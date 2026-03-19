Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 12)

Des tensions et une rupture de stock.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 17
DEPO-PRODASONE : remise à disposition reportée de deux mois
DEPO-PRODASONE 500 mg suspension injectable (médroxyprogestérone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant mai 2026, au lieu de mars initialement annoncé (cf. notre article du 5 février 2026)
EMEND : l'ANSM confirme la rupture de stock
EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture, comme annoncé par le laboratoire
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital (cf. Tous les détails des mesures mises en œuvre dans notre article du 12 mars 2026)
- Mise en place d'un contingentement quantitatif et qualitatif (cf. Encadré)
- Date de remise à disposition indéterminée
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Pour assurer une continuité de la prise en charge les nausées et vomissements chimio-induits chez l'enfant de 6 mois à moins de 12 ans, plusieurs mesures sont mises en place ou en cours de mise en place :
XENPOZYME : persistance des tensions et reprise du contingentement
XENPOZYME 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (olipudase alfa)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital : reprise du contingentement après plusieurs semaines de mise à disposition d'unité d'une version importée (cf. notre article du 26 février 2026)
- Date de remise à disposition indéterminée
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 19 mars 2026)
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