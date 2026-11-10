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    Disponibilité, Prescription - Délivrance

    Tension en RIFINAH : les pharmaciens autorisés à remplacer par des formulations séparées

    En cas d'indisponibilité de RIFINAH (rifampicine et isoniazide) en pharmacie, l'ANSM autorise les pharmaciens à délivrer un comprimé de rifampicine seule et un comprimé d'isoniazide seule, à dose équivalente, sans présentation d'une nouvelle ordonnance. 

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    Pendant l’épisode de tension, prescrire en DCI facilite le remplacement éventuel par le pharmacien.

    Pendant l’épisode de tension, prescrire en DCI facilite le remplacement éventuel par le pharmacien. Jacob Wackerhausen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé
    • Dans le traitement de la tuberculose, l'association fixe RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (rifampicine et isoniazide) fait l'objet d'une tension pour une durée indéterminée. 
    • Pour assurer la continuité des traitements en cours, l'ANSM autorise les pharmaciens à délivrer une gélule de rifampicine 300 mg (RIFADINE ou RIMACTAN) et un comprimé d'isoniazide 150 mg (RIMIFON) en remplacement de RIFINAH si cette spécialité est indisponible. 
    • Ce remplacement peut être réalisé sans qu'une nouvelle ordonnance soit nécessaire.

    En réponse aux tensions (cf. Encadré) touchant la spécialité RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (rifampicine, isoniazide), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a pris plusieurs décisions visant à assurer la continuité des traitements en cours [1]. 

    Encadré - État de disponibilité de RIFINAH au 16 octobre 2026 [2]
    • L'approvisionnement de RIFINAH est sous tension depuis plusieurs semaines en ville, en raison de difficultés de production (cf. notre article du 29 octobre 2026) ; 
    • La distribution est quantitativement contingentée : distribution plafonnée ; 
    • Date de remise à disposition indéterminée. 

    RIFINAH en synthèse

    RIFINAH est indiqué dans le traitement de la tuberculose sous toutes ses formes, notamment la tuberculose pulmonaire. Ce médicament est réservé à l'adulte de plus de 50 kg.

    Un comprimé de RIFINAH contient :

    • 300 mg de rifampicine ;
    • 150 mg d'isoniazide.

    Il ne faut pas dépasser 2 comprimés de RIFINAH par jour en une seule prise (600 mg de rifampicine et 300 mg d'isoniazide).

    Une recommandation applicable en pharmacie

    Sur le marché français, il existe des médicaments contenant ces principes actifs séparément. 

    En cas d'indisponibilité de RIFINAH en pharmacie, l’ANSM autorise les pharmaciens à délivrer en remplacement, sans présentation d'une nouvelle ordonnance : 

    En cas de remplacement, le pharmacien doit respecter les modalités suivantes prévues par la recommandation de l'ANSM [3] :

    • vérifiez les dosages et les modalités de prise afin de garantir l’équivalence du traitement ;
    • informer le patient et présenter les différences à prendre en compte par rapport à la spécialité prescrite : 
      • RIFADINE et RIMACTAN se présentent en gélule, à prendre de préférence à jeun au moins 30 minutes avant un repas pour garantir une absorption optimale,
      • RIMIFON doit être pris le matin à jeun, en respectant un délai de 30 minutes avant la prise d'aliments ; 
    • inscrire sur l'ordonnance la posologie de remplacement ;
    • délivrer le nombre de boîtes nécessaire à l'administration de la posologie prescrite ;
    • informer le prescripteur de remplacement par tout moyen à sa disposition. 

    La recommandation de l'ANSM ne s'applique qu'à RIFADINE gélule ; le pharmacien n'est pas autorisé à remplacer RIFINAH par RIFADINE suspension buvable sans l'accord du médecin. 

    Des consignes pour les prescripteurs

    Pendant cet épisode de tension en RIFINAH, l'ANSM demande aux médecins prescripteurs : 

    • de prescrire en dénomination commune internationale (DCI) afin de faciliter en cas d’indisponibilité de RIFINAH le remplacement par le pharmacien par un médicament à base de rifampicine seule et un médicament à base d’isoniazide seule.
    • d'informer les patients qu’en cas d’indisponibilité de RIFINAH, son remplacement par d’autres médicaments contenant les mêmes substances actives est possible sans que cela affecte leur traitement de la tuberculose.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Tensions sur l'antituberculeux Rifinah : une recommandation de remplacement temporaire pour préserver la continuité des traitements (ANSM, 10 novembre 2026)

    [2] Tension d'approvisionnement en RIFINAH (ANSM, 16 octobre 2026)

    [3] Recommandation de remplacement de RIFINAH destinée aux pharmaciens (ANSM, 10 novembre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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