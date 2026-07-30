Une nouvelle spécialité dans la LLC et le lymphome du manteau : JAYPIRCA

Près de 400 patients par an suivis en hématologie sont éligibles à JAYPIRCA.Motortion / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La spécialité JAYPIRCA (pirtobrutinib) 100 mg comprimé est prise en charge à 100 % dans deux indications en hématologie, en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints : de leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute et réfractaire qui ont été précédemment traités par un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (iBTK) et par vénétoclax (double réfractaires) ;

qui ont été précédemment traités par un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (iBTK) et par vénétoclax (double réfractaires) ; de lymphome à cellules du manteau (LCM) en rechute ou réfractaire qui ont été précédemment traités par un iBTK, et inéligibles à un traitement par TECARTUS (brexucabtagene autoleucel). Le pirtobrutinib est un inhibiteur non covalent réversible de la tyrosine kinase de Bruton (BTK). La dose recommandée de pirtobrutinib est de 200 mg une fois par jour. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire selon l'âge, de la fonction hépatique et de la clairance rénale. Le traitement doit être poursuivi jusqu’à la progression de la maladie ou la survenue d’une toxicité inacceptable. Le médicament est soumis à prescription hospitalière et réservée à certains médecins spécialistes. Une extension d'indication sera évaluée dans le LCM au vu des résultats de l’étude BRUIN-MCL-321 attendus d'ici fin 2026.

La thérapie ciblée JAYPIRCA 100 mg (pirtobrutinib) est remboursée à 100 % (collectivités et assurés sociaux) depuis le 26 juillet 2026.

Les seules indications ouvrant droit à un remboursement sont en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints [1, 2] :

de leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute et réfractaire qui ont été précédemment traités par un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (iBTK) et par vénétoclax (double réfractaires) ;

; de lymphome à cellules du manteau (LCM) en rechute ou réfractaire qui ont été précédemment traités par un iBTK, et inéligibles à un traitement par TECARTUS (brexucabtagene autoleucel).

Les indications prises en charge sont plus restrictives pour les deux maladies par rapport à l'intitulé de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) [3] :

en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints de LCM en rechute ou réfractaire qui ont été précédemment traités par un iBTK ;

en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints de LLC en rechute ou réfractaire qui ont été précédemment traités par un iBTK.

L'AMM est conditionnelle liée à l'indication initiale dans le lymphome à cellules du manteau.

La décision de prise en charge s'appuie sur les deux avis de la Commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) [4, 5], qui s'est positionnée favorablement pour un remboursement, après lui avoir refusé un accès précoce post-AMM [6].

JAYPIRCA ayant été reconnu comme « irremplaçable et particulièrement coûteux » dans le Journal officiel, la participation de l'assuré, dont le taux avait été évalué et proposé par la CT, a été supprimée pour une prise en charge totale dans le droit commun.

Un SMR faible dans le lymphome du manteau, modéré dans la LLC

Le pirtobrutinib est un inhibiteur non covalent réversible de la tyrosine kinase de Bruton (BTK). Il présente un mécanisme d’action nouveau par rapport aux autres iBTK déjà disponibles en se liant à la BTK de type sauvage ainsi qu’à la BTK porteuse de mutations C481.

Un plan de développement en cours décisif pour le lymphome à cellules du manteau

Dans le LCM en rechute ou réfractaire précédemment traité par un iBTK, la CT a attribué un service médical rendu (SMR) faible à JAYPURCA et a conclu à une absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V).

Elle précise que :

JAYPIRCA constitue une alternative thérapeutique en 3 e ligne de traitement ;

ligne de traitement ; l’étude BRUIN-MCL-321 est de nature à fournir les données permettant d'actualiser son évaluation. Les résultats sont attendus avant le 31 décembre 2026 et la CT réévaluera cette spécialité à la lumière de ces données en 2027.

Le taux de remboursement proposé était de 15 %.

La population cible est estimée à 233 patients par an.

Dans la leucémie lymphoïde chronique

Une grande majorité des patients rechuteront ou seront réfractaires au traitement de 1re ligne. La mise en place d’un traitement de 2e ligne et plus se fonde sur les mêmes critères que ceux utilisés en 1re ligne.

Le choix du traitement dépendra de l’existence ou non de la del(17p) ou de la mutation TP53, de l’état général du patient, de la nature du traitement antérieur et de la durée de la dernière réponse.

L’option thérapeutique de référence dans la LLC en rechute ou réfractaire, précédemment traitée par un iBTK est le vénétoclax + rituximab. En l’état actuel des données, en l’absence de comparaison directe de JAYPIRCA (pirtobrutinib) au vénétoclax, sa place par rapport au vénétoclax ne peut être établie chez les patients avec une LLC en rechute ou réfractaire précédemment traités par un iBTK.

La CT a conclu à un SMR modéré uniquement en monothérapie dans la LLC en rechute et réfractaire qui a été précédemment traitée par un iBTK et par vénétoclax (double réfractaire) et une absence d'ASMR (ASMR V) par rapport aux comparateurs bendamustine + rituximab et idélalisib + rituximab. Le taux de remboursement proposé était de 30%.

La population cible est estimée à 150 patients par an.

Une surveillance hématologique rapprochée

Les effets indésirables les plus fréquents, tous grades confondus, sont les suivants :

neutropénie (27,7 %) ;

fatigue (26,2 %) ;

diarrhée (23,8 %) ;

anémie (20,7 %) ;

éruption cutanée (18,4 %) ;

contusion (17,8 %).

Les effets indésirables sévères (grade ≥ 3) les plus fréquents sont les suivants :

neutropénie (23,9 %) ;

anémie (11,2 %) ;

thrombocytopénie (9,7 %) ;

pneumonie (9 %).

Le médicament nécessite une surveillance particulière pendant le traitement (NFS).

Posologie et modalités d'administration

La dose recommandée de pirtobrutinib est de 200 mg une fois par jour. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire en fonction de l'âge, de la fonction hépatique et de la clairance rénale.

Le traitement doit être poursuivi jusqu’à la progression de la maladie ou la survenue d’une toxicité inacceptable.

JAYPIRCA est à prendre par voie orale.

Les comprimés doivent être avalés en entier avec un verre d’eau, avec ou sans nourriture, et approximativement à la même heure chaque jour.

Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure de prise habituelle, le patient doit être informé de prendre la dose suivante à l’heure prévue et de ne pas prendre de dose supplémentaire. La consigne est identique en cas de vomissements.

Identité administrative

Liste I

Médicament soumis à prescription hospitalière

Prescription réservée à certains médecins spécialistes (PRS) : prescription réservée aux spécialistes en hématologie ou aux médecins compétents en maladies du sang.

Surveillance particulière pendant le traitement

Prix TTC (boîte de 60 comprimés soit 30 jours de traitement) : 5 397,38 euros [7]

Numéro CIP : 34009 302 764 5 7

Laboratoire Lilly France