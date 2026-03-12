Mésusage de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques : l'ANSM réagit à la promotion sur les réseaux sociaux

L’isotrétinoïne est indiqué en cas d’acné sévère et en échec du traitement classique. solar22 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les médicaments à base d'isotrétinoïne (cf. Encadré 1) font l'objet d'un mésusage à des fins esthétiques.
En réponse à cette tendance, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) réagit et explique que
Spécialité à usage topique :
Spécialités par voie orale (5 mg, 10 mg, 20 mg et 40 mg) :
Un risque pour les utilisateurs sans contrôle médical
- altération de la qualité de la peau, dont une sécheresse des muqueuses et de la peau ;
- exposition à des
- risque de troubles psychiatriques
- risque de malformations pour l’enfant à naître (tératogénicité)
- autres effets indésirables : risques d’atteinte du foie, troubles de la vision (sécheresse de l’œil, inflammation…), troubles musculaires,
|Traitement des acnés sévères lorsque les autres traitements n’ont pas été efficaces.
Vente et promotion de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques
: une pratique illégale
« La vente et la promotion sans autorisation de médicaments sur internet sont illégales », souligne par ailleurs l'ANSM.
La prescription des médicaments à base d'isotrétinoïne est soumise à des règles strictes et doit s'accompagner d'un suivi médical personnalisé pour garantir son profil de sécurité :
- prescription initiale réservée aux spécialistes en dermatologie
- renouvellement non restreint
- surveillance particulière pendant le traitement
- programme de prévention de la grossesse
