonam/avibactam sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension persistante sur fond de tension globale en spécialités à base d'aztréonam (cf. notre article du 19 mai 2026)

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Emblaveo 1,5 g/0,5 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung initialement destinées au marché autrichien à compter du 5 juin 2026

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé (5 juin 2026) : la composition quantitative et qualitative, les modalités d’utilisation et les conditions de conservation de la spécialité importée d'Autriche sont identiques à celles de la spécialité française.

Ces unités importées sont uniquement réservées pour des dépannages d’urgence dans le cadre d’un traitement immédiat à mettre en œuvre chez un patient donné, selon les mêmes modalités que celles décrites dans le courrier du mois de mars (cf. notre article du 17 mars 2026).

Pour pouvoir être traitée, toute commande doit être accompagnée du formulaire EMBLAVEO dûment rempli en respectant l’ensemble des champs :

Le code CIP de ces unités importées reste identique à celui de la spécialité française : 3400930293430

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de :