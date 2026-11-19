Plusieurs tensions. Flory / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
|Ville
|Hôpital
|État de disponibilité
|Remise à disposition prévue
|FUROSÉMIDE 20 mg et 40 mg voie orale, toutes spécialités dont LASILIX (furosémide)
|Tension
|Non impacté
|Aucun contingentement
|Indéterminée
|INCRELEX 10 mg/mL solution injectable (mécasermine)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Juillet 2027
|RAPIBLOC 20 mg/2 mL solution à diluer injectable, spécialité hospitalière (landiolol chlorhydrate)
|Non concerné
|Tension
|Contingentement quantitatif à l’hôpital
|Fin février 2027
|TERALITHE LP 400 mg comprimé sécable à libération prolongée (lithium carbonate)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Fin janvier 2027
|ZOVIRAX 200 mg/5 mL suspension buvable en flacon (aciclovir)
|Tension
|Non impacté
|Contingentement quantitatif en ville (DROM-COM non impactés)
|Courant janvier 2027
Entre les 17
Spécialités à base de furosémide 20 mg et 40 mg : pas de remise à disposition en vue
Tous les laboratoires commercialisant des spécialités orales de furosémide 20 mg et 40 mg (dont LASILIX)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non impacté
- En ville : tension
- Mesures mises en place ou à venir :
- Les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DROM-COM) doivent être approvisionnés comme habituellement
- Autorisation de remplacement en pharmacie par des préparations magistrales (cf. notre article complet du 19 novembre 2026)
- À venir : importation de spécialités de furosémide
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
INCRELEX : tension générale jusqu'en juillet 2027
INCRELEX 10 mg/mL solution injectable (mécasermine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension
- Causes : capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place :
- Interdiction d’exportation des grossistes répartiteurs
- Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : juillet 2027
Complément d'information par le laboratoire
Courrier d’information du laboratoire Estève aux professionnels de santé accompagnant le contingentement quantitatif (18 novembre 2026)
RAPIBLOC 20 mg/2 mL : nouvel épisode de tension jusqu'en février 2027
RAPIBLOC 20 mg/2 mL, solution à diluer injectable (landiolol chlorhydrate - spécialité hospitalière)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- Causes : augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- Interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Disponibilité de la spécialité RAPIBLOC 300 mg, poudre pour solution pour perfusion
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin février 2027
TERALITHE LP 400 mg : remise à disposition reportée en janvier 2027
TERALITHE LP 400 mg comprimé sécable LP (lithium carbonate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension
- Causes : problème lors de la fabrication
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif
- Stock de dépannage d'urgence
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin janvier 2027, au lieu d'octobre 2026 (cf. notre article du 22 septembre 2026).
ZOVIRAX buvable : tension en ville (métropole) jusqu'en janvier 2027
ZOVIRAX 200 mg/5 mL suspension buvable en flacon (aciclovir)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non impacté
- En ville : tension
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif en ville. DROM-COM non impactés
- Stock de dépannage d'urgence en ville
- La spécialité ZOVIRAX 200 mg comprimés reste disponible pendant la durée de la tension de la suspension buvable
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : courant janvier 2027
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 19 novembre 2026)
- FUROSEMIDE ARROW 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE ARROW 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE BIOGARAN 20 mg cp
- FUROSEMIDE BIOGARAN 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE EG 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE EG 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE EVOLUGEN 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE SANDOZ 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE TEVA 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE VIATRIS 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE VIATRIS 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE ZENTIVA 20 mg cp séc
- FUROSEMIDE ZENTIVA 40 mg cp séc
- FUROSEMIDE ZYDUS 20 mg cp
- FUROSEMIDE ZYDUS 40 mg cp séc
- INCRELEX 10 mg/ml sol inj
- LASILIX 40 mg cp séc
- LASILIX FAIBLE 20 mg cp
- RAPIBLOC 20 mg/2 ml sol diluer inj
- TERALITHE LP 400 mg cp séc LP
- ZOVIRAX 200 mg/5 ml susp buv en flacon
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