    #Médicaments #Bon usage

    Mésusage de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques : l'ANSM réagit à la promotion sur les réseaux sociaux

    En réponse à la promotion de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques sur les réseaux sociaux, l'ANSM explique que ce médicament n'a pas d'effet sur la forme du nez. Elle rappelle les effets indésirables graves auxquels expose l'isotrétinoïne sans contrôle médical.

    L’isotrétinoïne est indiqué en cas d’acné sévère et en échec du traitement classique.

    L’isotrétinoïne est indiqué en cas d’acné sévère et en échec du traitement classique. solar22 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les médicaments à base d'isotrétinoïne (cf. Encadré 1) font l'objet d'un mésusage à des fins esthétiques. Des posts et vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux (TikTok), dans lesquels ce médicament anti-acnéique est présenté comme ayant des propriétés pour « affiner le nez » ou pour avoir une « peau plus nette ». Les déclarations de Kendall Jenner (demi-sœur de Kim Kardashian) en janvier dernier ont accentué ce phénomène désormais baptisé « Nose with Acutane ». 

    En réponse à cette tendance, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) réagit et explique que l'isotrétinoïne ne modifie pas la forme du nez [1]. 

    Encadré 1 - Liste des spécialités d'isotrétinoïne commercialisées en France

    Spécialité à usage topique :

    Spécialités par voie orale (5 mg, 10 mg, 20 mg et 40 mg) :

    Un risque pour les utilisateurs sans contrôle médical

    L'ANSM alerte sur les risques d'utilisation de l'isotrétinoïne en dehors de ses indications thérapeutiques autorisées (cf. Encadré 2 et VIDAL Reco « Acné ») :

    • altération de la qualité de la peau, dont une sécheresse des muqueuses et de la peau ;
    • exposition à des effets indésirables graves et susceptibles de persister après la fin du traitement, y compris à faible dose :
      • risque de troubles psychiatriques : des symptômes dépressifs et des modifications de l’humeur ont pu être constatés au cours du traitement ou après son arrêt,
      • risque de malformations pour l’enfant à naître (tératogénicité) : l'isotrétinoïne est strictement contre-indiquée pendant la grossesse en raison d’un risque élevé de malformation fœtale (par exemple : déformation du crâne). Une contraception doit être mise en place avant le début du traitement et poursuivie pendant sa durée et jusqu’à un mois après son arrêt,
      • autres effets indésirables : risques d’atteinte du foie, troubles de la vision (sécheresse de l’œil, inflammation…), troubles musculaires, troubles intestinaux.
    Encadré 2 - Indication thérapeutique de l'isotrétinoïne
    Traitement des acnés sévères lorsque les autres traitements n’ont pas été efficaces.

    Vente et promotion de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques : une pratique illégale

    « La vente et la promotion sans autorisation de médicaments sur internet sont illégales », souligne par ailleurs l'ANSM.

    La prescription des médicaments à base d'isotrétinoïne est soumise à des règles strictes et doit s'accompagner d'un suivi médical personnalisé pour garantir son profil de sécurité :

    • prescription initiale réservée aux spécialistes en dermatologie ;
    • renouvellement non restreint ;
    • surveillance particulière pendant le traitement ;
    • programme de prévention de la grossesse chez les femmes en âge de procréer : prescription limitée à 1 mois, signature d'un accord de soins.
    [1] Usages détournés de l’isotrétinoïne à des fins esthétiques : l’ANSM alerte sur des risques importants (ANSM, 12 mars 2026)

