Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 43 et 44)



Entre les 16 et 29 octobre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

BETNEVAL 0,1 % crème : tension d'approvisionnement en ville

BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue fin octobre 2026.

DIAMOX 250 mg : tension d'approvisionnement en ville

DIAMOX 250 mg comprimé sécable (acétazolamide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Date de remise à disposition prévue début décembre 2026.

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Cooper aux pharmaciens d'offcine (28 octobre 2026) :

arrêt des commandes directes

ne commander qu'auprès des grossistes, le nombre de boîtes pour 1 mois de traitement par patient

contingentement des commandes des grossistes vers le laboratoire

ENANTONE LP 3,75 mg : tension en ville, hôpital non impacté

ENANTONE LP 3,75 mg microsphères et solution pour usage parentéral (SC ou IM) à libération prolongée en seringue préremplie (leuproréline)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition indéterminée

FLUORESCEINE FAURE 0,5 % : une spécialité irlandaise à la rescousse

FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité spécialité Minims Fluorescein Sodium 2%, w/v Eye Drops, Solution initialement destinées au marché irlandais réservée aux ophtalmologues libéraux

Date de remise à disposition prévue fin d'année 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Serb S.A.S du 29 avril 2026 aux ophtalmologues libéraux (21 juillet 2026)

Lettre d’information du laboratoire Serb S.A.S du 25 mars 2025 aux professionnels de santé (25 mars 2026)

Spécialités à base de fluoxétine 20 mg : remise à disposition en novembre 2026

Spécialités à base de fluoxétine 20 mg gélule et comprimé dispersible sécable

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension (cf. notre article du 1 er octobre 2026 : réserver en priorité les initiations aux épisodes dépressifs chez les enfants à partir de 8 ans et les adolescents) ;

octobre 2026 : réserver en priorité les initiations aux épisodes dépressifs chez les enfants à partir de 8 ans et les adolescents) ; Situation à l'hôpital : tension ;

Date de remise à disposition au niveau des laboratoires exploitants : fin novembre 2026

HYDROCORTISONE SUBSTIPHARM 100 mg : arrêt de commercialisation

HYDROCORTISONE SUBSTIPHARM 100 mg lyophilisat (flacon) et solution pour usage parentéral (hydrocortisone hémisuccinate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Arrêt de commercialisation définitif depuis le 30 juin 2026, comme annoncé en février dernier (cf. notre article du 26 février 2026)

HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg : nouvel épisode de tension en ville et à l'hôpital

HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg préparation injectable (hydrocortisone hydrogénosuccinate sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Date de remise à disposition indéterminée

Collyres à base de ciclosporine : IKERVIS en dépannage pour remplacer VERKAZIA

IKERVIS 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)

VERKAZIA 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)

État de disponibilité de VERKAZIA selon l'ANSM : rupture imminente

Situation en ville : tension - rupture imminente

Contingentement quantitatif en ville

Dans le contexte de la rupture imminente de VERKAZIA , le relais chez l'enfant et l'adolescent sera effectué par IKERVIS (actuellement en tension) conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026).

, le relais sera effectué par IKERVIS (actuellement en tension) conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026). Date de remise à disposition prévue courant décembre 2026

État de disponibilité d'IKERVIS selon l'ANSM

Situation en ville : tension (problèmes de production sur le site d’Excelvision)

Contingentement quantitatif en ville

À titre exceptionnel et transitoire, le stock restant d'IKERVIS sera mobilisé pour répondre aux besoins exclusifs des enfants et des adolescents conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026)

Des spécialités ophtalmiques à base de ciclosporine pour l'adulte restent disponibles ;

Date de remise à disposition prévue courant janvier 2027.

Complément d'information par le laboratoire : commande directe d'IKERVIS pour le remplacement de VERKAZIA

Dans le contexte de la rupture imminente de la spécialité VERKAZIA 1 mg/mL (cf. ci-dessous), le relais sera effectué par la spécialité IKERVIS 1 mg/mL, collyre en émulsion. À titre exceptionnel et transitoire, le stock restant de IKERVIS sera mobilisé pour répondre aux besoins exclusifs des enfants et des adolescents.

Courrier d'information du laboratoire Santen aux professionnels de santé (21 octobre 2026)

Courrier d'information du laboratoire Santen aux patients (21 octobre 2026)

KENACORT RETARD 40 mg/1 mL : persistance de la tension d'approvisionnement

KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (triamcinolone acétonide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue au troisième trimestre 2027

KETOPROFENE PHARMY II injectable : date de remise à disposition indéterminée

KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable IM (kétoprofène)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Situation à l'hôpital : non impactée ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Date de remise à disposition indéterminée, alors qu'une remise à disposition avait été annoncée pour mi-décembre 2026 (cf. notre article du 1er octobre 2026).

MICROVAL : tension d'approvisionnement jusqu'à la fin de l'année

MICROVAL comprimé enrobé (lévonorgestrel)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : fin décembre 2026

MYDRIATICUM collyre : rappel des circuits d'approvisionnement à privilégier en période de tension

MYDRIATICUM 0,5 % collyre en flacon (usage professionnel)

MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (tropicamide)

État de disponibilité de MYDRIATICUM 0,5 % flacon selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Situation à l'hôpital : non impactée ;

Contingentement quantitatif en ville, pour les grossistes ;

Date de remise à disposition prévue mi-novembre 2026.

