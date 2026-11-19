Des tensions d’approvisionnement qui devraient se prolonger en 2027. Sopone Nawoot / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Les fortes tensions d'approvisionnement qui touchent les spécialités à base de furosémide 20 mg et 40 mg persistent depuis plusieurs semaines et sont prévues jusqu'en 2027.

En complément des mesures de contingentement, l'ANSM autorise le recours à des préparations magistrales en gélules afin d'assurer la continuité des traitements en cours.

Pendant la période de tension, en cas d'indisponibilité de la spécialité prescrite, les pharmaciens sont autorisés à délivrer une préparation magistrale de furosémide 20 mg ou 40 mg en gélule, sans présentation d'une nouvelle ordonnance.

Un arrêté publié au Journal officiel du 18 novembre 2026 encadre les prix de vente et de facturation à l'Assurance maladie de ces préparations magistrales.

L'ANSM annonce également la mise à disposition prochaine de spécialités de furosémide importées, en provenance d'autres marchés européens.

E n complément des premières mesures émises début octobre 2026 en réponse aux tensions d'approvisionnement touchant les spécialités de furosémide 20 mg et 40 mg (LASILIX et génériques - cf. notre article du 8 octobre 2026), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) autorise le recours aux préparations magistrales [1].

Une situation partie pour durer jusqu'en 2027

Selon les dernières informations disponibles, les perturbations impactant le marché des spécialités à base de furosémide devraient se prolonger en 2027.

Au 19 novembre 2026 [2], les tensions d'approvisionnement persistent en ville (pharmacies d'officine) et aucune date de remise à disposition n'est annoncée.

Le circuit hospitalier n'est pas concerné.

Pour les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DROM-COM), l'ANSM a demandé aux laboratoires d'assurer les approvisionnements selon les modalités habituelles.

Importations en vue et interdiction de ventes directes

À la demande de l'ANSM, plusieurs mesures à destination des industriels ont déjà été prises ou sont en cours de concrétisation pour pallier les tensions actuelles [1] :

augmentation des approvisionnements : certains laboratoires ont avancé leurs approvisionnements et augmenté leur production ;

: certains laboratoires ont avancé leurs approvisionnements et augmenté leur production ; importation de spécialités en provenance d'autres marchés européens : des spécialités équivalentes ont été identifiées et seront prochainement mises à disposition dans les officines de métropole. « En raison de mises à disposition ponctuelles de conditionnements en boîtes pouvant aller jusqu’à 90 ou 100 comprimés, la dispensation à l’unité sera rendue possible dans les prochains jours, afin de permettre aux pharmaciens d’adapter les quantités délivrées aux besoins des patients dans la limite d’un mois de traitement », précise l'ANSM ;

: des spécialités équivalentes ont été identifiées et seront prochainement mises à disposition dans les officines de métropole. « En raison de mises à disposition ponctuelles de conditionnements en boîtes pouvant aller jusqu’à 90 ou 100 comprimés, la dispensation à l’unité sera rendue possible dans les prochains jours, afin de permettre aux pharmaciens d’adapter les quantités délivrées aux besoins des patients dans la limite d’un mois de traitement », précise l'ANSM ; interdiction des ventes directes (ventes du laboratoire directement aux officines) pendant au moins 3 mois (renouvelable si la situation l'exige) en France hexagonale : seul le circuit de distribution par les grossistes répartiteurs est actuellement autorisé, afin de favoriser une répartition équitable sur le territoire.

Modalités de remplacement par une préparation magistrale

Conformément à la recommandation émise le 10 novembre 2026 [3], en cas d'indisponibilité de la spécialité prescrite, les pharmaciens sont autorisés à délivrer en remplacement une préparation magistrale de furosémide en gélule, sans qu'une nouvelle ordonnance ne soit présentée.

Deux dosages de préparations magistrales

Ces préparations magistrales sont disponibles sous deux dosages de furosémide, et se déclinent sous trois conditionnements possibles :

gélule de 20 mg, en boîtes de 30, 60 ou 90 : équivalent à 1 comprimé de 20 mg (cf. Tableau 1 ) ;

) ; gélule de 40 mg, en boîtes de 30, 60 ou 90 : équivalent à 1 comprimé de 40 mg (cf. Tableau 1).

Une fiche d'utilisation à remettre systématiquement

En cas de délivrance d'une préparation magistrale, le pharmacien s'engage à :

informer le patient ;

respecter le tableau d'équivalence présenté dans la recommandation de l'ANSM (cf. Tableau 1 ) ;

) ; inscrire la posologie sur l'ordonnance et remettre systématiquement au patient la fiche d'utilisation de la préparation magistrale 20 mg ou 40 mg

au patient la fiche d'utilisation de la préparation magistrale 20 mg ou 40 mg inscrire sur l'ordonnance la mention « préparation magistrale n° (numéro d'ordonnancier) à base de furosémide en remplacement de la spécialité à base de furosémide prescrite, selon la recommandation de l'ANSM » ;

informer le prescripteur par tout moyen sécurisé.

Tableau 1 - Équivalence entre les préparations magistrales et les spécialités de furosémide

Prix applicables aux préparations magistrales

En période de tension et jusqu'à décision de l'ANSM, les prix applicables aux préparations magistrales de furosémide 20 mg et 40 mg pour la facturation à l'Assurance maladie incluent les frais de réalisation et les frais de dispensation (cf. Tableau 2).

Le taux applicable est fixé à 65 %, comme pour les spécialités de furosémide.

Tableau 2 - Prix applicables aux préparations magistrales de furosémide

Éviter les initiations de traitement

Malgré la mise à disposition des préparations magistrales, l'ANSM maintient les restrictions d'initiation de traitement (cf. notre article du 8 octobre 2026).

En traitement d'un œdème (origine cardiaque, rénale, ou hépatique) ou d'une hypertension artérielle (chez le patient insuffisant rénal chronique), il est demandé aux médecins de :