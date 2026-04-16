Médicaments biologiques similaires substituables à l'officine : ajout du groupe ustékinumab

Dans le groupe ustékinumab, huit médicaments biosimilaires sont mentionnés.DenisLarkin / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La liste des groupes biologiques similaires au sein desquels
- le groupe ustékinumab, dont le référent est STELARA :
STELARA 130 mg solution à diluer pour perfusion n'est pas concerné parce que cette spécialité est uniquement disponible à l'hôpital.
L'autorisation de substitution au sein du groupe ustékinumab
- le prescripteur peut indiquer sur la prescription le type de dispositif médical d'administration à privilégier pour un patient donné ;
- les laboratoires mettent à disposition des dispositifs d'administration factices auprès des professionnels de santé et des patients ;
- à l'officine, le pharmacien accompagne le patient à l'apprentissage du nouveau dispositif le cas échéant ;
- le patient peut revenir à la spécialité initialement délivrée si nécessaire, en fonction de ses retours ;
- le prescripteur et le dispensateur veillent à la continuité du traitement selon les indications thérapeutiques mentionnées dans chaque autorisation de mise sur le marché (AMM) des spécialités. Un échange entre le pharmacien et le patient peut être nécessaire pour garantir une substitution sécurisée en lien avec sa pathologie ;
- les indications thérapeutiques de l'AMM de STELARA et de ses biosimilaires peuvent différer (cf. Encadré 3), notamment pour la maladie de Crohn pédiatrique et pour la rectocolite hémorragique. La substitution n'est possible que dans le périmètre de l'AMM de la spécialité délivrée.
Dans le groupe ustékinumab, huit médicaments biosimilaires sont mentionnés (14 avril 2026) :
- IMULDOSA
- OTULFI
- PYZCHIVA
- STEQEYMA
- USRENTY
- UZPRUVO
- WEZENLA
- YESINTEK
|
|
|
STELARA 45 mg et 90 mg (flacon et seringue préremplie) sont indiqués dans le traitement des pathologies suivantes
STELARA 45 mg et 90 mg (stylo prérempli) sont indiqués dans le traitement des pathologies suivantes
[1] Arrêté du 10 avril 2026 modifiant l'arrêté du 20 février 2025 fixant la liste des groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d'officine et les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient telles que prévues au 2° de l'article L. 5125-23-2 du Code de la santé publique (Journal officiel du 14 avril 2026, texte 19)
- IMULDOSA 45 mg sol inj ser préremplie
- IMULDOSA 90 mg sol inj ser préremplie
- OTULFI 45 mg sol inj ser préremplie
- OTULFI 90 mg sol inj ser préremplie
- PYZCHIVA 45 mg sol inj ser préremplie
- PYZCHIVA 45 mg sol inj stylo prérempli
- PYZCHIVA 90 mg sol inj ser préremplie
- PYZCHIVA 90 mg sol inj stylo prérempli
- STELARA 45 mg sol inj
- STELARA 45 mg sol inj en seringue préremplie
- STELARA 45 mg sol inj en stylo prérempli
- STELARA 90 mg sol inj en seringue préremplie
- STELARA 90 mg sol inj en stylo prérempli
- STEQEYMA 45 mg sol inj
- STEQEYMA 45 mg sol inj en stylo prérempli
- STEQEYMA 45 mg sol inj ser préremplie
- STEQEYMA 90 mg sol inj en stylo prérempli
- STEQEYMA 90 mg sol inj ser préremplie
- USRENTY 45 mg sol inj ser préremplie
- USRENTY 90 mg sol inj ser préremplie
- UZPRUVO 45 mg sol inj ser préremplie
- UZPRUVO 90 mg sol inj ser préremplie
- WEZENLA 45 mg sol inj
- WEZENLA 45 mg sol inj ser préremplie
- WEZENLA 45 mg sol inj stylo prérempli
- WEZENLA 90 mg sol inj ser préremplie
- WEZENLA 90 mg sol inj stylo prérempli
- YESINTEK 45 mg sol inj
- YESINTEK 45 mg sol inj ser préremplie
- YESINTEK 90 mg sol inj ser préremplie
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.