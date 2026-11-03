TDAH : VOQUILY, TENTIN désormais remboursables

Deux spécialités remboursables, sous certaines conditions, chez les jeunes de 6 à 17 ans avec TDAH. Ruangrit / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Les spécialités VOQUILY 1 mg/mL solution buvable (mélatonine), et TENTIN 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimé (dexamphétamine) sont désormais remboursables en ville (30 %) et agréées aux collectivités.

Le périmètre de prise en charge de VOQUILY cible le traitement de l'insomnie d'endormissement chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans présentant un TDAH, lorsque les mesures d'hygiène de sommeil sont insuffisantes.

Le remboursement de TENTIN par l'Assurance maladie est assuré pour la prise en charge du TDAH chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans, lorsque le traitement par méthylphénidate est insuffisant. Pour garantir le bon usage de TENTIN, un dispositif réglementaire encadre la prescription : réservée aux neurologues, pédiatres et psychiatres ;

limitée à 28 jours, car TENTIN est un médicament stupéfiant ;

nécessite d'être accompagnée d'une attestation fournie par le prescripteur justifiant que TENTIN est prescrit conformément à l'indication thérapeutique remboursable (sur le modèle du dispositif mis en place pour les aGLP-1 dans le traitement du diabète).

Commercialisées en France depuis plusieurs mois sans prise en charge par l'Assurance maladie, les spécialités suivantes sont désormais remboursables à 30 % en ville et agréées aux collectivités :

Ces spécialités sont indiquées dans le cadre de la prise en charge d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou des manifestations associées.

VOQUILY : périmètre et conditions de prise en charge

VOQUILY 1 mg/mL solution buvable est commercialisé en France depuis début 2026 (cf. notre article du 29 janvier 2026) et, depuis le 2 novembre 2026, il est remboursable à 30 % dans l'indication de son autorisation de mise sur le marché (AMM) :

insomnie d'endormissement chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans présentant un TDAH lorsque les mesures d'hygiène de sommeil ont été insuffisantes.

La décision d'inscrire VOQUILY sur la liste des spécialités remboursables et agréées aux collectivités s'appuie sur un avis favorable de la Commission de la transparence (CT) émis en février 2026 [5]. Sur la base des données de la littérature démontrant la supériorité de la mélatonine à libération immédiate par rapport au placebo sur le sommeil, la CT a attribué à VOQUILY un service médical rendu (SMR) modéré. Elle conclut à l'absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V).

La base de remboursement est fixée à 27,96 euros (boîte de 1 flacon de 150 mL, 3400930260517) [6].

VOQUILY est soumis à prescription médicale obligatoire (liste I).

TENTIN : un remboursement réglementairement très encadré

TENTIN 5 mg, TENTIN 10 mg et TENTIN 20 mg comprimé sont commercialisés en France depuis juin 2026 (cf. notre article du 4 juin 2026). La mise à disposition de ce médicament psychostimulant constitue une nouvelle option thérapeutique dans le traitement du TDAH, lorsque le traitement par méthylphénidate est cliniquement insuffisant.

Depuis le 3 novembre 2026, TENTIN est remboursable et agréé aux collectivités dans l'indication de son AMM :

dans le cadre d'une prise en charge globale du TDAH chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans lorsque la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate est jugée cliniquement insuffisante.

La base de remboursement de la boîte de 28 comprimés est fixée à 30,94 euros TTC pour tous les dosages [7].

Cette décision s'appuie sur un avis de la CT émis dès janvier 2026 [8] (cf. notre article du 4 juin 2026), ayant conclu à :

un SMR modéré dans l’indication de l’AMM ;

dans l’indication de l’AMM ; l'absence d'ASMR (ASMR V).

Stupéfiant, prescription restreinte et justificatif

TENTIN est un médicament stupéfiant, ce qui impose :

une prescription sur ordonnance sécurisée (ou ordonnance numérique) limitée à 28 jours ;

(ou ordonnance numérique) limitée à 28 jours ; l'inscription sur l'ordonnance du nom du pharmacien désigné pour dispenser le médicament.

Au regard des spécificités de TENTIN et afin de garantir son bon usage, la prise en charge par l'Assurance maladie est autorisée si les conditions suivantes sont respectées :

prescription initiale annuelle réservée uniquement aux spécialistes et aux services spécialisés en neurologie, en psychiatrie ou en pédiatrie ;

uniquement aux spécialistes et aux services spécialisés en neurologie, en psychiatrie ou en pédiatrie ; renouvellement annuel de la prescription réservé à ces mêmes spécialistes. Les autres renouvellements peuvent être faits par tout médecin.

Enfin, la prise en charge est subordonnée « au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R161-45 du Code de la Sécurité sociale ».

En pratique, comme pour les aGLP-1 prescrits dans la prise en charge du diabète, le prescripteur doit attester que la prescription de TENTIN est réalisée dans le respect des indications thérapeutiques remboursables. Le document justificatif est établi via le téléservice Amelipro. Par exception, le prescripteur peut compléter un questionnaire disponible sur le site de l'Assurance maladie qu'il adresse par voie postale, ou tout système de communication sécurisé mis en place par l'Assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'Assurance maladie de l'assuré.

Sur ce document, le prescripteur doit répondre aux questions suivantes :

le patient est-il âgé de 18 ans ou plus ?

le traitement est-il prescrit chez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e) de 6 à 17 ans ?

le médicament est-il prescrit dans le cadre strict de la prise en charge globale du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ?

la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate a-t-elle été jugée cliniquement insuffisante ?

Ce document doit être présenté à la pharmacie pour autoriser la délivrance et la facturation à l'Assurance maladie.