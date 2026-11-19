Le pneumocoque, un des principaux agents de méningites et de pneumonies en réanimation pédiatrique. iLexx / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La HAS a évalué la place du vaccin CAPVAXIVE (VPC 21) chez les enfants et adolescents de 2 ans à moins de 18 ans à risque élevé d'infections invasives à pneumocoques (IIP).

Elle recommande une dose unique de CAPVAXIVE, après un schéma vaccinal pneumococcique complet, à une sous-population d'enfants présentant : une asplénie anatomique ou fonctionnelle, dont la drépanocytose ; une immunosuppression primitive ou secondaire ; une brèche ostéoméningée, un implant cochléaire ou une candidature à une implantation cochléaire.

Pour les autres enfants à risque, la HAS maintient les recommandations de vaccination émises en juillet 2026, avec le vaccin PREVENAR 20 (VPC20).

La Haute Autorité de santé (HAS) a actualisé les recommandations vaccinales contre les infections invasives à pneumocoques (IIP) chez les enfants et adolescents présentant certaines situations à risque élevé.

Au sein de cette population, elle recommande une dose unique de vaccin CAPVAXIVE (VPC21) chez les enfants et adolescents de 2 ans à moins de 18 ans présentant [1, 2] :

une asplénie anatomique ou fonctionnelle, incluant la drépanocytose ;

une immunodépression primitive ou secondaire ;

une brèche ostéoméningée, un implant cochléaire ou une candidature à une implantation cochléaire.

Dans cette sous-population d'enfants à risque, CAPVAXIVE est recommandé après un schéma vaccinal pneumococcique complet (tel que précisé en juillet 2026 - cf. Encadré 1).

La vaccination par CAPVAXIVE doit être proposée dès que possible après le diagnostic de la situation rendant l’enfant éligible, en respectant les délais suivants :

au moins 8 semaines après un vaccin pneumococcique conjugué ;

au moins un an après le VPP23, avec une possibilité de réduction à 8 semaines lorsque la situation clinique le justifie.

La nécessité d’une dose de rappel par CAPVAXIVE (VPC21) n’est pas établie à ce jour.

Pour les autres enfants et adolescents à risque, la recommandation de vaccination par le VPC20 (PREVENAR 20) demeure inchangée (cf. Encadré 1 et notre article du 30 juillet 2026).

Au 19 novembre 2026, CAPVAXIVE n'est pas remboursable chez l'enfant de moins de 18 ans.

Encadré 1 - Recommandation de vaccination contre les IIP établie par la HAS en juillet 2026 chez les nourrissons (y compris prématurés) et enfants : PREVENAR 20 (VPC 20), en remplacement du schéma avec VPC13 (PREVENAR 13) ou VPC15 (VAXNEUVANCE) : chez tous les nourrissons, y compris les prématurés : schéma complet « 3+1 » avec PREVENAR 20, soit à une dose à 2 mois, 4 mois et 6 mois et un rappel à 11 mois. À ce jour cependant, PREVENAR 20 n'est pas remboursable en population pédiatrique ; chez les enfants à risque à partir de 15 mois : une dose unique ; chez les nourrissons et enfants non vaccinés (à partir de 7 mois) : 2 doses ou 1 dose unique selon l'âge.



: PREVENAR 20 (VPC 20), en remplacement du schéma avec VPC13 (PREVENAR 13) ou VPC15 (VAXNEUVANCE) : chez les adultes de 18 à 64 ans à risque d'IIP, y compris les soudeurs régulièrement exposés aux fumées de soudage et les travailleurs de la métallurgie, et chez les 65 ans et plus : CAPVAXIVE (VPC21) en dose unique.

Plusieurs arguments en faveur de cette vaccination

L'extension d'Autorisation de mise sur le marché (AMM) de CAPVAXIVE en pédiatrie octroyée en mars 2026 (cf. Encadré 2) [3] a conduit la HAS à réévaluer la place de ce vaccin dans la stratégie vaccinale chez les enfants et les adolescents.

Encadré 2 - Indication de CAPVAXIVE en pédiatrie (mars 2026) immunisation active pour la prévention des infections invasives et des pneumonies causées par Streptococcus pneumoniae chez les enfants et adolescents de 2 ans à moins de 18 ans ayant déjà complété leur schéma de primo-vaccination contre le pneumocoque.

Après examen des données épidémiologiques, d'efficacité et d'immunogénicité, la HAS relève plusieurs arguments en faveur d'un recours à CAPVAXIVE chez les enfants présentant une immunodépression, une asplénie ou une drépanocytose, une brèche ostéoméningée ou des implants cochléaires [2] :