État de disponibilité de MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL récipient unidose selon l'ANSM

Situation en ville : tension pour toutes les présentations (boîte unitaire, boîte de 20 et boîte de 100 unidoses) ;

Situation à l'hôpital : non impactée ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Pour les cabinets d'ophtalmologie et à l'hôpital : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Minims Tropicamide 1%, eye drops, solution (20 UD) initialement destinées au marché britannique ; depuis le 15 octobre 2026, les commandes sont orientées vers cette version importée

: Pour les officines : boîte de 20 UD : mise en place d'un contingentement qualitatif réservant cette présentation aux prescriptions dont l’indication est l’obtention d’une mydriase à but thérapeutique (sont donc exclues du présent dispositif les prescriptions destinées à l’obtention d’une mydriase préopératoire ou à des fins diagnostiques, notamment pour la réalisation d’un fond d’œil) ;

: Le lien vers le formulaire de demande de dépannage d’urgence est disponible dans le courrier ;

Date de remise à disposition prévue : indérminée.

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Thea Pharma rappelant les circuits de distribution applicables aux différentes présentations (23 octobre 2026)

NIFEDIPINE VIATRIS LP 30 mg

NIFEDIPINE VIATRIS LP 30 mg comprimé à libération prolongée (nifédipine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville ;

Date de remise à disposition prévue début décembre 2026.

PARLODEL 5 mg et 10 mg : nouvel épisode de tension jusqu'en septembre 2027

PARLODEL 5 mg et 10 mg gélule (bromocriptine mésilate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Date de remise à disposition prévue début septembre 2027.

Spécialité à base de quétiapine LP 50 mg : nouvel épisode de tension et nouvelles mesures

XEROQUEL 50 mg comprimé LP et génériques (quétiapine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Situation à l'hôpital : non impacté ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Possibilité de délivrer une préparation magistrale (en gélule à libération immédiate) en remplacement de la quétiapine LP 50 mg, sans nouvelle ordonnance, conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026)

en remplacement de la quétiapine LP 50 mg, sans nouvelle ordonnance, conformément à la recommandation de l'ANSM (cf. notre article du 27 octobre 2026) Les dosages LP 300 mg et LP 400 mg ne sont pas impactés.

Remise à disposition indéterminée

RIFAMYCINE CHIBRET pommade : tension annoncée jusqu'en décembre 2026

RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI/100 g pommade ophtalmique (rifamycine sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Remise à disposition normale prévue courant décembre 2026.

RIFINAH : tension en ville, remise à disposition indéterminée

RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (rifampicine, isoniazide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition indéterminée

SECTRAL LP 500 mg : arrêt de commercialisation

SECTRAL LP 500 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (acébutolol)

État de disponibilité selon l'ANSM

Arrêt de commercialisation depuis le 4 avril 2025, après une période de rupture de stock

Sunitinib 37,5 mg Biogaran et Zentiva : report possible sur les dosages 12,5 mg et 25 mg

SUNITINIB BIOGARAN 37,5 mg, gélule et SUNITINIB ZENTIVA 37,5 mg, gélule

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Report possible sur les dosages 12,5 mg et 25 mg

Date de remise à disposition prévue fin décembre 2026

TARKA LP 240 mg/2 mg : sous tension jusqu'en février 2027

TARKA LP 240 mg/2 mg comprimé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension ;

Contingentement quantitatif en ville ;

Date de remise à disposition prévue courant février 2027.

VICTAN 2 mg : rupture de stock effective

VICTAN 2 mg comprimé pelliculé sécable (loflazépate d'éthyle)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture (cette rupture avait été annoncée en août 2026 - cf. notre article du 27 août 2026)

Date de remise à disposition prévue premier trimestre 2027

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Neuraxpharm aux professionnels de santé (24 août 2026)

VITAMINE A PROVEPHARM : nouvel épisode de tension

VITAMINE A PROVEPHARM 100 000 UI/2 mL solution injectable IM (rétinol palmitate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Date de remise à disposition indéterminée

WINREVAIR : remise à disposition du kit de 2 flacons du dosage à 45 mg

WINREVAIR 45 mg et WINREVAIR 60 mg poudre et solvant pour solution injectable (sotatercept)

État de disponibilité selon l'ANSM

WINREVAIR 60 mg kit de 2 flacons Situation en ville : tension ; Situation à l'hôpital : non impactée ; Contingentement quantitatif en ville ; Maintien du contingentement qualitatif pour (cf. notre article du 13 octobre 2026) : afin de préserver la disponibilité des kits de 2 flacons de 60 mg pour les patients dont le poids le nécessite (pour mémoire, la dose de WINREVAIR et par conséquent le kit approprié sont déterminés en fonction du poids du patient), les kits en 2 flacons en ville sont temporairement mis à disposition exclusivement via le canal de vente directe MSD ; Date de remise à disposition indéterminée ;

WINREVAIR 45 mg : remise à disposition des kits de 2 flacons depuis le 20/10/2026.



Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire MSD France aux professionnels de santé (23 octobre 2026).

XARELTO buvable : rupture de stock et remise à disposition reportée

XARELTO 1 mg/mL granulés pour suspension buvable en flacon de 250 mL (rivaroxaban)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition prévue : courant novembre 2026 au lieu de fin octobre 2026 (cf. notre article du 1 er octobre 2026).

octobre 2026). Compte tenu du stock disponible, le report sur le flacon de 100 mL n'est pas recommandé.

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Bayer HealthCare aux professionnels de santé (30 septembre 2026).

YELLOX : rupture de stock

YELLOX 0,9 mg/mL collyre en solution (bromfénac sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture de stock après une période de tension

Date de remise à disposition maintenue au 16 novembre 2026

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :