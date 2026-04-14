Vaccins contre la grippe saisonnière : la période de précommande prolongée d'un mois

La DGS demande aux officines de revoir à la hausse les volumes précommandés en vaccins trivalents.Olga Demina / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Annoncée en mars par les laboratoires commercialisant des vaccins contre la grippe saisonnière, la prolongation de la période de précommande pour la saison vaccinale 2026-2027 est confirmée par la direction générale de la Santé (DGS) [1].

Les pharmaciens d'officine disposent d'un mois supplémentaire pour réaliser ces précommandes, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2026 au lieu du 31 mars initialement prévu.

Un volume de précommande insuffisant : la DGS réagit

Selon la DGS [1], le volume de précommandes effectuées jusqu'à présent (9 avril 2026) est très insuffisant, « inférieur de près de 20 % à l'objectif visé ». Elle rappelle que « le volume des précommandes conditionne directement la production de vaccins destinés au marché français par les laboratoires pharmaceutiques, assurant ainsi un approvisionnement optimal durant la campagne ».

La DGS demande aux pharmaciens d'officine de mettre à profit ce mois supplémentaire pour compenser ce retard, et revoir à la hausse (d’au moins 20 %) les volumes précommandés en vaccins trivalents remboursés « afin d’obtenir une couverture nationale suffisante ».

Composition des vaccins contre la grippe : l'EMA s'aligne sur l'OMS

Quelques jours avant ce message d'information de Santé publique (MISP), l'Agence européenne du médicament (EMA) a publié ses recommandations pour la composition des vaccins contre la grippe saisonnière [2]. Cette composition correspond à celle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) [3].

Pour la saison 2026-2027, les vaccins vivants atténués (non utilisés en France) ou les vaccins à base d'œufs (FLUAD, EFLUELDA, VAXIGRIP, INFLUVAC) doivent inclure ces trois souches virales suivantes :

un virus de type A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 ;

; un virus de type A/Darwin/1454/2025 (H3N2) ;

un virus de type B/Tokyo/EIS13-175/2025 (lignée B/Victoria).

Les vaccins préparés sur cultures cellulaires (FLUCELVAC) devraient inclure ces trois souches virales :