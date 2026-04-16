Médicaments biologiques similaires substituables à l'officine : ajout du groupe ustékinumab

Dans le groupe ustékinumab, huit médicaments biosimilaires sont mentionnés.DenisLarkin / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La liste des groupes biologiques similaires au sein desquels le pharmacien est autorisé à délivrer un médicament biologique similaire par substitution au médicament biologique prescrit compte un onzième groupe (cf. Encadré 1) [1] :

STELARA 130 mg solution à diluer pour perfusion n'est pas concerné parce que cette spécialité est uniquement disponible à l'hôpital.

L'autorisation de substitution au sein du groupe ustékinumab est soumise aux conditions spécifiques suivantes, en complément des conditions habituelles de substitution applicables (cf. Encadré 2) :

le prescripteur peut indiquer sur la prescription le type de dispositif médical d'administration à privilégier pour un patient donné ;

pour un patient donné ; les laboratoires mettent à disposition des dispositifs d'administration factices auprès des professionnels de santé et des patients ;

auprès des professionnels de santé et des patients ; à l'officine, le pharmacien accompagne le patient à l'apprentissage du nouveau dispositif le cas échéant ;

le cas échéant ; le patient peut revenir à la spécialité initialement délivrée si nécessaire, en fonction de ses retours ;

si nécessaire, en fonction de ses retours ; le prescripteur et le dispensateur veillent à la continuité du traitement selon les indications thérapeutiques mentionnées dans chaque autorisation de mise sur le marché (AMM) des spécialités. Un échange entre le pharmacien et le patient peut être nécessaire pour garantir une substitution sécurisée en lien avec sa pathologie ;

les indications thérapeutiques de l'AMM de STELARA et de ses biosimilaires peuvent différer (cf. Encadré 3), notamment pour la maladie de Crohn pédiatrique et pour la rectocolite hémorragique. La substitution n'est possible que dans le périmètre de l'AMM de la spécialité délivrée.

Dans le groupe ustékinumab, huit médicaments biosimilaires sont mentionnés (14 avril 2026) :

Encadré 1 - Liste des onze groupes biologiques similaires pour lesquels la substitution à l'officine est autorisée (actualisation au 14 avril 2026) groupe filgrastim (NEUPOGEN) groupe pegfilgrastim (NEULASTA) groupe ranibizumab (LUCENTIS) groupe tériparatide (FORSTEO) groupe étanercept (ENBREL) groupe adalimumab (HUMIRA) groupe énoxaparine (LOVENOX) groupe follitropine alfa (GONAL-F) groupe époétine alfa (EPREX) groupe aflibercept (EYLEA 40 mg/mL) groupe ustékinumab (STELARA)

Encadré 2 - Rappel des conditions de substitution entre biomédicaments à l’officine Le prescripteur informe le patient de la possibilité de substitution par le pharmacien du médicament biologique prescrit ;

Le pharmacien : informe le patient lors de la dispensation de la substitution effective et des informations utiles associées, dont le rappel des règles de conservation de la spécialité dispensée, mentionne sur l'ordonnance le nom du médicament effectivement dispensé, informe le prescripteur quant au médicament dispensé, procède à l'enregistrement du nom du médicament délivré par substitution et son numéro de lot par tous moyens adaptés afin de mettre en œuvre la traçabilité requise pour tous les médicaments biologiques, assure la continuité de la dispensation du même médicament lors des dispensations suivantes.

