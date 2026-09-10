PrEP et traitement postexposition contre le VIH : ce que prévoit le ministère

Calendrier des mesures phares du ministère de la Santé, prévu de 2026 à 2028.Techa Tungateja / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Dans sa feuille de route accompagnant la stratégie nationale de santé sexuelle pour 2026-2030 [1] (cf. notre article du 8 septembre 2026), le ministère de la Santé affiche sa volonté d'améliorer l'accès aux traitements de prévention du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), à savoir le traitement postexposition (TPE - cf. Encadré) et la prophylaxie préexposition (PrEP).

L'action 10 de ce document présente plusieurs mesures phares pour atteindre cet objectif :

une évolution des autorisations de mise sur le marché (AMM) des antirétroviraux recommandés en TPE (cf. Encadré ) pour inclure l'indication TPE ;

) pour inclure l'indication TPE ; la mise à disposition des starters kit TPE en ville ;

une extension de la prescription du TPE aux sages-femmes, aux pharmaciens et aux infirmiers ;

un déploiement des PrEP injectables à longue durée d'action.

Inscrire l'indication TPE dans les AMM

Actuellement, aucune des spécialités recommandées (cf. Encadré) ne dispose de l'indication pour le TPE.

En réponse à cette situation, le ministère de la Santé prévoit un plan en deux temps :

2026 : engager les travaux pour mettre en place un cadre de prescription compassionnelle (CPC) intégrant le TPE ;

2028 : engager les travaux pour inscrire le TPE dans les AMM des spécialités recommandées.

Faciliter l'initiation du TPE : mise à disposition du starter kit en ville

Le TPE doit être instauré le plus tôt possible, idéalement dans les 4 heures et jusqu'à 48 heures suivant l'exposition à risque [2].

Le starter kit est un kit de démarrage du TPE contenant la quantité suffisante de médicament pour 7 jours [3]. Il permet d'initier rapidement le TPE, en attendant la consultation avec un spécialiste du VIH (hôpital ou centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic [Cegidd]) qui doit être programmée dans les 5 jours suivant l'initiation. Lors de cette consultation, le spécialiste décide de poursuivre le TPE ou non.

La durée du TPE est de 30 jours, incluant les 7 jours de starter kit.

Actuellement, ce starter kit est uniquement dispensé à l'hôpital (urgences).

Le ministère de la Santé souhaite la mise à disposition d'un starter kit TPE en ville dès 2028, avec une dispensation en pharmacie d'officine.

Une prescription étendue à d'autres professionnels de santé

Dès 2026, le ministère de la Santé souhaite engager les concertations pour préparer l'extension de la prescription du TPE à d'autres professionnels de santé que les seuls médecins.

L'objectif est de lever les freins d'accès au TPE en permettant aux professionnels de santé de premier recours de prescrire ce traitement à partir de 2028.

Les professionnels ciblés par cette mesure sont les sages-femmes, les pharmaciens d'officine et les infirmiers diplômés d'État.

La phase préparatoire à cette extension du périmètre des prescripteurs doit notamment permettre de définir un protocole pour sécuriser l'usage du TPE, que ce soit en termes de bon usage (identifier les contre-indications ou les interactions) ou de suivi des patients.

Déployer le recours à la PrEP à longue durée d'action

L'autre axe de renforcement de la lutte contre le VIH présenté dans la feuille de route ministérielle est le déploiement de la PrEP injectable à longue durée d'action. Au 10 septembre 2026, une spécialité injectable est disponible en France dans cette indication :

La spécialité injectable YEYTUO à base de lénacapavir dispose d'une AMM européenne, mais elle n'est pas commercialisée en France au 10 septembre 2026.

Le dispositif national de déploiement des PrEP injectables repose sur :