Mésusage de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques : l'ANSM réagit à la promotion sur les réseaux sociaux

L'isotrétinoïne est indiqué en cas d'acné sévère et en échec du traitement classique.

Les médicaments à base d'isotrétinoïne (cf. Encadré 1) font l'objet d'un mésusage à des fins esthétiques. Des posts et vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux (TikTok), dans lesquels ce médicament anti-acnéique est présenté comme ayant des propriétés pour « affiner le nez » ou pour avoir une « peau plus nette ». Les déclarations de Kendall Jenner (demi-sœur de Kim Kardashian) en janvier dernier ont accentué ce phénomène désormais baptisé « Nose with Acutane ».

En réponse à cette tendance, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) réagit et explique que l'isotrétinoïne ne modifie pas la forme du nez [1].

Un risque pour les utilisateurs sans contrôle médical

L'ANSM alerte sur les risques d'utilisation de l'isotrétinoïne en dehors de ses indications thérapeutiques autorisées (cf. Encadré 2 et VIDAL Reco « Acné ») :

altération de la qualité de la peau, dont une sécheresse des muqueuses et de la peau ;

exposition à des effets indésirables graves et susceptibles de persister après la fin du traitement, y compris à faible dose : risque de troubles psychiatriques : des symptômes dépressifs et des modifications de l’humeur ont pu être constatés au cours du traitement ou après son arrêt, risque de malformations pour l’enfant à naître (tératogénicité) : l'isotrétinoïne est strictement contre-indiquée pendant la grossesse en raison d’un risque élevé de malformation fœtale (par exemple : déformation du crâne). Une contraception doit être mise en place avant le début du traitement et poursuivie pendant sa durée et jusqu’à un mois après son arrêt , autres effets indésirables : risques d’atteinte du foie, troubles de la vision (sécheresse de l’œil, inflammation…), troubles musculaires, troubles intestinaux.

Encadré 2 - Indication thérapeutique de l'isotrétinoïne Traitement des acnés sévères lorsque les autres traitements n’ont pas été efficaces.

Vente et promotion de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques : une pratique illégale

« La vente et la promotion sans autorisation de médicaments sur internet sont illégales », souligne par ailleurs l'ANSM.

La prescription des médicaments à base d'isotrétinoïne est soumise à des règles strictes et doit s'accompagner d'un suivi médical personnalisé pour garantir son profil de sécurité :