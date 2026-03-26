Prise en charge au titre de l'accès direct pour OPDIVO, YERVOY et HETRONIFLY

Le dispositif d'accès direct est un dispositif de prise en charge dérogatoire accordé à certains médicaments, pour une indication précise, dans l'attente d'une prise en charge dans le droit commun.

Il est prévu par l'article 62 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et l'article 88 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

Parmi les critères d'éligibilité au dispositif d'accès direct, la Commission de la transparence doit avoir attribué à la spécialité dans la ou les indications considérées :

un niveau de service médical rendu (SMR) au moins majeur ou important ;

un niveau d’amélioration de ce service médical rendu (ASMR) au moins mineure (de niveau I à IV) [3].

La prise en charge en accès direct est prévue pour une durée maximale de 1 an, au taux de 100 %. La fin de l’accès direct peut intervenir plus tôt si une prise en charge dans le droit commun intervient.

Les ordonnances doivent porter la mention : « Prescription au titre de l’accès direct ».