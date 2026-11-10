TDAH : XURTA désormais remboursable sous conditions

Le formulaire que doit remplir le médecin lors de la primo-prescription comporte quatre questions. Nutthaseth Vanchaichana / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Les spécialités XURTA 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg et 70 mg gélule (dimésylate de lisdexamphétamine) sont désormais remboursables en ville (30 %) et agréées aux collectivités.

XURTA est remboursable par l'Assurance maladie dans le cadre d'un traitement de TDAH chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans lorsque le traitement par méthylphénidate est insuffisant, et chez les adultes ayant présenté des symptômes de TDAH dans l'enfance. Pour garantir le bon usage de cette spécialité : la prescription initiale annuelle est réservée aux neurologues, pédiatres et psychiatres ;

la prescription est faite sur ordonnance sécurisée (ou numérique) limitée à 28 jours, car il s'agit d'un médicament stupéfiant ;

lors de la primo-prescription, le médecin doit répondre à un formulaire attestant que XURTA est prescrit conformément aux indications thérapeutiques remboursables.

Les spécialités XURTA 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg et 70 mg gélule (dimésylate de lisdexamphétamine) sont désormais remboursables à 30 % en ville (30,94 euros le flacon de 28) et agréées aux collectivités dans les indications suivantes [1, 2, 3] :

chez l'enfant de 6 ans et plus et l'adolescent : traitement dans le cadre d'une prise en charge globale du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) lorsque la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate est jugée cliniquement insuffisante ;

: traitement dans le cadre d'une prise en charge globale du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) lorsque la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate est jugée cliniquement insuffisante ; chez l'adulte : traitement dans le cadre d'une prise en charge globale du TDAH chez les adultes présentant des symptômes de TDAH préexistants dans l'enfance.

Les premiers dosages de XURTA ont été commercialisés en France en septembre 2025 (cf. notre article du 4 septembre 2025).

Des modalités de prescription très encadrées

XURTA est un médicament stupéfiant. La prescription doit être rédigée sur une ordonnance sécurisée (ou ordonnance numérique). Elle est limitée à 28 jours.

Au regard des spécificités de XURTA et afin de garantir son bon usage, la prescription de XURTA est restreinte :

prescription initiale annuelle réservée uniquement aux spécialistes et aux services spécialisés en neurologie, en psychiatrie ou en pédiatrie ;

uniquement aux spécialistes et aux services spécialisés en neurologie, en psychiatrie ou en pédiatrie ; renouvellement annuel de la prescription réservé à ces mêmes spécialistes. Les autres renouvellements peuvent être faits par tout médecin.

Un document justifiant le respect des conditions de prise en charge

En outre, la prise en charge de XURTA est subordonnée « au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R161-45 du Code de la Sécurité sociale ».

XURTA devient le cinquième médicament pour lequel un dispositif d'accompagnement à la prescription s'applique [4]. Les autres médicaments sont TENTIN (cf. notre article du 3 novembre 2026) et les analogues du GLP-1 OZEMPIC, TRULICITY et VICTOZA.

Quatre questions à renseigner pour émettre un justificatif

En pratique, lors de la primo-prescription, le médecin doit attester que XURTA est prescrit dans le respect des conditions de remboursement. Il renseigne pour cela le formulaire suivant :

le patient est-il âgé de 6 ans ou plus ?

le médicament est-il prescrit dans le cadre strict de la prise en charge globale du TDAH ?

le traitement est-il prescrit chez un adulte chez lequel les symptômes du TDAH étaient présents durant l'enfance ?

le traitement est-il prescrit chez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e) de 6 à 17 ans avec une réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate jugée cliniquement insuffisante ?

Ce formulaire est établi en ligne via le téléservice Amelipro ou sous format papier. Il doit être renseigné une seule fois par patient.

En fonction des réponses [5], le prescripteur édite :

soit un justificatif de prescription dans le champ de l'indication thérapeutique remboursable (ITR) ;

soit un justificatif de prescription en dehors de l'ITR.

Ce justificatif est remis au patient et doit être présenté (ou consulté) à la pharmacie à chaque dispensation. Il peut être enregistré dans le Dossier médical partagé (DMP) du patient pour être facilement consultable.

Conditions de facturation à la pharmacie

En pharmacie, la facturation de XURTA à l'Assurance maladie est conditionnée à :

la présentation d'une ordonnance conforme (sécurisée ou numérique, durée de 28 jours, respect des prescripteurs) ;

ET à la présentation d'un justificatif de prescription dans le champ de l'ITR.

XURTA ne peut pas être facturé à l'Assurance maladie dans les cas suivants :