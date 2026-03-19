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    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 12)

    Entre les 17 et 19 mars 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Des tensions et une rupture de stock.

    Des tensions et une rupture de stock.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 17 et 19 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    DEPO-PRODASONE : remise à disposition reportée de deux mois

    DEPO-PRODASONE 500 mg suspension injectable (médroxyprogestérone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    EMEND : l'ANSM confirme la rupture de stock

    EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Encadré - Récapitulatif des mesures mises en place pour pallier l'indisponibilité d'EMEND buvable

    Pour assurer une continuité de la prise en charge les nausées et vomissements chimio-induits chez l'enfant de 6 mois à moins de 12 ans, plusieurs mesures sont mises en place ou en cours de mise en place : 

    • un contingentement qualitatif : réserver les unités d'EMEND 125 mg buvable aux enfants de moins de 40 kg ne pouvant pas avaler les gélules. Pour les enfants de 40 kg et plus et les adultes, le recours aux gélules d'EMEND est recommandé. Ces gélules peuvent être ouvertes si besoin ; 
    • le recours à un protocole alternatif à base de palonosétron injectable ;
    • l'importation de spécialités à base d'aprépitant : une spécialité injectable (IVEMEND) à partir de fin mars, et des unités d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable initialement destinées à d'autres marchés à partir de mai. 

    XENPOZYME : persistance des tensions et reprise du contingentement

    XENPOZYME 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (olipudase alfa)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital : reprise du contingentement après plusieurs semaines de mise à disposition d'unité d'une version importée (cf. notre article du 26 février 2026)
    • Date de remise à disposition indéterminée
    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 19 mars 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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