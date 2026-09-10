PrEP et traitement postexposition contre le VIH : ce que prévoit le ministère

Calendrier des mesures phares du ministère de la Santé, prévu de 2026 à 2028.Techa Tungateja / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Dans sa feuille de route accompagnant la stratégie nationale de santé sexuelle pour 2026-2030 [1] (cf. notre article du 8 septembre 2026), le ministère de la Santé affiche sa volonté d'améliorer l'accès aux traitements de prévention du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), à savoir le traitement postexposition (TPE - cf. Encadré) et la prophylaxie préexposition (PrEP).
L'action 10 de ce document présente plusieurs mesures phares pour atteindre cet objectif :
- une évolution des autorisations de mise sur le marché (AMM) des antirétroviraux recommandés en TPE (cf. Encadré) pour inclure l'indication TPE ;
- la mise à disposition des starters kit TPE en ville ;
- une extension de la prescription du TPE aux sages-femmes, aux pharmaciens et aux infirmiers ;
- un déploiement des PrEP injectables à longue durée d'action.
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Des recommandations relatives au traitement postexposition (TPE) pour le VIH ont été élaborées par la Haute Autorité de santé (HAS) en 2024 [2].
Le TPE recommandé en première intention est :
La durée du TPE est de 30 jours.
Inscrire l'indication TPE dans les AMM
Actuellement, aucune des spécialités recommandées (cf. Encadré) ne dispose de l'indication pour le TPE.
En réponse à cette situation, le ministère de la Santé prévoit un plan en deux temps :
- 2026 : engager les travaux pour mettre en place un cadre de prescription compassionnelle (CPC) intégrant le TPE ;
- 2028 : engager les travaux pour inscrire le TPE dans les AMM des spécialités recommandées.
Faciliter l'initiation du TPE : mise à disposition du starter kit en ville
Le TPE doit être instauré le plus tôt possible, idéalement dans les 4 heures et jusqu'à 48 heures suivant l'exposition à risque [2].
Le starter kit est un kit de démarrage du TPE contenant la quantité suffisante de médicament pour 7 jours [3]. Il permet d'initier rapidement le TPE, en attendant la consultation avec un spécialiste du VIH (hôpital ou centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic [Cegidd]) qui doit être programmée dans les 5 jours suivant l'initiation. Lors de cette consultation, le spécialiste décide de poursuivre le TPE ou non.
La durée du TPE est de 30 jours, incluant les 7 jours de starter kit.
Actuellement, ce starter kit est uniquement dispensé à l'hôpital (urgences).
Le ministère de la Santé souhaite la mise à disposition d'un starter kit TPE en ville dès 2028, avec une dispensation en pharmacie d'officine.
Une prescription étendue à d'autres professionnels de santé
Dès 2026, le ministère de la Santé souhaite engager les concertations pour préparer l'extension de la prescription du TPE à d'autres professionnels de santé que les seuls médecins.
L'objectif est de lever les freins d'accès au TPE en permettant aux professionnels de santé de premier recours de prescrire ce traitement à partir de 2028.
Les professionnels ciblés par cette mesure sont les sages-femmes, les pharmaciens d'officine et les infirmiers diplômés d'État.
La phase préparatoire à cette extension du périmètre des prescripteurs doit notamment permettre de définir un protocole pour sécuriser l'usage du TPE, que ce soit en termes de bon usage (identifier les contre-indications ou les interactions) ou de suivi des patients.
Déployer le recours à la PrEP à longue durée d'action
L'autre axe de renforcement de la lutte contre le VIH présenté dans la feuille de route ministérielle est le déploiement de la PrEP injectable à longue durée d'action. Au 10 septembre 2026, une spécialité injectable est disponible en France dans cette indication :
- APRETUDE 600 mg suspension injectable à libération prolongée (cabotégravir - cf. notre article du 5 mars 2026)
La spécialité injectable YEYTUO à base de lénacapavir dispose d'une AMM européenne, mais elle n'est pas commercialisée en France au 10 septembre 2026.
Le dispositif national de déploiement des PrEP injectables repose sur :
- dès 2026 : un déploiement des supports de communication et de la formation professionnelle relative à la PrEP injectable à longue durée d'action ;
- en 2027 :
- une évaluation de l'efficience du déploiement de la PrEP, incluant une analyse qualitative et quantitative de l'élargissement et de la diversification des publics bénéficiaires,
- un repérage systématique et une orientation vers la PrEP à la suite d'un recours au TPE.
[1] Stratégie nationale de santé sexuelle : Feuille de route 2026-2030 (ministère de la Santé, septembre 2026)
[2] Recommandation de bonne pratique : Traitement préventif postexposition au VIH (HAS, ANRS et CNS, juillet 2024)
[3] Info Carte : Bien prendre son traitement postexposition TPE (Actions traitements, octobre 2024)
- DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EVOLUGEN 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA LAB 200 mg/245 mg cp pellic
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 200 mg/245 mg cp pellic
- PIFELTRO 100 mg cp pellic
- TRUVADA 200 mg/245 mg cp pellic
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