Un site pour favoriser la transversalité des bonnes pratiques entre les professionnels de santé. Aleksei Naumov / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé MémoDENTO est un site internet destiné aux médecins généralistes et aux pharmaciens d'officine pour la gestion des urgences dentaires.

Développé par l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) en partenariat avec Santé Publique France (SPF), il est accessible gratuitement et sans identification.

Il propose notamment un outil d'aide au diagnostic afin de garantir une prise en charge et si besoin, une prescription de médicaments conformes aux recommandations en vigueur.

MémoDENTO intègre les récentes recommandations d'antiobiothérapie, afin de promouvoir le bon usage de ces médicaments.

Développé par l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) et la mission nationale PRIMO (surveillance et prévention des infections et de l'antibiorésistance en soins de ville et en secteur médico-social - Santé publique France [SPF]), le site internet MémoDENTO [1] est conçu pour accompagner les médecins généralistes et les équipes officinales dans la prise en charge des urgences dentaires.

« Du fait de leur accessibilité et de leur proximité, le médecin généraliste et la pharmacie d'officine sont très souvent les acteurs de premier recours pour répondre à une urgence dentaire », souligne Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et vice-président de l’UFSBD. «Dans un souci de santé publique, il nous semble indispensable de leur fournir les éléments de prise en charge ou d'orientation pour ne pas être démunis par rapport à la problématique dentaire ».

Une aide à la décision pour une prise en charge optimisée

Destiné aux professionnels de santé, MémoDENTO est accessible gratuitement et sans identification préalable.

Il dispose d'un outil d'aide à la décision en ligne en plusieurs étapes. En premier lieu, il est demandé de définir le contexte de la consultation :

traumatisme ;

problème postopératoire ou postsoins dentaires ;

douleurs dentaires ;

douleurs gingivales/muqueuses ;

tuméfaction.

Une série de questions permet ensuite au professionnel d'identifier les principaux signes d'alerte, et d'adopter la conduite à tenir la plus appropriée :

urgence (hospitalisation) ;

orientation vers un chirurgien-dentiste dans un délai rapide ou à prévoir ;

prise en charge possible par le médecin généraliste ou par le pharmacien.

Des vidéos pratiques sont disponibles pour aider les médecins généralistes à réaliser un examen endobuccal complet.

Un outil d'aide au bon usage des antibiotiques en santé bucco-dentaire

Conçu en partenariat avec SPF, le site MémoDENTO vise également à promouvoir le bon usage des antibiotiques en soins dentaires et s'inscrit dans le dispositif de lutte contre l'antibiorésistance.

L'outil d'aide à la décision intègre les récentes recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) relative à l'usage des antibiotiques (à visée prophylactique ou curative) en termes de choix de molécule, de dose et de durée (cf. notre article du 15 septembre 2026).

Un dossier consacré à l'antibiothérapie en odontologie est également présenté, dans lequel les principaux messages sont rappelés :

jamais d'antibiotique sauf en cas de cellulite, de péricoronarite, d'abcès apical, et de maladie parodontale nécrosante ;

si une antibiothérapie est prescrite : amoxicilline en première intention ;

l'association spiramycine-métronidazole n'a pas de place.

Une documentation pour promouvoir la santé bucco-dentaire

Outre l'outil d'aide à la décision, le site MémoDENTO est enrichi d'un ensemble de documents pédagogique et de sensibilisation relatifs à la prévention de la santé bucco-dentaire ou à des situations particulières telles que :

soins dentaires et anticoagulants ;

soins dentaires et biphosphonates/dénosumab ;

soins dentaires et antibiothérapie.

« Outre une prise en charge améliorée, structurée et conforme aux recommandations, ce site encourage la transversalité des bonnes pratiques entre les professionnels de santé », conclut Christophe Lequart.