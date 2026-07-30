Stratégie vaccinale contre le pneumocoque : la HAS recommande PREVENAR 20 chez l'enfant et CAPVAXIVE chez les adultes

Le vaccin VPC20 offre une meilleure protection chez le nourrisson et l'enfant. Drazen Zigic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La Haute Autorité de santé (HAS) a actualisé la stratégie de vaccination contre le pneumocoque. Chez les enfants (nourrissons, y compris prématurés, plus de 15 mois à risque), elle recommande d'utiliser le vaccin 20-valent (VPC20) PREVENAR 20 et d'arrêter d'avoir recours aux VPC13 et VPC15. Chez les adultes, y compris à risque, la HAS recommande d'utiliser préférentiellement le vaccin 21-valent CAPVAXIVE.

La Haute Autorité de santé (HAS) a actualisé la stratégie de vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (IIP) pour l'ensemble de la population. Ce travail, qui fait suite à une autosaisine, définit la place des nouveaux vaccins à haute valence disponibles dans un contexte d'évolution des infections et des sérotypes en circulation.

Le vaccin à 20 valences (VPC20) PREVENAR 20, recommandé en France jusque-là chez les adultes à risque et de plus de 65 ans, l'est désormais chez le nourrisson et l'enfant à la place des vaccins à 13 valences (VPC13) PREVENAR 13 et à 15 valences (VPC15) VAXNEUVANCE. Selon les dernières données disponibles (2024), le VPC20 assure une protection contre 41 % des cas d'IIP chez les enfants (contre jusqu'à 18 % pour les vaccins précédemment recommandés).

Pour rappel, l'indication de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de PREVENAR 20 est :

l'immunisation active pour la prévention des maladies invasives, des pneumonies et des otites moyennes aiguës causées par Streptococcus pneumoniae chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à moins de 18 ans ;

l'immunisation active pour la prévention des maladies invasives et des pneumonies causées par Streptococcus pneumoniae chez les personnes de 18 ans et plus.

La prise en charge de PREVENAR 20 chez l'enfant par l'Assurance maladie est suspendue à la publication d'arrêté ministériel au Journal officiel.

Le vaccin à 21 valences (VPC21) CAPVAXIVE, recommandé en France chez l'adulte à risque et de plus de 65 ans, l'est désormais préférentiellement au VPC20. Jusque-là ce vaccin assure une protection contre 84 % des cas d'IIP chez les 65 ans et plus (contre 63 % pour le VPC20).

Pour rappel, l'indication de l'AMM de CAPVAXIVE est l'immunisation active pour la prévention des infections invasives et des pneumonies causées par Streptococcus pneumoniae :

chez les personnes de 18 ans et plus ;

chez les enfants et adolescents de 2 ans à moins de 18 ans ayant déjà complété leur schéma de primovaccination contre le pneumocoque.

Le fardeau des IIP dans les populations vulnérables

Le nombre d'IIP est en constante progression depuis 2015, avec une surreprésentation chez les nourrissons de moins de un an (26,3 cas/100 000 habitants) et les adultes de plus de 65 ans (entre 18,7 cas/100 000 pour les 65 à 69 ans, 63,7 cas/100 000 chez les plus de 89 ans). Par ailleurs, le pneumocoque est également la première cause bactérienne de pneumonie aiguë communautaire en France, représentant 15 à 30 % des cas. Responsable d’au moins 60 000 cas chaque année, cette infection touche principalement les jeunes enfants et les personnes de 65 ans et plus, et est associée à un risque important d’hospitalisation.

Chez les nourrissons, y compris les prématurés

L’utilisation du vaccin VPC20 est recommandée chez les nourrissons et les prématurés à la place de la stratégie vaccinale actuelle.

La HAS recommande d'arrêter l'utilisation des VPC13 et VPC15.

Le VPC20 peut être administré concomitamment avec d'autres vaccins recommandés à ces âges.

Le schéma vaccinal est composé de doses administrées à l'âge de 2, 4 et 6 mois suivies d'un rappel à 11 mois.

Chez les plus de 7 mois à moins de 1 an, deux doses sont recommandées (intervalle d'au moins 4 semaines) avec un rappel au cours de la 2e année.

Entre 12 et 24 mois, deux doses sont recommandées avec un intervalle d'au moins 8 semaines.

À partir de 2 ans, une dose unique est recommandée.

Pour les nourrissons dont la vaccination a été commencée par le VPC13 ou le VPC15, la HAS recommande de poursuivre avec le VPC20 (cf. Tableau).

Chez les nourrissons et les enfants à risque

Le recours au VPC20 est recommandé chez les nourrissons et les enfants à partir de 15 mois à moins de 18 ans à risque d’IIP à la place de la stratégie vaccinale actuelle. Pour rappel, la population des enfants à risque concerne notamment les enfants immunodéprimés, drépaocytaires, asléniques, porteurs de certaines maladies chroniques à risque.

La HAS recommande d'arrêter l'utilisation des VPC13, VPC15 et VPP23 (PNEUMOVAX) chez les enfants à risque.

Le VPC20 peut être administré concomitamment avec d'autres vaccins recommandés à ces âges.

Pour les nourrissons et les enfants à risque dont la vaccination a été commencée par le VPC13 ou le VPC15, la HAS recommande de poursuivre avec le VPC20. Chez l'enfant à risque, une dose unique est recommandée à partir de 15 mois s'il a déjà été vacciné (intervalle de 8 semaines après la dernière dose de vaccin pneumococcique) et à partir de 2 ans s'il ne l'a pas été.

Chez les adultes de 18 à 64 ans à risque d'IIP et les plus de 65 ans

La HAS recommande le recours préférentiel au VPC21 chez les adultes de 18 à 64 ans à risque d'IIP, y compris les soudeurs régulièrement exposés aux fumées de soudage et les travailleurs de la métallurgie, et chez les 65 ans et plus (cf. Tableau).

Elle précise qu'à ce jour, aucun schéma séquentiel associant VPC20 et VPC21 n’a été étudié.

Elle indique ne pas se prononcer, à ce stade, sur la pertinence et la nécessité d’une vaccination itérative après la dose unique, conformément à l'AMM.

Pour les immunodéprimés, la HAS indique qu'une recommandation spécifique est en cours d'élaboration par la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf).

Le VPC21 peut être administré concomitamment avec d'autres vaccins recommandés à ces âges.

Une stratégie en constante évaluation

La HAS souligne que cette stratégie pourra être actualisée « en fonction des données épidémiologiques, des connaissances scientifiques et des indications autorisées des vaccins ».

Elle recommande d'approfondir en particulier les connaissances sur la durée de protection conférée par les vaccins et leurs modalités de coadministration avec les autres recommandés.

Elle indique poursuivre ses travaux et débuter l'évaluation du VPC21 chez les enfants à risque, dont les conclusions sont attendues d'ici la fin 2026.