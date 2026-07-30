Tuberculose multirésistante : extension de prise en charge chez l'enfant dès 5 ans pour SIRTURO

Les cas graves de tuberculose concernent environ 10 enfants par an en France.Wavebreakmedia / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L'antibiotique SIRTURO 100 mg (bédaquiline fumarate) est désormais pris en charge en milieu hospitalier chez l'enfant âgé d'au moins 5 ans et pesant au moins 15 kg dans la tuberculose pulmonaire résistant au moins à la rifampicine et à l'isoniazide.
La prise en charge est subordonnée à une
La Commision de la transparence de la Haute Aurorité de santé avait conclu à un service médical rendu (SMR) important et une amélioration du SMR modérée (ASMR III).
L'antibiotique
Par ailleurs, alors que l’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle de SIRTURO a été requalifiée en AMM complète le 17
L'indication thérapeutique de SIRTURO 100 mg ouvre droit à un remboursement :
- en association appropriée avec d'autres médicaments ;
- chez les patients adultes et pédiatriques (de 5 ans à moins de 18 ans et pesant au moins 15 kg) atteints de tuberculose (TB) pulmonaire due à Mycobacterium tuberculosis résistant au moins à la rifampicine et à l'isoniazide (TB-MDR).
La prise en charge est subordonnée à une
La prise en charge en pédiatrie est plus restreinte que l'indication de l'AMM [3], cette dernière ayant
À noter que la prise en charge
Un SMR important, une ASMR modérée
La bédaquiline, principe actif de SIRTURO,
La tuberculose multirésistante est en forte augmentation dans le monde, mais reste une maladie rare en France, fréquemment mortelle.
La population cible (adultes et enfants)
La CT
Pour son évaluation, la CT s'est appuyée sur les résultats
Pour l'utilisation de la bédaquiline chez l'enfant de 5 à 12 ans, la CT cite :
- la démonstration au sein de la cohorte 2 de l’étude de pharmacocinétique TCM207-C211
;
- les résultats des essais cliniques et des données de vie réelle (avec un recul important) montrant de manière cohérente des taux de succès supérieurs à ceux des schémas historiques, avec une réduction marquée des rechutes et de la mortalité ;
- le fait que la bédaquiline fasse
Modalités d'administration
- Voie orale, à prendre avec une quantité suffisante d'eau ;
- Administrer entier et pendant le repas.
La durée totale du traitement par SIRTURO est de 24 semaines.
La posologie chez les patients
- poids ≥ 15 kg et < 20 kg :
- semaines 1 et 2 : 160 mg par voie orale une fois par jour,
- semaines 3 à 24 comprise : 80 mg par voie orale trois fois par semaine (au moins 48h entre les doses) ;
- poids ≥ 20 kg et < 30 kg :
- semaines 1 et 2 : 200 mg par voie orale une fois par jour,
- semaines 3 à 24 comprise : 100 mg par voie orale trois fois par semaine (au moins 48h entre les doses) ;
- poids ≥ 30 kg :
- semaines 1 et 2 : 400 mg par voie orale une fois par jour,
- semaines 3 à 24 comprise : 200 mg par voie orale trois fois par semaine (au moins 48h entre les doses).
Identité administrative
Médicament à prescription hospitalière (PH)
Prescription réservée aux médecins expérimentés dans la prise en charge des tuberculoses multirésistantes et
Code UCD (unité commune de dispensation) :
Prix de vente hors taxes par UCD aux établissements de santé :
Laboratoire Janssen-Cilag
[1] Arrêté du 21 juillet 2026 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du Code de la santé publique (Journal officiel du 23 juillet 2026, texte 29)
[2] Arrêté du 21 juillet 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 juillet 2026, texte 30)
[3] SIRTURO 20 et 100 mg comprimés Résumé des caractéristiques du produit (European Medicines Agency [EMA])
[4] Avis - SIRTURO 20 et 100 mg Extension d'indication/Inscription (HAS, 10 septembre 2025)
[5] Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du Code de la Sécurité sociale (Journal officiel du 23 juillet 2026, texte 167)
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