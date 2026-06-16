Hôpital : état de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 24 et 25)

Des unités italiennes et espagnoles en renfort.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 12 et 16 juin
BOSENTAN : après des unités italiennes, des unités espagnoles
Spécialités à base bosentan
État de disponibilité selon l'ANSM
- Stocks disponibles pour :
- TRACLEER
- TRACLEER
- Début juin : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien (cf. notre article du 4 juin 2026)
- Mi-juin : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Aurovitas 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG destinée au marché espagnol
- Conduite à tenir dans le cadre des tensions d’approvisionnement (cf. notre article du 21 mai 2026)
- Date de remise à disposition prévue mi-juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Courrier d’information du laboratoire Arrow aux professionnels de santé (10 juin 2026) : la spécialité espagnole importée contient la même composition qualitative et quantitative et est fabriquée dans le même site de fabrication que BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable.
Les différences entre ces deux spécialités portent sur :
- le conditionnement (boîte, blister, notice) des unités importées, avec des mentions et des couleurs différentes
- l'absence de pictogrammes « grossesse » et conduite de véhicules ainsi que la mention « Liste I » sur l’étiquetage de la spécialité importée
- la carte Patient contenue dans la boîte est en espagnol
Une carte de signal en français est jointe au courrier pour les patients ; elle doit être fournie lors de la rétrocession. Cette carte que le patient doit toujours avoir avec lui, a pour objectif :
- de faciliter la connaissance de la nécessité de bilans hépatiques réguliers
- d’informer directement de la nécessité d’éviter toute grossesse et de s’assurer que des mesures de contraception efficaces sont utilisées
Les unités importées ne nécessitent pas d’être décommissionnées.
Les commandes d’unités sont à adresser au Service Clients Hôpital Arrow par fax au 04 72 72 60 93 ou par mail à clienthopital@arrow-generiques.com
Remises à disposition normale
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil), depuis le 13 mars 2026
- Flacons de 5 mL : arrêt de commercialisation
- Pour information : le stock de dépannage constitué d’unités de la spécialité Fluorouracil Injection USP 5g/100 mL (50 mg/mL), initialement destinées au marché canadien, est écoulé (lettre d'information du laboratoire Accord Healthcare France S.A.S. du 23 mars 2026 destinée aux professionnels de santé)
- OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab), depuis le 15 juin 2026, après quelques semaines de rupture (cf. notre article du 19 mai 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 16 juin 2026)
- BOSENTAN ACCORD 125 mg cp pellic
- BOSENTAN ARROW 125 mg cp pellic séc
- BOSENTAN EG 125 mg cp pellic
- BOSENTAN STRAGEN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN SUN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN VIATRIS 125 mg cp pellic
- FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml sol diluer p perf
- OGIVRI 420 mg pdre p sol diluer p perf
- TRACLEER 125 mg cp pellic
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