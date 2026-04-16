Tension en WILFACTIN (Willebrand) : privilégier d'autres médicaments quand c'est possible

D’autres solutions thérapeutiques sont disponibles en quantité suffisante.Andrii Yalanskyi / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

D epuis plusieurs mois, WILFACTIN 100 UI/mL poudre et solvant pour solution injectable (facteur von Willebrand humain - cf. Encadré) fait l'objet de tensions d'approvisionnement persistantes (cf. notre article du 17 mars 2026). Cette situation est liée à « une diminution de la production de médicaments du fait de la mise à niveau de certains équipements sur le site de fabrication du laboratoire LFB » , note l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Dans ce contexte de disponibilité réduite et afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients, l'ANSM demande aux professionnels de santé [1] :

de privilégier d'autres solutions thérapeutiques quand cela est possible ;

de limiter le recours à WILFACTIN aux situations suivantes : les situations d'urgence lorsqu’aucune autre solution n’est disponible sans délai, le traitement en prophylaxie des patients qui ne peuvent pas bénéficier des autres solutions thérapeutiques (présentant une contre-indication à un concentré de facteur von Willebrand contenant du FVIII, facteur de coagulation), notamment les patients de moins de 18 ans.



Encadré - Indication thérapeutique de WILFACTIN WILFACTIN est indiqué dans le traitement et la prévention des hémorragies et en situation chirurgicale chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand (MW) quand le traitement seul par la desmopressine (DDAVP) est inefficace ou contre-indiqué. Il peut être utilisé chez tous les groupes d'âge. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement de l'hémophilie A.

Trois médicaments cités comme solutions thérapeutiques

Afin d’accompagner les professionnels de santé, l'ANSM présente un tableau [1] récapitulant les solutions thérapeutiques pouvant être utilisées en alternative à WILFACTIN en fonction de :

l'indication : prophylaxie à long terme chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand, traitements à la demande des situations chirurgicales chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand, traitements à la demande des épisodes hémorragiques chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand ;

et de l'âge des patients : adultes de plus de 18 ans, enfants de 6 à 18 ans, enfants de moins de 6 ans.



Ce travail a été élaboré en concertation avec la filière des maladies rares de l'hémostase (MHEMO), qui regroupe les centres de référence des maladies de la coagulation et le réseau Permedes (plateforme d’échange et de recherche sur les médicaments dérivés du sang et analogues recombinants).

Trois médicaments sont cités [1] :

L'ANSM assure que « les alternatives thérapeutiques sont disponibles en quantité suffisante pour permettre la poursuite du traitement des patients pouvant en bénéficier ».

En cas de recours à un concentré de facteur von Willebrand contenant du FVIII (EQWILATE ou VONCENTO), en cas d’injections répétées, les concentrations en FVIII dans le sang doivent être étroitement surveillées. Une accumulation au-delà de 150 UI/dL peut augmenter le risque thrombotique.

L'ANSM conseille aux médecins de « se rapprocher du centre de référence de la maladie de von Willebrand (CRMW) afin de discuter des situations cliniques particulières pouvant limiter le recours aux alternatives ».