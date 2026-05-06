Répertoire des génériques : création de 11 nouveaux groupes

L'inscription au répertoire des génériques, condition indispensable à la substitution à l'officine.smartstock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Par décisions du 23 mars 2026 [1] et du 24 avril 2026 [2], l'ANSM
- Groupes ACARBOSE 50 mg comprimé et 100 mg comprimé sécable :
- référents respectifs : ACARBOSE BAYER 50 mg comprimé et ACARBOSE BAYER 100 mg comprimé sécable,
- Les spécialités référentes ne sont pas commercialisées en France (mai 2026),
- Les spécialités génériques (ACARBOSE ARROW 50 mg et 100 mg) inscrite dans ce groupe sont commercialisées. Elles sont indiquées dans le traitement du diabète non insulinodépendant,
- il existe déjà deux groupes génériques pour ACARBOSE, dont le référent est GLUCOR 50 mg et GLUCOR 100 mg (arrêt de commercialisation), et dans lequel sont inscrites différentes spécialités génériques commercialisées (Biogaran, EG, Sandoz, Viatris et Zentiva) ;
- Groupe ARSENIC TRIOXIDE 2mg/mL solution à diluer pour perfusion :
- référent : TRISENOX 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion,
- TRISENOX est une spécialité hospitalière indiquée dans la prise en charge de la leucémie promyélocytaire aiguë,
- la
spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (mai 2026),
- il existe déjà un groupe générique pour le dosage à 1 mg/mL ;
- Groupe CHLORURE DE CHROME HEXAHYDRATE 5,33 μg + CHLORURE DE CUIVRE DIHYDRATE 102 μg + CHLORURE FERRIQUE HEXAHYDRATE 540 μg + CHLORURE DE MANGANESE TETRAHYDRATE 19,8 μg + IODURE DE POTASSIUM 16,6 μg + FLUORURE DE SODIUM 210 μg + MOLYBDATE DE SODIUM DIHYDRATE 4,85 μg + SELENITE DE SODIUM 17,3 μg + CHLORURE DE ZINC 1050 μg solution à diluer pour perfusion :
- référent : SUPPLIVEN solution à diluer pour perfusion,
- SUPPLIVEN est indiqué pour l'apport en oligo-éléments par voie intraveineuse, pour couvrir les besoins de base ou modérément augmentés au cours de la nutrition parentérale,
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (mai 2026) ;
- Groupe EMTRICITABINE 200 mg + RILPIVIRINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RILPIVIRINE 25 mg + TENOFOVIR ALAFENAMIDE (FUMARATE DE) équivalent à TENOFOVIR ALAFENAMIDE 25 mg comprimé pelliculé :
- référent : ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg comprimé pelliculé,
- ODEFSEY est indiqué dans le traitement de l'infection par le VIH,
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (mai 2026) ;
- Groupe FLURBIPROFENE 100 mg comprimé pelliculé :
- référent : ANTADYS 100 mg comprimé pelliculé,
- ANTADYS est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) indiqué en rhumatologie et en gynécologie (dysménorrhées),
- les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (mai 2026) ;
- Groupe IVACAFTOR 150 mg comprimé pelliculé :
- référent : KALYDECO 150 mg comprimé pelliculé,
- KALYDECO est indiqué dans le traitement des patients atteints de mucoviscidose,
- les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (mai 2026) ;
- Groupes RANOLAZINE 375 mg, 500 mg et 750 mg comprimé à libération prolongée :
- référents respectifs : RANEXA 375 mg, RANEXA 500 mg et RANEXA 750 mg comprimé à libération prolongée,
- Seuls RANEXA 375 mg et 500 mg sont commercialisés en France (mai 2026). RANEXA est indiqué en deuxième intention, dans le traitement symptomatique des patients atteints d’angine de poitrine (angor) stable,
- les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (mai 2026) ;
- Groupe TEDUGLUTIDE 5 mg poudre et solvant pour solution injectable :
- référent : REVESTIVE 5 mg poudre et solvant pour solution injectable,
- REVESTIVE est indiqué dans le traitement des patients de 4 mois d’âge gestationnel corrigé et plus présentant un syndrome du grêle court (SGC),
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (mai 2026),
- il n'existe pas de groupe pour le dosage REVESTIVE 1,25 mg (mai 2026) ;
L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.
L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.
[1] Décision du 23 mars 2026 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du Code de la Santé Publique (ANSM, 25 mars 2026)
[2] Décision du 24 avril 2026 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du Code de la Santé Publique (ANSM, 4 mai 2026)
[3] Répertoire des génériques – Liste complète avril 2026 (ANSM, 4 mai 2026)
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