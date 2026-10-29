Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 43 et 44)

Nombreuses tensions d'approvionnement et ruptures de stock. vidal
Entre les 16
BETNEVAL 0,1 % crème : tension d'approvisionnement en ville
BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue fin octobre 2026.
DIAMOX 250 mg : tension d'approvisionnement en ville
DIAMOX 250 mg comprimé sécable (acétazolamide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Date de remise à disposition prévue début décembre 2026.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du laboratoire Cooper aux pharmaciens d'offcine (28 octobre 2026) :
- arrêt des commandes directes
- ne commander qu'auprès des grossistes, le nombre de boîtes pour 1 mois de traitement par patient
- contingentement des commandes des grossistes vers le laboratoire
ENANTONE LP 3,75 mg : tension en ville, hôpital non impacté
ENANTONE LP 3,75 mg microsphères et solution pour usage parentéral (SC ou IM) à libération prolongée en seringue préremplie (leuproréline)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée
FLUORESCEINE FAURE 0,5 % : une spécialité irlandaise à la
rescousse
FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité spécialité Minims Fluorescein Sodium 2%, w/v Eye Drops, Solution initialement destinées au marché irlandais réservée aux ophtalmologues libéraux
- Date de remise à disposition prévue fin d'année 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Serb S.A.S du 29 avril 2026 aux ophtalmologues libéraux (21 juillet 2026)
Lettre d’information du laboratoire Serb S.A.S du 25 mars 2025 aux professionnels de santé (25 mars 2026)
Spécialités à base de fluoxétine 20 mg : remise à disposition en novembre 2026
Spécialités à base de fluoxétine 20 mg gélule et comprimé dispersible sécable
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 1er octobre 2026 : réserver en priorité les initiations aux épisodes dépressifs chez les enfants à partir de 8 ans et les adolescents) ;
- Situation à l'hôpital : tension ;
- Date de remise à disposition au niveau des laboratoires exploitants : fin novembre 2026
HYDROCORTISONE SUBSTIPHARM 100 mg : arrêt de commercialisation
HYDROCORTISONE SUBSTIPHARM 100 mg lyophilisat (flacon) et solution pour usage parentéral (hydrocortisone hémisuccinate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Arrêt de commercialisation définitif depuis le 30 juin 2026, comme annoncé en février dernier (cf. notre article du 26 février 2026)
HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg : nouvel épisode de tension en ville et à l'hôpital
HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg préparation injectable (hydrocortisone hydrogénosuccinate sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition indéterminée
Collyres à base de ciclosporine : IKERVIS en dépannage pour remplacer VERKAZIA
IKERVIS 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)
VERKAZIA 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)
État de disponibilité de VERKAZIA selon l'ANSM : rupture imminente
- Situation en ville : tension - rupture imminente
- Contingentement quantitatif en ville
- Dans le contexte de la rupture imminente de VERKAZIA, le relais chez l'enfant et l'adolescent sera effectué par IKERVIS (actuellement en tension) conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026).
- Date de remise à disposition prévue courant décembre 2026
État de disponibilité d'IKERVIS selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (problèmes de production sur le site d’Excelvision)
- Contingentement quantitatif en ville
- À titre exceptionnel et transitoire, le stock restant d'IKERVIS sera mobilisé pour répondre aux besoins exclusifs des enfants et des adolescents conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026)
- Des spécialités ophtalmiques à base de ciclosporine pour l'adulte restent disponibles ;
- Date de remise à disposition prévue courant janvier 2027.
Complément d'information par le laboratoire : commande directe d'IKERVIS pour le remplacement de VERKAZIA
Dans le contexte de la rupture imminente de la spécialité VERKAZIA 1 mg/mL (cf. ci-dessous), le relais sera effectué par la spécialité IKERVIS 1 mg/mL, collyre en émulsion. À titre exceptionnel et transitoire, le stock restant de IKERVIS sera mobilisé pour répondre aux besoins exclusifs des enfants et des adolescents.
Courrier d'information du laboratoire
Courrier d'information du laboratoire
KENACORT RETARD 40 mg/1 mL : persistance de la tension d'approvisionnement
KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (triamcinolone acétonide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue au troisième trimestre 2027
KETOPROFENE PHARMY II injectable : date de remise à disposition indéterminée
KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable IM (kétoprofène)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition indéterminée, alors qu'une remise à disposition avait été annoncée pour mi-décembre 2026 (cf. notre article du 1er octobre 2026).
MICROVAL : tension d'approvisionnement jusqu'à la fin de l'année
MICROVAL comprimé enrobé (lévonorgestrel)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : fin décembre 2026
MYDRIATICUM collyre : rappel des circuits d'approvisionnement à privilégier en période de tension
MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon (usage professionnel)
MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (tropicamide)
État de disponibilité de MYDRIATICUM 0,5 % flacon selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingentement quantitatif en ville, pour les grossistes ;
- Date de remise à disposition prévue mi-novembre 2026.
