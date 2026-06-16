Hôpital : état de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 24 et 25)

Des unités italiennes et espagnoles en renfort.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 12 et 16 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

BOSENTAN : après des unités italiennes, des unités espagnoles

Spécialités à base bosentan 125 mg comprimé pelliculé (spécialités hospitalières)

État de disponibilité selon l'ANSM

Complément d'information par le laboratoire

Courrier d’information du laboratoire Arrow aux professionnels de santé (10 juin 2026) : la spécialité espagnole importée contient la même composition qualitative et quantitative et est fabriquée dans le même site de fabrication que BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable.

Les différences entre ces deux spécialités portent sur :

le conditionnement (boîte, blister, notice) des unités importées, avec des mentions et des couleurs différentes

l'absence de pictogrammes « grossesse » et conduite de véhicules ainsi que la mention « Liste I » sur l’étiquetage de la spécialité importée

la carte Patient contenue dans la boîte est en espagnol

Une carte de signal en français est jointe au courrier pour les patients ; elle doit être fournie lors de la rétrocession. Cette carte que le patient doit toujours avoir avec lui, a pour objectif :

de faciliter la connaissance de la nécessité de bilans hépatiques réguliers

d’informer directement de la nécessité d’éviter toute grossesse et de s’assurer que des mesures de contraception efficaces sont utilisées

Les unités importées ne nécessitent pas d’être décommissionnées.

Les commandes d’unités sont à adresser au Service Clients Hôpital Arrow par fax au 04 72 72 60 93 ou par mail à clienthopital@arrow-generiques.com

Remises à disposition normale

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :