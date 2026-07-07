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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 27 et 28)

    Entre les 4 et 7 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.

    Deux ruptures de stock et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 4 et 7 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    COLI-GENTA AP-HP : rupture de stock de la version pour adulte

    COLI-GENTA AP-HP 135 mg – 100 mg gélule adulte (colistinegentamicine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    FLUOROURACILE PFIZER : rupture de stock persistante du flacon de 100 mL

    FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    VINORELBINE ARROW : une spécialité italienne en dépannage

    VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion (vinorelbine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Arrow génériques aux professionnels de santé (24 juin 2026) : la spécialité importée contient la même composition qualitative et quantitative et est fabriquée dans le même site que la spécialité française. Elle doit être utilisée selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la spécialité française. 

    Les différences entre ces spécialités portent sur le conditionnement et l’absence des pictogrammes d'avertissement « grossesse » et « conduite ».

    Remise à disposition normale

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 7 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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