État de disponibilité de MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL récipient unidose selon l'ANSM
- Situation en ville : tension pour toutes les présentations (boîte unitaire, boîte de 20 et boîte de 100 unidoses) ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Pour les cabinets d'ophtalmologie et à l'hôpital :
- mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Minims Tropicamide 1%, eye drops, solution (20 UD) initialement destinées au marché britannique ;
- depuis le 15 octobre 2026, les commandes sont orientées vers cette version importée
- Pour les officines : boîte de 20 UD :
- mise en place d'un contingentement qualitatif réservant cette présentation aux prescriptions dont l’indication est l’obtention d’une mydriase à but thérapeutique (sont donc exclues du présent dispositif les prescriptions destinées à l’obtention d’une mydriase préopératoire ou à des fins diagnostiques, notamment pour la réalisation d’un fond d’œil) ;
- Le lien vers le formulaire de demande de dépannage d’urgence est disponible dans le courrier ;
- Date de remise à disposition prévue : indérminée.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du laboratoire Thea Pharma rappelant les circuits de distribution applicables aux différentes présentations (23 octobre 2026)
NIFEDIPINE VIATRIS LP 30 mg
NIFEDIPINE VIATRIS LP 30 mg comprimé à libération prolongée (nifédipine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville ;
- Date de remise à disposition prévue début décembre 2026.
PARLODEL 5 mg et 10 mg : nouvel épisode de tension jusqu'en septembre 2027
PARLODEL 5 mg et 10 mg gélule (bromocriptine mésilate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition prévue début septembre 2027.
Spécialité à base de quétiapine LP 50 mg : nouvel épisode de tension et nouvelles mesures
XEROQUEL 50 mg comprimé LP et génériques (quétiapine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impacté ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Possibilité de délivrer une préparation magistrale (en gélule à libération immédiate) en remplacement de la quétiapine LP 50 mg, sans nouvelle ordonnance, conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026)
- Les dosages LP 300 mg et LP 400 mg ne sont pas impactés.
- Remise à disposition indéterminée
RIFAMYCINE CHIBRET pommade : tension annoncée jusqu'en décembre 2026
RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI/100 g pommade ophtalmique (rifamycine sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Remise à disposition normale prévue courant décembre 2026.
RIFINAH : tension en ville, remise à disposition indéterminée
RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (rifampicine, isoniazide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée
SECTRAL LP 500 mg : arrêt de commercialisation
SECTRAL LP 500 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (acébutolol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Arrêt de commercialisation depuis le 4 avril 2025, après une période de rupture de stock
Sunitinib 37,5 mg Biogaran et Zentiva : report possible sur les dosages 12,5 mg et 25 mg
SUNITINIB BIOGARAN 37,5 mg, gélule
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Report possible sur les dosages 12,5 mg et 25 mg
- Date de remise à disposition prévue fin décembre 2026
TARKA LP 240 mg/2 mg : sous tension jusqu'en février 2027
TARKA LP 240 mg/2 mg comprimé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition prévue courant février 2027.
VICTAN 2 mg : rupture de stock effective
VICTAN 2 mg comprimé pelliculé sécable (loflazépate d'éthyle)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture (cette rupture avait été annoncée en août 2026 - cf. notre article du 27 août 2026)
- Date de remise à disposition prévue premier trimestre 2027
Complément d'information par le laboratoire
Courrier du laboratoire Neuraxpharm aux professionnels de santé
VITAMINE A PROVEPHARM : nouvel épisode de tension
VITAMINE A PROVEPHARM 100 000 UI/2 mL solution injectable IM (rétinol palmitate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Date de remise à disposition indéterminée
WINREVAIR : remise à disposition du kit de 2 flacons du dosage à 45 mg
WINREVAIR 45 mg et WINREVAIR 60 mg poudre et solvant pour solution injectable (sotatercept)
État de disponibilité selon l'ANSM
- WINREVAIR 60 mg kit de 2 flacons
- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingentement quantitatif en ville ;
- Maintien du contingentement qualitatif pour (cf. notre article du 13 octobre 2026) :
- afin de préserver la disponibilité des kits de 2 flacons de 60 mg pour les patients dont le poids le nécessite (pour mémoire, la dose de WINREVAIR et par conséquent le kit approprié sont déterminés en fonction du poids du patient), les kits en 2 flacons en ville sont temporairement mis à disposition exclusivement via le canal de vente directe MSD ;
- Date de remise à disposition indéterminée ;
- WINREVAIR 45 mg :
- remise à disposition des kits de 2 flacons depuis le 20/10/2026.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du
XARELTO buvable : rupture de stock et remise à disposition reportée
XARELTO 1 mg/mL granulés pour suspension buvable en flacon de 250 mL (rivaroxaban)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue : courant novembre 2026 au lieu de fin octobre 2026 (cf. notre article du 1er octobre 2026).
- Compte tenu du stock disponible, le report sur le flacon de 100 mL n'est pas recommandé.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du
YELLOX : rupture de stock
YELLOX 0,9 mg/mL collyre en solution (bromfénac sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture de stock après une période de tension
- Date de remise à disposition maintenue au 16 novembre 2026
Remise
à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- ORACILLINE 250 000 UI/5 mL suspension buvable (benzathine phénoxyméthylpénicilline), depuis le 15 octobre 2026
- Vaccin M-M-RVAXPRO poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie (Vaccin rougeoleux, des oreillons, et rubéoleux) depuis le 21 octobre 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 29 octobre 2026)
- BETNEVAL 0,1 % crème
- DIAMOX 250 mg cp séc
- ENANTONE LP 3,75 mg µsphèr/sol LP p us parentér en seringue préremplie SC IM
- FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre sol récip unidose
- FLUOXETINE ACCORD 20 mg gél
- FLUOXETINE ALMUS 20 mg gél
- FLUOXETINE ALTER 20 mg gél
- FLUOXETINE ARROW 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE ARROW 20 mg gél
- FLUOXETINE ARROW 20 mg/5 ml sol buv
- FLUOXETINE ARROW LAB 20 mg gél
- FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg gél
- FLUOXETINE CRISTERS 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE CRISTERS 20 mg gél
- FLUOXETINE CRISTERS PHARMA 20 mg gél
- FLUOXETINE EG 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE EG 20 mg gél
- FLUOXETINE SANDOZ 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE SANDOZ 20 mg gél
- FLUOXETINE TEVA 20 mg gél
- FLUOXETINE TEVA SANTE 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE VIATRIS 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE VIATRIS 20 mg gél
- FLUOXETINE ZENTIVA 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE ZENTIVA 20 mg gél
- FLUOXETINE ZYDUS 20 mg cp dispers séc
- FLUOXETINE ZYDUS 20 mg gél
- HYDROCORTISONE SUBSTIPHARM 100 mg lyoph/sol p us parentér
- HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg prép inj
- IKERVIS 1 mg/ml collyre émuls
- KENACORT RETARD 40 mg/1 ml susp inj
- KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 ml sol inj intramusculaire (I.M.)
- M-M-RVAXPRO pdre/solv p susp inj en ser préremplie
- MICROVAL cp enr
- MYDRIATICUM 0,5 % collyre
- MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml collyre récip unidose
- NIFEDIPINE VIATRIS LP 30 mg cp pellic LP
- ORACILLINE 250 000 UI/5 ml susp buv
- PARLODEL 10 mg gél
- PARLODEL 5 mg gél
- QUETIAPINE ACCORD LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LAB LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE BIOGARAN LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE CRISTERS LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE EG LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE EVOLUGEN LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE KRKA LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE SANDOZ LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE SUN LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE TEVA LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE VIATRIS LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE ZENTIVA LP 50 mg cp LP
- RIFAMYCINE CHIBRET 1 MUI/100 g pom opht
- RIFINAH 300 mg/150 mg cp enr
- SECTRAL LP 500 mg cp pellic LP
- SUNITINIB BIOGARAN 37,5 mg gél
- SUNITINIB ZENTIVA 37,5 mg gél
- TARKA LP 240 mg/2 mg cp pellic LP
- VERKAZIA 1 mg/ml collyre émuls
- VICTAN 2 mg cp pellic séc
- VITAMINE A PROVEPHARM 100 000 UI/2 ml sol inj IM
- WINREVAIR 45 mg pdre/solv p sol inj
- WINREVAIR 60 mg pdre/solv p sol inj
- XARELTO 1 mg/ml glé pour suspension buvable
- XEROQUEL LP 50 mg cp LP
- YELLOX 0,9 mg/ml collyre sol
- AINS (traitement par)
- Alcool : mésusage et prise en charge du sevrage
- Angine
- Angor stable
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Colique néphrétique
- Contraception
- Dépression
- Dermatite atopique de l'adulte
- Dermatite atopique de l'enfant
- Dermite séborrhéique de l'adolescent et de l'adulte
- Douleur de l'adulte
- Drépanocytose de l'enfant
- Dysménorrhées
- Embolie pulmonaire
- Érysipèle et autres dermohypodermites bactériennes
- Glaucome primitif à angle ouvert
- Gonarthrose, coxarthrose
- Grossesse (suivi de)
- HTA (hypertension artérielle)
- Infections oculaires
- Parkinson (maladie de)
- Polyarthrite rhumatoïde
- Psoriasis en plaques de l'adulte
- Rhinite allergique
- Schizophrénie
- Soins palliatifs et accompagnement
- Spondylarthrite ankylosante
- Syndrome coronarien aigu ST-
- Thrombose veineuse profonde : traitement
- Trouble anxieux généralisé
- Trouble bipolaire
- Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
- Troubles des conduites alimentaires
- Tuberculose pulmonaire
- Vaccinations
- Voyages : recommandations sanitaires
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