Tension en comprimé gastrorésistant d'acide acétylsalicylique : ce que les pharmaciens sont autorisés à faire

Remplacement par des dosages différents d’acide acétylsalicylique : des consignes précises.champpixs / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Les spécialités d'acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant font l'objet de fortes tensions. Pour renforcer le marché français, l'ANSM a demandé aux laboratoires commercialisant ces médicaments d'augmenter leur capacité d'approvisionnement. En parallèle, afin de ne pas compromettre la continuité des traitements en cours, elle a émis une recommandation autorisant et encadrant le remplacement, en pharmacie, de ces spécialités entre elles en cas d'indisponibilité de la spécialité prescrite : remplacement à dosage équivalent (75 mg par 75 mg, ou 100 mg par 100 mg) ;

remplacement entre différents dosages (75 mg par 100 mg, ou 100 mg par 75 mg), en tenant compte de la posologie.

Depuis plusieurs semaines, les spécialités à base d'acide acétylsalicylique en comprimé gastrorésistant (cf. Encadré) font l'objet de fortes tensions d'approvisionnement (cf. notre article du 28 mai 2026) [1, 2].

Des difficultés de production en RESITUNE

Selon les dernières informations communiquées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [1], cette situation est liée aux difficultés de production de RESITUNE 75 mg et 100 mg comprimé gastrorésistant que rencontre actuellement le laboratoire Pfizer. « Le laboratoire estime que ses approvisionnements reviendront à la normale début 2027 », note l'ANSM.

Deux mesures pour assurer la continuité des traitements

Afin d'assurer la continuité des traitements par acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant dans ce contexte, l'ANSM a pris :

une mesure pour renforcer le marché : l'ANSM a demandé aux autres laboratoires d'augmenter les approvisionnements en spécialités d'acide acétylsalicylique afin de pallier les tensions ;

: l'ANSM a demandé aux autres laboratoires d'augmenter les approvisionnements en spécialités d'acide acétylsalicylique afin de pallier les tensions ; une mesure pour faciliter le remplacement à l'officine, en cas d'indisponibilité [3] : en l’absence de groupe générique, l'ANSM a émis une recommandation à l'attention des pharmaciens, les autorisant à remplacer entre eux les médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg en comprimés gastrorésistants en fonction des disponibilités.

Des préconisations françaises élaborées à partir des recommandations européennes

Cette recommandation de remplacement de l'ANSM s'appuie sur les recommandations 2021 de la Société européenne de cardiologie (ESC) relative à la prévention des maladies cardiovasculaires en pratique clinique, actuellement en vigueur [4].

Les recommandations européennes mentionnent l’usage de doses d’aspirine pouvant aller de 75 mg à 150 mg par jour en prévention secondaire des maladies cardiovasculaires.

Plusieurs possibilités de remplacement lors de la délivrance

La recommandation de l'ANSM est applicable depuis le 29 juin 2026. Elle ne s'applique qu'aux spécialités d'acide acétylsalicylique en comprimé gastrorésistant.

Conformément à cette recommandation, les pharmaciens sont autorisés à remplacer directement entre elles :

les spécialités d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant de dosage équivalent (75 mg par 75 mg, ou 100 mg par 100 mg) en cas d’indisponibilité du médicament prescrit ;

gastrorésistant de dosage équivalent (75 mg par 75 mg, ou 100 mg par 100 mg) en cas d’indisponibilité du médicament prescrit ; ou, si aucun dosage équivalent n’est disponible, le dosage 75 mg par le dosage à 100 mg et inversement, en tenant compte de la posologie prescrite (cf. Tableau).

Tableau - Recommandations pour le remplacement à l'officine par des dosages différents d'acide acétylsalicylique Spécialité à base d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant PRESCRITE Spécialité à base d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant POUVANT ETRE DÉLIVRÉ EN REMPLACEMENT Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 75 mg/j Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 2 fois 75 mg/j (soit 150 mg/j) Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 75 mg/j

Consignes à respecter en cas de remplacement

Lorsqu'ils appliquent la recommandation de remplacement de l'ANSM, les pharmaciens s'engagent à :

respecter les modalités de dispensation prévues dans la recommandation ;

informer le patient du remplacement de spécialité et de dosage ;

inscrire sur l'ordonnance le nom de la spécialité délivrée et, si le dosage a changé, la nouvelle posologie à appliquer ;

la nouvelle posologie à appliquer ; informer le prescripteur de ce remplacement par tout moyen à leur disposition.

Les patients doivent également recevoir les informations suivantes :