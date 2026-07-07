Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 27 et 28)

Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 4 et 7 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

COLI-GENTA AP-HP : rupture de stock de la version pour adulte

COLI-GENTA AP-HP 135 mg – 100 mg gélule adulte (colistine, gentamicine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition indéterminée

FLUOROURACILE PFIZER : rupture de stock persistante du flacon de 100 mL

FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture persistante (cf. notre article du 23 octobre 2025)

Report sur le flacon de 20 mL (cf. Paragraphe sur les remises à disposition) - dépannage auprès du laboratoire Accord Healthcare

Date de remise à disposition prévue : courant 2026

VINORELBINE ARROW : une spécialité italienne en dépannage

VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion (vinorelbine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture (cf. notre article du 2 juillet 2026). Les deux présentations (1 mL et 5 mL) sont concernées

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Vinorelbina Aurobindo 10mg/mL, concentrato per soluzione per infusione initialement destinées au marché italien

Date de remise à disposition prévue : fin août 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Arrow génériques aux professionnels de santé (24 juin 2026) : la spécialité importée contient la même composition qualitative et quantitative et est fabriquée dans le même site que la spécialité française. Elle doit être utilisée selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la spécialité française.

Les différences entre ces spécialités portent sur le conditionnement et l’absence des pictogrammes d'avertissement « grossesse » et « conduite ».

Remise à disposition normale

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :