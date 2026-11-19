Tableau de synthèse Spécialités Ville Hôpital État de disponibilité Remise à disposition prévue FUROSÉMIDE 20 mg et 40 mg voie orale, toutes spécialités dont LASILIX (furosémide) Tension Non impacté Aucun contingentement Indéterminée INCRELEX 10 mg/mL solution injectable (mécasermine) Tension Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Juillet 2027 RAPIBLOC 20 mg/2 mL solution à diluer injectable, spécialité hospitalière (landiolol chlorhydrate) Non concerné Tension Contingentement quantitatif à l’hôpital Fin février 2027 TERALITHE LP 400 mg comprimé sécable à libération prolongée (lithium carbonate) Tension Tension Contingentement quantitatif Fin janvier 2027 ZOVIRAX 200 mg/5 mL suspension buvable en flacon (aciclovir) Tension Non impacté Contingentement quantitatif en ville (DROM-COM non impactés) Courant janvier 2027

Entre les 17 et 19 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

Spécialités à base de furosémide 20 mg et 40 mg : pas de remise à disposition en vue

Tous les laboratoires commercialisant des spécialités orales de furosémide 20 mg et 40 mg (dont LASILIX)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non impacté

En ville : tension

Mesures mises en place ou à venir : Les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DROM-COM) doivent être approvisionnés comme habituellement Autorisation de remplacement en pharmacie par des préparations magistrales (cf. notre article complet du 19 novembre 2026) À venir : importation de spécialités de furosémide

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

INCRELEX : tension générale jusqu'en juillet 2027

INCRELEX 10 mg/mL solution injectable (mécasermine)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension

Causes : capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : Interdiction d’exportation des grossistes répartiteurs Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : juillet 2027

Complément d'information par le laboratoire

Courrier d’information du laboratoire Estève aux professionnels de santé accompagnant le contingentement quantitatif (18 novembre 2026)

RAPIBLOC 20 mg/2 mL : nouvel épisode de tension jusqu'en février 2027

RAPIBLOC 20 mg/2 mL, solution à diluer injectable (landiolol chlorhydrate - spécialité hospitalière)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

Causes : augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif à l'hôpital Disponibilité de la spécialité RAPIBLOC 300 mg, poudre pour solution pour perfusion

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin février 2027

TERALITHE LP 400 mg : remise à disposition reportée en janvier 2027

TERALITHE LP 400 mg comprimé sécable LP (lithium carbonate)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension

Causes : problème lors de la fabrication

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif Stock de dépannage d'urgence

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin janvier 2027, au lieu d'octobre 2026 (cf. notre article du 22 septembre 2026).

ZOVIRAX buvable : tension en ville (métropole) jusqu'en janvier 2027

ZOVIRAX 200 mg/5 mL suspension buvable en flacon (aciclovir)

État de disponibilité selon l'ANSM