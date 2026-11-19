Le pneumocoque, un des principaux agents de méningites et de pneumonies en réanimation pédiatrique. iLexx / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- La HAS a évalué la place du vaccin CAPVAXIVE (VPC 21) chez les enfants et adolescents de 2 ans à moins de 18 ans à risque élevé d'infections invasives à pneumocoques (IIP).
- Elle recommande une dose unique de CAPVAXIVE, après un schéma vaccinal pneumococcique complet, à une sous-population d'enfants présentant :
- une asplénie anatomique ou fonctionnelle, dont la drépanocytose ;
- une immunosuppression primitive ou secondaire ;
- une brèche ostéoméningée, un implant cochléaire ou une candidature à une implantation cochléaire.
- Pour les autres enfants à risque, la HAS maintient les recommandations de vaccination émises en juillet 2026, avec le vaccin PREVENAR 20 (VPC20).
La Haute Autorité de santé (HAS) a actualisé les recommandations vaccinales contre les infections invasives à pneumocoques (IIP) chez les enfants et adolescents présentant certaines situations à risque élevé.
Au sein de cette population, elle recommande une dose unique de vaccin CAPVAXIVE (VPC21) chez les enfants et adolescents de 2 ans à moins de 18 ans présentant [1, 2] :
- une asplénie anatomique ou fonctionnelle, incluant la drépanocytose ;
- une immunodépression primitive ou secondaire ;
- une brèche ostéoméningée, un implant cochléaire ou une candidature à une implantation cochléaire.
Dans cette sous-population d'enfants à risque, CAPVAXIVE est recommandé après un schéma vaccinal pneumococcique complet (tel que précisé en juillet 2026 - cf. Encadré 1).
La vaccination par CAPVAXIVE doit être proposée dès que possible après le diagnostic de la situation rendant l’enfant éligible, en respectant les délais suivants :
- au moins 8 semaines après un vaccin pneumococcique conjugué ;
- au moins un an après le VPP23, avec une possibilité de réduction à 8 semaines lorsque la situation clinique le justifie.
La nécessité d’une dose de rappel par CAPVAXIVE (VPC21) n’est pas établie à ce jour.
Pour les autres enfants et adolescents à risque, la recommandation de vaccination par le VPC20 (PREVENAR 20) demeure inchangée (cf. Encadré 1 et notre article du 30 juillet 2026).
Au 19 novembre 2026, CAPVAXIVE n'est pas remboursable chez l'enfant de moins de 18 ans.
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Plusieurs arguments en faveur de cette vaccination
L'extension d'Autorisation de mise sur le marché (AMM) de CAPVAXIVE en pédiatrie octroyée en mars 2026 (cf. Encadré 2) [3] a conduit la HAS à réévaluer la place de ce vaccin dans la stratégie vaccinale chez les enfants et les adolescents.
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Après examen des données épidémiologiques, d'efficacité et d'immunogénicité, la HAS relève plusieurs arguments en faveur d'un recours à CAPVAXIVE chez les enfants présentant une immunodépression, une asplénie ou une drépanocytose, une brèche ostéoméningée ou des implants cochléaires [2] :
- chez les moins de 18 ans, le vaccin VPC21 présente une couverture sérotypique théorique plus large par rapport au VPC20, de 82 % contre 50 % (données françaises 2025 du centre national de référence des pneumocoques [CNRP]). Le gain de couverture par rapport au VPC20 est principalement porté par les sérotypes 24F, 23B et 15A. Or, cette couverture sérotypique théorique plus large du VPC21 est également retrouvée dans la sous-population pédiatrique ciblée par les recommandations : 80,2 % pour le VPC21 contre 50,5 % avec le VPC20 ;
- les données dans ces sous-populations à risque suggèrent une charge importante des formes sévères d’IIP et une létalité plus élevée ;
- le recours au VPC 21 pourrait avoir un impact positif pour réduire la pression sur certains antibiotiques, en cas d'infection : « l’élargissement de la couverture sérotypique apporté par le VPC21 pourrait également présenter un intérêt en matière de lutte contre l’antibiorésistance, certains des sérotypes additionnels couverts étant associés à une sensibilité réduite à certains antibiotiques » ;
- le bénéfice du VPC21 est plus incertain dans les situations de risque intermédiaire ;
- le risque écologique lié à la pression sélective et au remplacement des sérotypes serait augmenté en cas d'extension trop large de la vaccination par le VPC21 aux groupes ayant un risque plus faible (risque intermédiaire, patients non immunodéprimés porteurs d'une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d’IIP).
[1] Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques : place du vaccin CAPVAXIVE - Communiqué de presse (HAS, 16 novembre 2026)
[2] Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques – Place du vaccin CAPVAXIVE - Recommandation (HAS, 12 novembre 2026)
[3] Approbation de l'extension d'indication de CAPVAXIVE en pédiatrie (EMA, 26 mars 2026)
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