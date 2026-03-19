Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 12)

Pour assurer une continuité de la prise en charge les nausées et vomissements chimio-induits chez l'enfant de 6 mois à moins de 12 ans, plusieurs mesures sont mises en place ou en cours de mise en place : un contingentement qualitatif : réserver les unités d'EMEND 125 mg buvable aux enfants de moins de 40 kg ne pouvant pas avaler les gélules. Pour les enfants de 40 kg et plus et les adultes, le recours aux gélules d'EMEND est recommandé. Ces gélules peuvent être ouvertes si besoin ;

le recours à un protocole alternatif à base de palonosétron injectable ;

l'importation de spécialités à base d'aprépitant : une spécialité injectable (IVEMEND) à partir de fin mars, et des unités d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable initialement destinées à d'autres marchés à partir de mai.