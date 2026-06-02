Cancer du pancréas : extension de prise en charge pour ONIVYDE dans le cadre du protocole NALIRIFOX

La supériorité du protocole NALIRIFOX a été montré en termes de survie globale et sans progression.sasirin pamai / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Dans le traitement du cancer du pancréas, ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/mL solution à diluer pour perfusion (irinotécan sucrosofate liposomal pégylé) bénéficie d'une extension de son agrément aux collectivités [1] et obtient une prise en charge en sus des THS [2])
- en association avec l'oxaliplatine, le 5-fluorouracile (5-FU) et la leucovorine
Pour rappel, ONIVYDE est un médicament hospitalier. Il est soumis à une
Évaluation d'ONIVYDE dans le protocole NALIRIFOX
Le protocole NALIRIFOX associe l'irinotécan liposomal, l'oxaliplatine, la leucovorine et le 5-fluorouracile. ONIVYDE a obtenu une indication pour utilisation dans le cadre de ce protocole en avril 2024.
La population cible est estimée en France à 7 350 patients au maximum [3].
L'efficacité de ce protocole NALIRIFOX (irinotécan liposomal 50 mg/m2
Les résultats sont en faveur de la supériorité du protocole NALIRIFOX sur la survie globale et sur la survie sans progression :
- survie globale (SG) avec une différence modeste en médiane de +1,9 mois et un HR = 0,83 (IC95% [0,70 ; 0,99]), et une limite supérieure de l’intervalle de confiance très proche de 1 ;
- survie sans progression (SSP) avec une différence en médiane de +1,8 mois et un HR = 0,69 (IC95% [0,58 ; 0,83]).
Sur la base de ces résultats, la Commission de la transparence (CT) a attribué à ONIVYDE [3] :
- un service médical rendu (SMR) important pour cette indication ;
- un niveau d'amélioration du service médical rendu mineur (ASMR IV) par rapport à l’association gemcitabine + nab-paclitaxel.
En conclusion, selon la CT, ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL utilisé dans le protocole NALIRIFOX (en association avec l’oxaliplatine, le 5-FU et la leucovorine) « représente une alternative thérapeutique en première intention à administrer dans le traitement des patients adultes atteints d’un adénocarcinome du pancréas métastatique. Cette association sera réservée aux patients en bon état général (ECOG 0 ou 1) conformément aux critères d’inclusion de l’étude pivot ».
ONIVYDE et protocole NALIRIFOX : posologie recommandée
Dans le traitement de première intention du cancer du pancréas métastatique avec le procotole NALIRIFOX, ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL, l'oxaliplatine, la leucovorine et le 5-FU doivent être administrés de façon séquentielle.
La posologie recommandée d'ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL est de 50 mg/m2 en perfusion intraveineuse de 90 minutes, suivis de :
- 60 mg/m2 d'oxaliplatine en perfusion intraveineuse de 120 minutes ;
- puis de 400 mg/m2 de leucovorine en perfusion intraveineuse de 30 minutes ;
- et de 2 400 mg/m2 de 5-FU en perfusion intraveineuse de 46 heures.
Ce schéma thérapeutique doit être administré toutes les 2 semaines.
[1] Arrêté du 21 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ONYVIDE (Journal officiel du 10 mai 2026, texte 25)
[2] Arrêté du 4 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale – ONYVIDE (Journal officiel du 10 mai 2026, texte 26)
[3] Avis de la Commission de la transparence – ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL et cancer du pancréas métastatique (HAS, 11 juin 2025)
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