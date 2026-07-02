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    Disponibilité, Prescription - Délivrance

    Tension en comprimé gastrorésistant d'acide acétylsalicylique : ce que les pharmaciens sont autorisés à faire

    En réponse aux tensions touchant les spécialités d'acide acétylsalicylique en comprimé gastrorésistant, l'ANSM autorise les pharmaciens d'officine à remplacer ces spécialités entre elles, à dosage équivalent ou non, afin d'assurer la continuité des traitements en cours. 

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    Remplacement par des dosages différents d’acide acétylsalicylique : des consignes précises.

    Remplacement par des dosages différents d’acide acétylsalicylique : des consignes précises.champpixs / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé

    Les spécialités d'acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant font l'objet de fortes tensions. 

    Pour renforcer le marché français, l'ANSM a demandé aux laboratoires commercialisant ces médicaments d'augmenter leur capacité d'approvisionnement. 

    En parallèle, afin de ne pas compromettre la continuité des traitements en cours, elle a émis une recommandation autorisant et encadrant le remplacement, en pharmacie, de ces spécialités entre elles en cas d'indisponibilité de la spécialité prescrite : 

    • remplacement à dosage équivalent (75 mg par 75 mg, ou 100 mg par 100 mg) ;
    • remplacement entre différents dosages (75 mg par 100 mg, ou 100 mg par 75 mg), en tenant compte de la posologie.

    Depuis plusieurs semaines, les spécialités à base d'acide acétylsalicylique en comprimé gastrorésistant (cf. Encadré) font l'objet de fortes tensions d'approvisionnement (cf. notre article du 28 mai 2026) [1, 2].

    Encadré - Spécialités d'acide acétylsalicylique en comprimé gastrorésistant commercialisées en France

    Spécialités en comprimé gastrorésistant 75 mg

    Spécialités en comprimé gastrorésistant 100 mg

    Des difficultés de production en RESITUNE

    Selon les dernières informations communiquées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [1], cette situation est liée aux difficultés de production de RESITUNE 75 mg et 100 mg comprimé gastrorésistant que rencontre actuellement le laboratoire Pfizer. « Le laboratoire estime que ses approvisionnements reviendront à la normale début 2027 », note l'ANSM.

    Deux mesures pour assurer la continuité des traitements

    Afin d'assurer la continuité des traitements par acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant dans ce contexte, l'ANSM a pris : 

    • une mesure pour renforcer le marché : l'ANSM a demandé aux autres laboratoires d'augmenter les approvisionnements en spécialités d'acide acétylsalicylique afin de pallier les tensions ;
    • une mesure pour faciliter le remplacement à l'officine, en cas d'indisponibilité [3] : en l’absence de groupe générique, l'ANSM a émis une recommandation à l'attention des pharmaciens, les autorisant à remplacer entre eux les médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg en comprimés gastrorésistants en fonction des disponibilités. 

    Des préconisations françaises élaborées à partir des recommandations européennes

    Cette recommandation de remplacement de l'ANSM s'appuie sur les recommandations 2021 de la Société européenne de cardiologie (ESC) relative à la prévention des maladies cardiovasculaires en pratique clinique, actuellement en vigueur [4].

    Les recommandations européennes mentionnent l’usage de doses d’aspirine pouvant aller de 75 mg à 150 mg par jour en prévention secondaire des maladies cardiovasculaires.

    Plusieurs possibilités de remplacement lors de la délivrance

    La recommandation de l'ANSM est applicable depuis le 29 juin 2026. Elle ne s'applique qu'aux spécialités d'acide acétylsalicylique en comprimé gastrorésistant. 

    Conformément à cette recommandation, les pharmaciens sont autorisés à remplacer directement entre elles : 

    • les spécialités d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant de dosage équivalent (75 mg par 75 mg, ou 100 mg par 100 mg) en cas d’indisponibilité du médicament prescrit ;
    • ou, si aucun dosage équivalent n’est disponible, le dosage 75 mg par le dosage à 100 mg et inversement, en tenant compte de la posologie prescrite (cf. Tableau).
    Tableau - Recommandations pour le remplacement à l'officine par des dosages différents d'acide acétylsalicylique
    Spécialité à base d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant PRESCRITE Spécialité à base d’acide acétylsalicylique comprimé gastrorésistant POUVANT ETRE DÉLIVRÉ EN REMPLACEMENT
    Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 75 mg/j Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j
    Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 2 fois 75 mg/j (soit 150 mg/j)  Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j
    Spécialité d'acide acétylsalicylique 100 mg à la posologie de 100 mg/j  Spécialité d'acide acétylsalicylique 75 mg à la posologie de 75 mg/j

    Consignes à respecter en cas de remplacement

    Lorsqu'ils appliquent la recommandation de remplacement de l'ANSM, les pharmaciens s'engagent à : 

    • respecter les modalités de dispensation prévues dans la recommandation ;
    • informer le patient du remplacement de spécialité et de dosage ;
    • inscrire sur l'ordonnance le nom de la spécialité délivrée et, si le dosage a changé, la nouvelle posologie à appliquer ;
    • informer le prescripteur de ce remplacement par tout moyen à leur disposition.

    Les patients doivent également recevoir les informations suivantes : 

    • consulter le médecin en cas d'effet indésirable ou de symptôme clinique qu'il jugerait inhabituel lié à ce changement de médicament ;
    • ne pas interrompre le traitement sans avis médical.
    Pour en savoir plus

    [1] Fortes tensions d’approvisionnement sur les comprimés gastrorésistants à base d’acide acétylsalicylique (aspirine) 75 mg et 100 mg (ANSM, 29 juin 2026)

    [2] Tension d’approvisionnement - Acide acétylsalicylique 75 mg comprimé gastrorésistant (ANSM, 21 mai 2026)

    [3] Acide acétylsalicylique - Recommandation de remplacement par les pharmaciens (Juin 2026)

    [4] Recommandations 2021 de l'ESC sur la prévention des maladies cardiovasculaires en pratique clinique : élaborées par le groupe de travail sur la prévention des maladies cardiovasculaires en pratique clinique, avec des représentants de la Société européenne de cardiologie et de 12 sociétés médicales, et la contribution spéciale de l'Association européenne de cardiologie préventive (EAPC) (European Heart Journal, 30 août 2021)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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