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    Prise en charge

    JEMPERLI : fin de prise en charge au titre de l'accès précoce dans une indication dans le cancer de l'endomètre

    La spécialité JEMPERLI 500 mg solution à diluer pour perfusion n'est plus prise en charge au titre de l'accès précoce pour traiter certaines formes de cancer de l'endomètre, en association avec le carboplatine et le paclitaxel. La continuité des traitements commencés sera assurée.

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    Le cancer de l'endomètre est la 4e cause de cancer chez la femme en France.

    Le cancer de l'endomètre est la 4e cause de cancer chez la femme en France.Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Un arrêté du Journal officiel du 24 juillet 2026 [1] met fin à la prise en charge précoce de JEMPERLI 500 mg solution à diluer pour perfusion (dostarlimab), spécialité hospitalière, dans l’indication suivante :

    • en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement des patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant, qui ne présente pas de déficience du système de réparation des mésappariements des bases / d’instabilité microsatellitaire (pMMR/MSS) ou dont le statut au regard de cette déficience n’est pas connu, et candidates à un traitement systémique.

    Cette prise en charge dérogatoire, au titre d’un accès précoce post-autorisation de mise sur le marché (post-AMM), avait été renouvelée pour six mois le 13 novembre 2025 [2].

    Il est par ailleurs stipulé dans cet arrêté que le laboratoire s'est engagé à permettre d'assurer la continuité des traitements entrepris pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre de l'accès précoce.

    Pour rappel, le 16 juillet 2025, la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé avait octroyé à JEMPERLI (dostarlimab) dans cette indication un service médical rendu (SMR) important et une absence d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à l’association de carboplatine et paclitaxel seule [3].

    À noter que la spécialité JEMPERLI est prise en charge dans le droit commun depuis octobre 2025 (inscription sur la liste en sus par l'Assurance maladie et agrément aux collectivités) dans l'indication suivante (cf. notre article du 13 novembre 2025) :

    • en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant, qui présentent une déficience du système de réparation des mésappariements des bases (dMMR) / une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) et candidates à un traitement systémique (indication prise en charge dans le droit commun avec inscription sur la liste en sus et agrément aux collectivités en octobre 2025).

    Dans cette indication, le SMR est important et l’ASMR modérée (ASMR III) [3].

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 24 juillet 2026 relatif à l'arrêt de la prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-1 du Code de la Sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2026, texte 18)

    [2] Décision n° 2025.0261/DC/SEM du 13 novembre 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement de l’autorisation d’accès précoce de la spécialité JEMPERLI (dostarlimab) (HAS, 13 novembre 2026)

    [3] Avis de la Commission de la transparence du 16 juillet 2025 relatif à l’inscription de la spécialité JEMPERLI (dostarlimab) dans la population pMMR/MSI-H ou dont le statut au regard de la mutation est inconnu (HAS, 16 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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