Tuberculose multirésistante : extension de prise en charge chez l'enfant dès 5 ans pour SIRTURO

Les cas graves de tuberculose concernent environ 10 enfants par an en France.Wavebreakmedia / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé L'antibiotique SIRTURO 100 mg (bédaquiline fumarate) est désormais pris en charge en milieu hospitalier chez l'enfant âgé d'au moins 5 ans et pesant au moins 15 kg dans la tuberculose pulmonaire résistant au moins à la rifampicine et à l'isoniazide. La prise en charge est subordonnée à une prescription réservée aux médecins expérimentés dans la tuberculose multirésistante et, après avis auprès d'un groupe d'experts (par exemple CNR-MyRMA). La Commision de la transparence de la Haute Aurorité de santé avait conclu à un service médical rendu (SMR) important et une amélioration du SMR modérée (ASMR III).

L'antibiotique SIRTURO 100 mg comprimé (bédaquiline fumarate), réservé au milieu hospitalier, bénéficie d'une extension de prise en charge en pédiatrie dès l'âge de 5 ans dans la tuberculose multirésistante depuis le 27 juillet 2026 [1, 2]. Jusque-là, son utilisation n'était remboursée qu'à partir de 12 ans (cf. notre article du 27 mai 2021).

Par ailleurs, alors que l’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle de SIRTURO a été requalifiée en AMM complète le 17 juin 2024 à la publication des résultats de l’étude Stream Stage 2, la mention « lorsque l’utilisation d’un autre schéma thérapeutique efficace est impossible pour des raisons de résistance ou d’intolérance » a été supprimée quel que soit l'âge.

L'indication thérapeutique de SIRTURO 100 mg ouvre droit à un remboursement :

en association appropriée avec d'autres médicaments ;

chez les patients adultes et pédiatriques (de 5 ans à moins de 18 ans et pesant au moins 15 kg) atteints de tuberculose (TB) pulmonaire due à Mycobacterium tuberculosis résistant au moins à la rifampicine et à l'isoniazide (TB-MDR).

La prise en charge est subordonnée à une prescription réservée aux médecins expérimentés dans la tuberculose multirésistante et, après avis auprès d'un groupe d'experts pour le choix du schéma thérapeutique (par exemple, le centre national de référence des mycobactéries et de la résistance des mycobactéries aux antituberculeux [CNR-MyRMA]).

La prise en charge en pédiatrie est plus restreinte que l'indication de l'AMM [3], cette dernière ayant été étendue aux enfants dès 2 ans et pesant au moins 7 kg (22 août 2025) au moment même où la Commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) allait rendre son avis.

À noter que la prise en charge du complément de gamme SIRTURO 20 mg comprimé, particulièrement adapté à un usage pédiatrique, n'a pas encore été publiée au Journal officiel.

Un SMR important, une ASMR modérée

La bédaquiline, principe actif de SIRTURO, est un antibiotique, premier représentant de la famille des diarylquinolines, ayant une activité bactéricide sur les bacilles tuberculeux en réplication et dormants. Il fait partie, en association à d’autres molécules, de plusieurs schémas thérapeutiques recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À ce stade de l’infection, il existe peu d’autres solutions thérapeutiques. La prise en charge de la TB, y compris multirésistante, est bien codifiée et fait l'objet de recommandations nationales et internationales (cf. VIDAL Reco Tuberculose pulmonaire).

La tuberculose multirésistante est en forte augmentation dans le monde, mais reste une maladie rare en France, fréquemment mortelle. Les cas pédiatriques (< 15 ans) de TB sont peu nombreux (environ 200/an) et les cas graves encore moins nombreux (environ 10/an).

La population cible (adultes et enfants) à traiter par bédaquiline est estimée à moins d’une centaine de patients par an.

La CT confirme le service médical rendu (SMR) important de la bédaquiline dans le périmètre de l’AMM et l'amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) [4].

Pour son évaluation, la CT s'est appuyée sur les résultats de l’essai Stream Stage 2, qui ont conclu à la non-infériorité d’un schéma thérapeutique court contenant de la bédaquiline par rapport à un autre schéma court sans bédaquiline avec des médicaments injectables (différence entre les réponses favorables au traitement à la semaine 76 de -11 % [-19 % ; -2,9 %] ; p < 0,001). Ces données, qui confirment les précédentes obtenues, ont d'ailleurs permis la levée de la conditionnalité de l’AMM dans le traitement de la tuberculose multirésistante.

Pour l'utilisation de la bédaquiline chez l'enfant de 5 à 12 ans, la CT cite :

la démonstration au sein de la cohorte 2 de l’étude de pharmacocinétique TCM207-C211 ;

les résultats des essais cliniques et des données de vie réelle (avec un recul important) montrant de manière cohérente des taux de succès supérieurs à ceux des schémas historiques, avec une réduction marquée des rechutes et de la mortalité ;

le fait que la bédaquiline fasse partie des options thérapeutiques de référence chez l’adulte et l’enfant conformément aux recommandations actualisées de l’OMS.

Modalités d'administration

Voie orale, à prendre avec une quantité suffisante d'eau ;

Administrer entier et pendant le repas.

La durée totale du traitement par SIRTURO est de 24 semaines.

La posologie chez les patients pédiatriques (de 5 ans à moins de 18 ans) est de :

poids ≥ 15 kg et < 20 kg : semaines 1 et 2 : 160 mg par voie orale une fois par jour, semaines 3 à 24 comprise : 80 mg par voie orale trois fois par semaine (au moins 48h entre les doses) ;

poids ≥ 20 kg et < 30 kg : semaines 1 et 2 : 200 mg par voie orale une fois par jour, semaines 3 à 24 comprise : 100 mg par voie orale trois fois par semaine (au moins 48h entre les doses) ;

poids ≥ 30 kg : semaines 1 et 2 : 400 mg par voie orale une fois par jour, semaines 3 à 24 comprise : 200 mg par voie orale trois fois par semaine (au moins 48h entre les doses).



Identité administrative

Médicament à prescription hospitalière (PH)

Prescription réservée aux médecins expérimentés dans la prise en charge des tuberculoses multirésistantes et après avis auprès d'un groupe d'experts

Code UCD (unité commune de dispensation) : 34008 940 896 1 2

Prix de vente hors taxes par UCD aux établissements de santé : 113,40 euros [5]

Laboratoire Janssen-Cilag