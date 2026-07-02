Tension en comprimé gastrorésistant d'acide acétylsalicylique : ce que les pharmaciens sont autorisés à faire

Remplacement par des dosages différents d’acide acétylsalicylique : des consignes précises.champpixs / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les spécialités d'acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant font l'objet de fortes tensions.
Pour renforcer le marché français, l'ANSM a demandé aux laboratoires commercialisant ces médicaments d'augmenter leur capacité d'approvisionnement.
En parallèle, afin de ne pas compromettre la continuité des traitements en cours, elle a émis une recommandation autorisant et encadrant le remplacement, en pharmacie, de ces spécialités entre elles en cas d'indisponibilité de la spécialité prescrite :
- remplacement à dosage équivalent (75 mg par 75 mg, ou 100 mg par 100 mg) ;
- remplacement entre différents dosages (75 mg par 100 mg, ou 100 mg par 75 mg), en tenant compte de la posologie.
Depuis plusieurs semaines, les spécialités à base d'acide acétylsalicylique
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Spécialités en comprimé gastrorésistant 75 mg
Spécialités en comprimé gastrorésistant 100 mg
Des difficultés de production en RESITUNE
Selon les dernières informations communiquées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [1], cette situation est liée aux
Deux mesures pour assurer la continuité des traitements
Afin d'assurer la continuité des traitements par acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant dans ce contexte, l'ANSM a pris :
- une mesure pour renforcer le marché : l'ANSM a demandé aux autres laboratoires d'augmenter les approvisionnements en spécialités d'acide acétylsalicylique
- une mesure pour faciliter le remplacement à l'officine, en cas d'indisponibilité [3] : en l’absence de groupe générique, l'ANSM a émis une recommandation à l'attention des pharmaciens, les autorisant à remplacer entre eux les médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg en comprimés gastrorésistants en fonction des disponibilités.
Des préconisations françaises élaborées à partir des recommandations européennes
Cette recommandation de remplacement de l'ANSM s'appuie
Les recommandations européennes mentionnent
Plusieurs
possibilités de remplacement lors de la délivrance
La recommandation de l'ANSM est applicable depuis le 29 juin 2026. Elle ne s'applique qu'aux spécialités d'acide acétylsalicylique en comprimé gastrorésistant.
Conformément à cette recommandation, les pharmaciens sont autorisés à remplacer directement entre elles :
- les spécialités d’acide acétylsalicylique comprimé
- ou, si aucun dosage équivalent n’est disponible, le dosage 75 mg par le
|Spécialité à base d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant PRESCRITE
|Spécialité à base d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant
|Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la
|Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j
|Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 2 fois 75 mg/j (soit 150 mg/j)
|Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j
|Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j
|Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 75 mg/j
Consignes à respecter en cas de remplacement
Lorsqu'ils appliquent la recommandation de remplacement de l'ANSM, les pharmaciens s'engagent à :
- respecter les modalités de dispensation prévues dans la recommandation ;
- informer le patient du remplacement de spécialité et de dosage ;
- inscrire sur l'ordonnance le nom de la spécialité délivrée et, si le dosage a changé,
- informer le prescripteur de ce remplacement par tout moyen à leur
Les patients doivent également recevoir les informations suivantes :
- consulter le médecin en cas d'effet indésirable ou de symptôme clinique qu'il jugerait inhabituel lié à ce changement de médicament ;
- ne pas interrompre le
[1] Fortes tensions d’approvisionnement sur les comprimés gastrorésistants à base d’acide acétylsalicylique (aspirine) 75 mg et 100 mg (ANSM, 29 juin 2026)
[2] Tension d’approvisionnement - Acide acétylsalicylique 75 mg comprimé gastrorésistant (ANSM, 21 mai 2026)
[3] Acide acétylsalicylique - Recommandation de remplacement par les pharmaciens (Juin 2026)
[4] Recommandations 2021 de l'ESC sur la prévention des maladies cardiovasculaires en pratique clinique : élaborées par le groupe de travail sur la prévention des maladies cardiovasculaires en pratique clinique, avec des représentants de la Société européenne de cardiologie et de 12 sociétés médicales, et la contribution spéciale de l'Association européenne de cardiologie préventive (EAPC) (European Heart Journal, 30 août 2021)
- ACIDE ACETYLSALICYLIQUE BIOGARAN 100 mg cp gastrorésis
- ACIDE ACETYLSALICYLIQUE BIOGARAN 75 mg cp gastrorésis
- ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SANDOZ 100 mg cp gastrorésis
- ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SANDOZ 75 mg cp gastrorésis
- ACIDE ACETYLSALICYLIQUE VIATRIS 100 mg cp gastrorésis
- ASARED 100 mg cp gastrorésis
- ASARED 75 mg cp gastrorésis
- ASPIRINE ARROW 100 mg cp gastrorésis
- ASPIRINE ARROW 75 mg cp gastrorésis
- ASPIRINE PROTECT 100 mg cp gastrorésis
- RESITUNE 100 mg cp gastrorésis
- RESITUNE 75 mg cp gastrorésis
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