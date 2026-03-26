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    #Médicaments #Prise en charge #Prescription - Délivrance

    Prise en charge au titre de l'accès direct pour OPDIVO, YERVOY et HETRONIFLY

    Les spécialités hospitalières OPDIVO, YERVOY et HETRONIFLY bénéficient d'une prise en charge en accès direct depuis le 13 mars, dans le traitement du cancer colorectal pour les deux premières, et dans le traitement du cancer du poumon pour la troisième. 

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    OPDIVO et YERVOY indiqués dans le cancer colorectal, et HETRONIFLY dans le cancer du poumon.

    OPDIVO et YERVOY indiqués dans le cancer colorectal, et HETRONIFLY dans le cancer du poumon.Panuwat Dangsungnoen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Depuis le 13 mars 2026, les spécialités ci-dessous bénéficient d'une prise en charge au titre du dispositif d'accès direct pour une durée de 1 an (cf. Encadré) dans les indications suivantes [1, 2] :

    Encadré - Le dispositif d'accès direct en synthèse

    Le dispositif d'accès direct est un dispositif de prise en charge dérogatoire accordé à certains médicaments, pour une indication précise, dans l'attente d'une prise en charge dans le droit commun. 

    Il est prévu par l'article 62 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et l'article 88 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

    Parmi les critères d'éligibilité au dispositif d'accès direct, la Commission de la transparence doit avoir attribué à la spécialité dans la ou les indications considérées :

    • un niveau de service médical rendu (SMR) au moins majeur ou important ;
    • un niveau d’amélioration de ce service médical rendu (ASMR) au moins mineure (de niveau I à IV) [3].

    La prise en charge en accès direct est prévue pour une durée maximale de 1 an, au taux de 100 %. La fin de l’accès direct peut intervenir plus tôt si une prise en charge dans le droit commun intervient. 

    Les ordonnances doivent porter la mention : « Prescription au titre de l’accès direct ». 

    Des SMR importants et des ASMR mineures

    Conformément aux dispositions réglementaires autorisant l'application du dispositif d'accès direct [3], la Commission de la transparence (CT) a préalablement évalué les données d'efficacité et de tolérance de ces médicaments dans ces indications, et a conclu à un service médical rendu (SMR) important et une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) : 

    • pour l'association OPDIVO/YERVOY dans le cancer colorectal [4] : dans l'étude CheckMate 8HW, l'efficacité de l'association nivolumab/ipilimumab a été supérieure versus une chimiothérapie standard +/- thérapie ciblée, en termes de survie sans progression en première ligne de traitement (HR=0,21 IC95% [0,14 ; 0,32] ; p<0,0001) ;
    • pour HETRONIFLY dans le cancer du poumon [5] : dans l'étude Astrum-005, le serplulimab a démontré sa supériorité (en association à la chimiothérapie carboplatine + étoposide) en comparaison à la chimiothérapie seule en termes de survie globale dans la population ITT avec un HR de 0,63 ; IC95% [0,49 ; 0,82] avec une médiane de SG de 15,4 mois (IC95% : [13,27 ; NA]) dans le groupe serplulimab contre 10,9 mois (IC95% : [9,96 ; 14,32]) dans le groupe placebo.

    Rappel des conditions de prescription

    OPDIVO, YERVOY et HETRONIFLY sont des médicaments réservés à l'usage hospitalier, de prescription restreinte : 

    • pour OPDIVO : prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie, ou aux médecins compétents en cancérologie ou en maladies du sang ; 
    • pour YERVOY : prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie ; 
    • pour HETRONIFLY : prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie.
    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 10 mars 2026 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques au titre du dispositif d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 - OPDIVO et YERVOY (Journal officiel du 12 mars 2026, texte 24)

    [2] Arrêté du 10 mars 2026 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques au titre du dispositif d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 - HETRONIFLY (Journal officiel du 12 mars 2026, texte 25)

    [3] Dispositif d'accès direct pour certains produits de santé (Ministère de la Santé, 2 mars 2026)

    [4] Avis de la Commission de la transparence - OPDIVO/YERVOY et cancer colorectal (HAS, 24 septembre 2025)

    [5] Avis de la Commission de la transparence - HETRONIFLY et cancer du poumon à petites cellules (HAS, 19 novembre 2025)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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