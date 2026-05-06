Répertoire des génériques : création de 11 nouveaux groupes

L'inscription au répertoire des génériques, condition indispensable à la substitution à l'officine.smartstock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Par décisions du 23 mars 2026 [1] et du 24 avril 2026 [2], l'ANSM a créé onze nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [3] :

L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.