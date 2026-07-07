Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 27 et 28)

Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les
COLI-GENTA AP-HP : rupture de stock de la version pour adulte
COLI-GENTA AP-HP 135 mg – 100 mg gélule adulte (colistine, gentamicine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition indéterminée
FLUOROURACILE PFIZER : rupture de stock persistante du flacon de 100 mL
FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture persistante (cf. notre article du 23 octobre 2025)
- Report sur le flacon de 20 mL (cf. Paragraphe sur les remises à disposition) - dépannage auprès du laboratoire Accord Healthcare
- Date de remise à disposition prévue : courant 2026
VINORELBINE ARROW : une spécialité italienne en dépannage
VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion (vinorelbine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture (cf. notre article du 2 juillet 2026). Les deux présentations (1 mL et 5 mL) sont concernées
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Vinorelbina Aurobindo 10mg/mL, concentrato per soluzione per infusione initialement destinées au marché italien
- Date de remise à disposition prévue : fin août 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Arrow génériques aux professionnels de santé (24 juin 2026) : la spécialité importée contient la même composition qualitative et quantitative et est fabriquée dans le même site que la spécialité française. Elle doit être utilisée selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la spécialité française.
Les différences entre ces spécialités portent sur le conditionnement et l’absence des pictogrammes d'avertissement « grossesse » et « conduite ».
Remise à disposition normale
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil) en flacon de 20 mL, depuis le 26 février 2026, après plusieurs mois de perturbation (cf. notre article du 23 octobre 2025)
- GLUCONATE GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP solution à diluer pour perfusion (gluconate glucoheptonate de calcium), depuis le 6 juillet 2026, après plusieurs semaines de perturbation (cf. notre article du 28 mai 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 7 juillet 2026)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.