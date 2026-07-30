JEMPERLI : fin de prise en charge au titre de l'accès précoce dans une indication dans le cancer de l'endomètre

Le cancer de l'endomètre est la 4 e cause de cancer chez la femme en France.Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Un arrêté du Journal officiel du 24 juillet 2026 [1] met fin à la prise en charge précoce de JEMPERLI 500 mg solution à diluer pour perfusion (dostarlimab), spécialité hospitalière, dans l’indication suivante :

en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement des patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant, qui ne présente pas de déficience du système de réparation des mésappariements des bases / d’instabilité microsatellitaire (pMMR/MSS) ou dont le statut au regard de cette déficience n’est pas connu, et candidates à un traitement systémique.

Cette prise en charge dérogatoire, au titre d’un accès précoce post-autorisation de mise sur le marché (post-AMM), avait été renouvelée pour six mois le 13 novembre 2025 [2].

Il est par ailleurs stipulé dans cet arrêté que le laboratoire s'est engagé à permettre d'assurer la continuité des traitements entrepris pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre de l'accès précoce.

Pour rappel, le 16 juillet 2025, la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé avait octroyé à JEMPERLI (dostarlimab) dans cette indication un service médical rendu (SMR) important et une absence d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à l’association de carboplatine et paclitaxel seule [3].

À noter que la spécialité JEMPERLI est prise en charge dans le droit commun depuis octobre 2025 (inscription sur la liste en sus par l'Assurance maladie et agrément aux collectivités) dans l'indication suivante (cf. notre article du 13 novembre 2025) :

en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant, qui présentent une déficience du système de réparation des mésappariements des bases (dMMR) / une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) et candidates à un traitement systémique (indication prise en charge dans le droit commun avec inscription sur la liste en sus et agrément aux collectivités en octobre 2025).

Dans cette indication, le SMR est important et l’ASMR modérée (ASMR III) [3].